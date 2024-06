Výpadek Vondrové, dominance raketové juniorky. A teď vzhůru do boje o finále

Přesto však neabsolvují semifinále v plné sestavě. Lada Vondrová, která díky nasazení sobotní rozběh absolvovat nemusela, se ze závodu kvůli horečce odhlásila. Nedařilo se ani českým čtvrtkařům, a tak se o finálové pozici porvou pouze Manuel s Petržilkovou.

„Přála jsem si do semifinále probojovat a povedlo se mi to, takže jsem spokojená,“ pochvalovala si osmnáctiletá Manuel.

Právě ona v posledních dnech českou atletiku zdobí svými výkony, vždyť na Zlaté tretře časem 50,59 stanovila nový český juniorský rekord a zároveň se dostala na čtvrté místo mezi ženami. „Tady jsem neběžela tak rychle jako v Ostravě, ale pocit mám dobrý,“ ujišťovala.

Po fantastickém představení na domácím podniku vzbudila rozruch. „Hodně lidí mě podporovalo. Je to i trochu hnáč, když vidím, jak se mnou sdílí radost. Sice dělám atletiku pro sebe a svůj okruh, ale můžu být díky nim šťastnější.“

Její čas z Ostravy se však do kritérií pro evropský šampionát nepočítal, a tak si své místo v semifinále musela mladá atletka zajistit v rozběhu. „Aspoň jsem nabrala další zkušenosti. Mohla jsem si ozkoušet, jaké časy se tady poběží, je to trochu jiná liga než na mistrovství Evropy juniorů v Jeruzalémě,“ připustila.

„Když jsem viděla, že bych mohla být v rozběhu první nebo druhá, trošku jsem v závěru pošetřila síly. Snažila jsem se běžet rychlostně pořád stejně, nechtěla jsem to na konci rvát. Tak doufám, že z toho vytěžím v semifinále síly navíc,“ přála by si. „Konkurence bude velká, takže uvidím, jak dopadnu. Ale moc se těším.“

Ač si na dospělých akcích už zazávodila při štafetách, individuální start běží úplně poprvé. „Nervózní jsem skoro před každým závodem, ale je to zdravá nervozita,“ ujišťuje. „V poslední době ji naštěstí zvládám, není to nic, co by mě rozhodilo.“

Ve smíšeném českém kvartetu sice v pátek chyběla, ženskou štafetu však už jako stabilní členka doplní. Nebude v ní ovšem nemocná Vondrová, sen o nominaci na olympijské hry se tak českým čtvrtkařkám komplikuje.

Tereza Petržilková vítězí v rozběhu.

I Petržilková se nedávno potýkala s nemocí, do Říma tak odcestovala po krátké pauze, kvůli které musela vynechat i oblíbenou Zlatou tretru. „Bála jsem se, abych mohla odcestovat sem, takže hlava musela přesvědčit srdíčko, že Tretru ne,“ prozradila. „Nebyl to nějak brutálně ošklivý stav, ale asi by mě to ještě víc zabrzdilo. Takhle jsem netrénovala přibližně týden.“

I proto si po doběhu v Římě oddychla, že s přehledem postoupila do semifinále. „Nevím, jestli jste slyšeli tu ránu po doběhu. To byl ten kámen, co mi spadnul ze srdce,“ usmívala se. „Fakt jsem nevěděla, co ve mně bude. I když věřím, že v mém těle je na čas kolem osobáku (51,25), tohle zbrždění asi bude znát,“ připustila. „Ale jsem připravená!“

Společně s kolegyní Manuel tak v neděli večer zabojuje o místenku ve vysněném finále.