Nefungují brzdy! Expolitička s matkou a psem jen o vlásek unikly z hořícího auta

Michaela Petrová cestovala minulý víkend do pražské O2 arény na koncert nizozemského houslisty Andrého Rieua. Kousek za hranicí Jihočeského a Středočeského kraje u obce Miličín však najednou přestala cítit tah motoru.

„Mami, nefungují brzdy. Mám nohu až na podlaze a nebrzdím. Nevím, kam jedu,“ chrlila jsem ze sebe v první chvíli. „Naštěstí jsme nejely rychle, vyjížděly jsme zrovna z obce. Setrvačností a s pomocí ruční brzdy jsem zastavila u krajnice. Cítila jsem spáleninu a došlo mi, že něco hoří,“ vylíčila iDNES.cz Petrová.

„Rychle ven,“ rozkřikla se, když uviděla, jak z motoru šlehají plameny. Jenže maminka bývalé političky má pohybové potíže, a tak rychle ven nemohla. „Vylítla jsem z auta a začala jsem jí pomáhat ven. Plameny sílily a já věděla, že je tam ještě pes,“ doplnila.

Tou dobou měla fenku v dočasné péči a před koncertem ji ještě měla v Praze předat novým majitelům. „Naštěstí přiběhli lidé, kteří mamku odvedli a já mohla ještě sáhnout pro psa. Pak už jsem jen odběhla a když jsem se otočila, z auta šlehaly třímetrové plameny,“ popsala Petrová.

Zvládla ještě zavolat hasiče a pak už má veškeré dění v mlze. „Někdo na mě mluvil, ale já to vnímala z dálky, jakoby z jiné dimenze. Dívala jsem se na hořící auto a tekly mi slzy. Hlavní je, že jsme všechny přežily – mamka, fenka i já. Shořelo jen auto a pár věcí. Hasiči i ostatní přítomní lidé mi moc pomohli.“

Nejde o první nepříjemnost za volantem

Automobil Michaely Petrové prošel pouhý měsíc před událostí technickou kontrolou, ještě před ní také podle svých slov investovala do oprav vozu několik tisíc. „Technici ale nikdy nezkontrolují každý kabel, i během měsíce před požárem mohl třeba přehryzat nějaký kabel hlodavec,“ zamýšlí se expolitička, která nyní pracuje jako učitelka.

I když v sobě musela zpracovat velký šok, v pondělí šla podle svých slov normálně do práce. Stejně tak začala hned zase řídit auto půjčené od kamarádky. „Netrpěla jsem úzkostí nebo stresem, ale šílenou únavnou, mé nohy vážily snad tunu. Ten den jsem nemohla dělat vůbec nic. I pejsek z toho byl špatný. Noví majitelé si pro něj nakonec přijeli hned v pondělí.“

Michaela Petrová byla na zastupitelstvu po komunálních volbách v roce 2018 zvolena místostarostkou Tábora.

Ačkoli podle ní často čteme, že máme užívat každého dne, protože nikdy nevíme, co nás čeká, víc než hmatatelně nám to připomenou právě takové okamžiky. „Kdyby mi tam zůstala máma a člověk se na to díval...Teď už jen děkuji svému strážnému andělovi,“ dodává.

Před Vánocemi roku 2020 také měla nehodu, od které se před příjezdem policie nechala odvézt, a následně odmítla dechovou zkoušku. Sama se poté vydala všanc zastupitelům, aby rozhodli o její budoucnosti ve vedení města. Kolegové ji nakonec odvolali. Dostala také 25 tisíc pokutu a roční zákaz řízení.

Zda se podaří zjistit, co přesně způsobilo nedávnou událost, neví. „Sice jsem vyplnila pro policii zprávu o požáru a také žádost o šetření, ale auto už je značně ohořelé na vrakovišti, tak uvidíme, jestli se podaří zjistit něco bližšího,“ uzavírá.