Milník 60 metrů pokořen. A na Zlaté tretře hodím ještě dál, věří Železná

„Je to satisfakce za všechnu dřinu,“ pochvalovala si Železná, která v Kladně skončila nakonec druhá. „Jsem ráda, že to konečně klaplo.“

Nejen, že 30letá oštěpařka překonala hranici šedesáti metrů, zlepšila se dokonce hned o úctyhodných pět metrů. „Házela jsem už předtím, než jsem otěhotněla, ale bohužel kvůli těhotenství šla moje forma trochu dolů,“ vysvětlila.

„Ale myslím, že se začínám vracet zpátky k systému, který jsme si nastavili předtím a který zřejmě funguje,“ uznala.

Železná těží z rad manžela a legendárního oštěpaře Jana Železného, který ji zároveň trénuje. „Oštěp občas řešíme občas i doma, co si budeme povídat,“ smála se atletka. „Ale není to tak, že bychom se 24 hodin denně bavili jen o něm. Tím, že spolu trénujeme sedm dní v týdnu, je to ale velké téma našich debat.“

Už v úterý čeká Železnou další bitva v ještě nabitější konkurenci, oštěpařky se mezi sebou utkají na Zlaté tretře v Ostravě. „Moc se tam těším, doufám, že svůj rekord ještě posunu,“ nastínila ambice. „Kdybych si tady při posledním hodu nezvrtla kotník, možná to letělo ještě dál už teď.“

Sama vnímá, že kvalitní soupeřky má i po skončení Barbory Špotákové mezi Češkami. „V naší republice je hodně dobrých oštěpařek. I na domácích šampionátech se o medaile vždycky bojuje.“

Kromě závodů v Česku by se Železná ráda předvedla i na zvučnějších stadionech, stále doufá, že jí výkony budou stačit na účast na mistrovství Evropy. „Určitě je to motivace, vždycky jsem chtěla jet na velkou akci. Doufám, že to klapne.“