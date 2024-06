Závod se nepovedl, mrzelo čtvrtkaře. Ve smíšené štafetě na úspěchy nenavázali

Do Říma totiž přijeli s poněkud jinými ambicemi a především s vědomím, že si na loňských vrcholných akcích počínali mnohem lépe. Nejprve na Evropských hrách v Chořově urvali senzační vítězství, v Budapešti na světovém šampionátu zase slavili emotivní bronz.

Nyní ovšem čtveřice ve složení Matěj Krsek, Lada Vondrová, Vít Müller a Barbora Malíková tak nadšení nebyli.

Hlavního slova se po závodu ujal startér Krsek, který z výsledkové tabule začal svým kolegům diktovat jejich individuální výsledky. „Já 46,20, Lada 51,04, Vítek 45,26 a Barča 51,57,“ sděloval, zatímco se ostatní čeští běžci ještě vydýchávali po výkonu.

Přehlídce dychtivého krajana se sice zasmáli, ve tváři však měli značné zklamání. „Celkový čas je špatný a nezáleží na tom, kdo jak běžel, prostě jsme nepředvedli to nejlepší. A je jedno, jestli jsem to byla já, Bára, Matěj, nebo Víťa,“ líčila Vondrová.

Někteří byli ke svému výkonu ještě kritičtější. „Jsem ze sebe zklamaný,“ prozradil Krsek. „Nevím přesně, proč to nevyšlo, ten čas není takový, jaký jsem si myslel, že bude.“

České kvarteto navíc zpomalila nepřesnost rozhodčích, již u cíle seřazují další závodníky, kteří si od kolegů přebírají kolík. „Kvůli tomu jsem na konci musela zastavit, abych ho Víťovi mohla podat,“ přiblížila Vondrová, jež startovala jako druhá v pořadí.

Čeští bronzoví čtvrtkaři z mistrovství světa se při představování nové atletické kolekce proměnili v modely. Zleva: Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Lada Vondrová a Patrik Šorm.

„Podávala bych mu ho do kříže s Britkou, takže jsem v posledních metrech musela zabrzdit, abych běžela rovně,“ doplnila.

Manévru rozhodčích si všiml i Müller, který na předávku od své kolegyně čekal po boku britského soupeře. „Je to tak. Měli jsme stát obráceně, na poslední dvoustovce bylo zřejmé, že je Britka před Ladou,“ přitakal.

„Kdyby nás otočili, tak by Lada mohla v klidu běžet a já nemusel celou dobu tlačit na Brita, abychom se tam vešli. Pak jsem se chtěl chytit Belgičana Dooma, ale přece jen je to mistr světa... Už mi nezbylo moc sil,“ přiznal.

Smíšenou štafetu finišovala Malíková, která se do reprezentačního výběru vrátila znovu po třech letech. „Jak říkají ostatní, bylo to na předávce dost zmatené,“ všimla si ona. Při závěrečné čtyřstovce však sama musela bojovat s ambiciózními soupeřkami.

„Myslím, že první třístovku jsem běžela dobře, ale na to se nehraje. Britka mi dala loktama, na což jsem nebyla úplně připravená,“ překvapilo ji. „Zpomalilo mě to. Vím, že do budoucna musím bojovat, budu taky používat lokty, snad to bude lepší.“

Čtvrtkaře i čtvrtkařky ještě v Římě čekají štafety i individuální starty, na kterých si budou chtít nepovedený pocit z mixu vylepšit.