Po Tokiu slýchal kritiku, Jacobs se ale změnil. Na Zlaté tretře to chce ukázat

Seděl na tiskové konferenci, vedle něj jeho kanadský tréninkový parťák Andre de Grasse, který se v Ostravě chystá jak na stovku, tak i na dvoustovku. Jacobs se několikrát usmál, s přísedícím kolegou se špičkovali.

„Nejlepší bude kdybychom si to rozdělili. Já vyhraju stovku a Andre dvoustovku,“ usmál se devětadvacetiletý Jacobs na závěr rozhovoru.

V letošní sezoně zatím tuto distanci nejlépe zaběhl za 10,07 sekundy. „Hodně jsem toho změnil a ještě potřebuju, aby si to sedlo. Měl jsem trochu problémy se starty,“ vysvětlil. „I tak ale bude mým cílem vyhrát a snažit se běžet pod deset sekund.“

Ital Marcell Jacobs (vlevo) a Kanaďan Andre De Grasse během tiskové konference před Zlatou tretrou.

Jeho osobním rekordem je čas 9,80 sekundy. Právě tím rozhodl o triumfu v olympijském Tokiu.

Tehdy to byl závod bez vyloženého favorita. Ovšem že se novým sprinterským králem stane Jacobs? Ten chlapík, co ještě v roce 2018 snil, že bude spíš úspěchy sbírat v dálkařském sektoru? Ten, jenž až do olympijské sezony nezaběhl stovku pod deset sekund?

To nečekal ani on sám.

„Sen, fantazie, nechápu, co se právě stalo,“ žasl Jacobs tehdy.

Zlatou medailí si pochopitelně splnil dětský sen, zároveň ale na svá záda vzal obrovské břemeno. Jakožto olympijský šampion má na dresu terč, každý ho chce porazit.

S čímž, jak přiznal, dost bojoval.

Lamont Marcell Jacobs slaví zlatou olympijskou medaili ze sprintu na 100 metrů.

„Je to tíha jako balvan,“ líčil při prvních závodech po Tokiu. „Můj život se úplně změnil. Jiný svět.“

Zároveň ho trápila i očekávání. Italští fanoušci předpokládali, že od té doby bude vítězit pořád. Jenže ono to tak snadno nešlo.

Jacobse začaly trápit bolesti zad a sedacího nervu. Na venkovních šampionátech v Eugene i v Budapešti se nedostal do finále. Ani se nepřiblížil skvostnému času 9,80 z Tokia, v roce 2022 bylo jeho maximem 9,95 a loni dokonce jen 10,05.

Velké zlaté medaile od té doby slavil jen na mistrovství Evropy v Mnichově 2022 a na halovém světovém šampionátu v Bělehradě v témže roce. Což bylo v očích fanoušků málo.

„Kritika mě opravdu zasáhla,“ přiznal upřímně pro deník The Guardian. „Byla odevšad. Z Itálie, ze zahraničí. Byl jsem zraněný, proto jsem nemohl soutěžit, ale stejně vám lidé psali. Prý jsem Muž jednoho závodu. Nešlo to. Dva poolympijské roky byly vážně těžké.“

Proto si řekl, že je nutná změna.

„Chtělo to nějakou radikální. Nejen co se týče fyzické přípravy, ale i co se týče uvnitř v mé hlavě,“ vykládal.

Rozešel se s trenérem Paolem Camossim a přešel do skupiny úspěšného, byť kontroverzního kouče, který čelil obvinění z obtěžování svěřenkyň, Ranaho Reidera. Právě v jeho skupině se potkal s De Grassem, ale i Trayvonem Bromellem či Jaromem Blakem.

„Trénoval jsem sólo a teď jsem ve skupině. Můžeme se hecovat každý den. Každý den je jako soutěž. Můžeme všechno sdílet, zabavíme se. Líbí se mi to hodně,“ vykládal Jacobs v Ostravě.

Také se přestěhoval z Itálie na Floridu do blízkosti tréninkového areálu v Jacksonville. Vrátil se tak do země, v níž se sice narodil, jenže v šesti měsících se ze Spojených států s matkou přestěhovali do Evropy.

„Mohl bych jít do obchodu jen v ponožkách a nikdo mě tu nepozná. Je to tady hodně odlišné od života v Itálii. Mám tu klid,“ pochvaluje si.

V Americe zároveň oživil vztahy s druhou polovinou rodiny. Odchod s matkou do Itálie v dobrém neprobíhal, Jacobs pak až do svých dvanácti amerického otce neviděl. „Stále jsem trochu obezřetný a teprve k sobě získáváme cestu. Ale jsem za to rád,“ říká.

I to mu pomáhá, aby se cítil lépe. A že se pro proměnu rozhodl v pravý čas, vždyť ho už za pár měsíců čekají olympijské hry v Paříži a v červnu domácí vrchol v podobě mistrovství Evropy v Římě.

„Mistrovství Evropy pro mě bude velký závod,“ má Ital jasno. „Proto jsem rád, že můžu být v Ostravě na tak kvalitní soutěži. Je to i dobrý trénink, po všech těch změnách musím závodit a poskládat všechny dílky k sobě.“

Po náročných letech o to víc touží, aby se mu to podařilo.