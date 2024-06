Cíl v Římě? Dát příležitost mladým. I tak šéftrenér věří: Jednu medaili získáme

„Rozhodli jsme se, že kdo splní podmínky Evropské atletiky, pojede,“ vysvětlil Sluka. „To jsme až na pár výjimek dodrželi. Cílem bylo dát příležitost mladým a jsem rád, že je ve výpravě nějakých 15 mladých atletů, z toho tři junioři, na které jsem obzvlášť zvědavý. Nastal věkový přerod reprezentace, oni jsou budoucnost.“

Z těch ostřílených nebude na Olympijském stadionu v Římě chybět oštěpař Jakub Vadlejch, který obhajuje stříbrnou medaili.

Jeho letošním největším cílem jsou samozřejmě olympijské hry v Paříži, kde chce po stříbru z Pekingu přidat další kov, i kontinentální šampionát je pro něj ovšem důležitým bodem v kalendáři.

Oštěpař Jakub Vadlejch během kvalifikace na mistrovství světa v Budapešti.

„Všechno směřuju k Paříži, ale přišlo by mi škoda na Evropě nezávodit,“ měl jasno na Zlaté tretře. „Jelikož je kvalifikaci a finále sotva ve třiceti hodinách, tak ho budu brát jako takový mítink. Kvalifikací se budu snažit co nejrychleji a jakkoli prolézt. A ve finále budu věřit, že bude stát za to.“

Druhým z medailistů z Mnichova je koulař Tomáš Staněk. Ten si sice při rozcvičce v Domažlicích na začátku května poranil tříslo, už by měl být ale v pořádku a ve středu odletět do Itálie.

„Byla to lehká trhlinka. V současné době je ale snad vyléčená. Už absolvoval naplno poslední dva koulařské tréninky a vypadal zdravotně v pořádku,“ doplnil Sluka.

Ambice na vysoká umístění by mohly mít i štafety. Vždyť smíšená sestava čtvrtkařů ve složení Lada Vondrová, Tereza Petržilková, Matěj Krsek a Patrik Šorm slavila loni na mistrovství světa v Budapešti bronz a i v letošní sezoně se běžcům daří.

Třeba výkon teprve osmnáctileté Lurdes Glorie Manuel na Zlaté tretře?

Fantazie. Časem 50,59 stanovila český juniorský rekord, kvalifikovala se na olympijské hry v Paříži a zároveň se dostala na páté místo domácích tabulek.

Právě nasazení Manuel je ale otázkou. Šampionát je totiž nahuštěný do šesti dní. „A pokud by se všude dostala do finále, mohla by mít až šest čtvrtek. To je porce, která je pro tak mladou juniorku zabíjející, což nechceme dopustit,“ uvedl Sluka. „Proto je velká pravděpodobnost, že Manuel nepůjde mixovou štafetu. Máme ale adekvátní náhradu v Báře Malíkové.“

Šéftrenér věří, že by česká výprava mohla zaútočit aspoň na jednu medaili.

„Doufám, že nám to minimálně jednou cinkne. Pokud víckrát, budu hodně spokojený,“ hlásí.

Tomáš Staněk v akci na Evropských hrách v Polsku.

Uvědomuje si ale, že jeho svěřence nebude čekat nic lehkého. Ano, pro většinu závodníků je letošním vrcholem olympiáda, mistrovství Evropy jich ale zas tolik nevynechává.

V nominacích zahraničních výprav figuruje hned devět mistrů světa z Budapešti. Chystají se jména jako Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Gianmarco Tamberi, Armand Duplantis, Femke Bolová, Jaroslava Mahučichová či Katarina Johnsonová-Thompsonová.

„Olympijské hry jsou od mistrovství Evropy daleko,“ vysvětluje Sluka. „Jak jsem sledoval nominace, tak jsou velmi naplněné a když se dostaneme do finále, tak už i to budeme moci brát za úspěch.“