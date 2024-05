Praha a Středočeský kraj chtějí kapacitnější vlaky, vypíšou společný tendr

Praha i Středočeský kraj v následujících letech očekávají zásadní změny v dopravní infrastruktuře, mimo jiné i změnu systému napájení na trati Praha – Beroun od prosince 2029. Ta znemožní využívání stávajících jednotek CityElefant. Počítají také s dokončením modernizace trati mezi Prahou a Kladnem, včetně odbočky na pražské Letiště Václava Havla, a také s modernizací a dostavbou trati mezi Prahou, Milovicemi a Mladou Boleslaví na počátku 30. let.

Zástupci Středočeského kraje a Prahy se shodli, že vysoutěžený dopravce má provoz zajistit soupravami, které předtím pořídí do svého majetku. „Jde o největší soutěž svého druhu v novodobých dějinách naší republiky. Chceme hledat dopravce, který bude provozovat až jedenašedesát jednotek EMU 400, které by v provozu postupně nahrazovaly pomalu dosluhující a méně kapacitní CityElefanty,“ uvedl Petr Borecký, středočeský radní pro oblast veřejné dopravy, s tím, že s částí jednotek CityElefant se v provozu počítá až do začátku 40. let.

Kraj společně s hlavním městem zahájil předběžné tržní konzultace s dopravci a výrobci vlaků. Oslovili také společnost Transparency International, aby monitorovala průběh řízení a potvrdila dodržování zásad transparentnosti.

Vypsání soutěže plánují na konec letošního roku. Smlouva s dopravce má být na 30 let, náklady na pořízení vozidel odhadují na 30,7 miliardy korun, které budou rozložené mezi Prahu a Středočeský kraj během celého období.