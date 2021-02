Hraní na PC zažívá dobu temna, těžaři z něj udělali předražený luxus

Přelom let 2017 a 2018 přinesl opravdu nepěknou situaci, kdy s trhem s herními grafickými kartami zamávala dosud nevídaná žízeň po hrubém výkonu. Ovšem ne proto, že by snad dorazila nová vlna graficky náročných her, nýbrž honba za virtuální měnou bitcoin, která se šplhala k tehdejším maximálním hodnotám a spousta lidí si chtěla ukrojit trošku z tohoto virtuálního bohatství. Situace se nicméně s následnou stagnací kryptoměny během roku 2018 stabilizovala a grafické karty se vrátily na trh.

Roky 2019 a 2020 pak byly ve znamení opatrného rozvoje, kdy naopak trh lehce stagnoval, a herní hardware se neprodával tak dobře, jak by výrobci chtěli: v nabídce AMD třeba prakticky chyběla nějaká opravdová „herní bestie“, u konkurenční Nvidie se zase v první generaci experimentovalo s technologií ray-tracingu a spoustě lidí bylo jasné, že bude lepší po úspěšné předchozí generaci počkat, až se ray-tracing v následující sérii zlepší spolu s celkovým výkonem. Esem v rukávě pak je technologie DLSS, která dopočítává rozlišení obrazu a šetří výkon.



Grafické karty nicméně po úderu z první bitcoinové horečky nechtěly příliš zlevňovat. I to přispělo k situaci, kdy vlastníci starších karet série Pascal (GTX 10XX) čekali na znatelnější skok ve výkonu, aby si mohli ospravedlnit koupi nové grafické karty, jejíž cena za lepší modely střední třídy se vyhoupla nad deset tisíc korun (vyšší pak přes dvacet tisíc). Tuto naději představovaly modely Ampere (RTX 30XX) od Nvidie a RDNA2 (RX 60XX) od AMD chystané na druhou polovinu loňského roku.

Že se situace trochu zkomplikuje kvůli pandemii a celkově omezeným kapacitám fabrik, pomalejšímu dovozu a podobně, asi tušil skoro každý. V roce 2020 se ovšem zároveň předpokládalo, že lidé budou chtít více šetřit, takže poptávka by zároveň mohla být nižší než obvykle. To ovšem nakonec byla pravda jen v části případů. Třeba takové smartphony skutečně zažily extrémní propad poptávky, jenže naopak herní konzole a hardware to měly přesně naopak. Lidé totiž jsou daleko více doma a mají čas na aktivity, jako je právě hraní videoher.

Šup s kartou na farmu

PC hráči byli letos každopádně první na ráně. Jejich next-gen hardware totiž dorazil už koncem léta a začátkem podzimu, kdežto nové konzole měly plánovaný start až v listopadu. První byla na řadě Nvidia, která měla nové grafické karty dodat na trh v polovině září. Mnozí dopředu varovali, že tyto starty prodejů jsou spíše jen na papíře (tzv. „paper launch“), což znamená, že Nvidia sice spustí prodej, jenže reálně se nedostane skoro na nikoho a zájemci budou muset počkat, až se toho vyrobí víc. Což se v podstatě také přesně stalo, úvodní dodávka referenčních grafických karet se vyprodala v řádu sekund a nejinak na tom byly i ty nereferenční.

O zhruba měsíc později se pak situace opakovala i s produkty AMD. Pár sekund a konec, víc nemáme. Dobře tedy, AMD s Nvidií toho evidentně moc nevyrobily, koneckonců se o linky na výrobu čipů dělí nejenom s těmi, co putují do konzolí, ale třeba i s čipy do smartphonů nebo dokonce i aut. Předběžné odhady dodavatelů během podzimu zněly tak, že zbývajícím zájemcům doručí grafické karty snad do konce loňského roku nebo během ledna a února toho letošního.

78 grafických karet řady RTX 3080 naráz těží kryptoměny

Mezitím se samozřejmě rozjelo to samé, co v případě herních konzolí: překupníci vycítili šanci si na znuděných hráčích namastit kapsy a skupovali karty ve velkém s cílem je pak o něco dráž prodat. Cenám překupníků se zpočátku mnoho lidí smálo: utekla jim v září karta řady RTX 3080 za 22 tisíc, proč za ni někomu na bazarovém portále dávat 26 tisíc, když si můžu pár týdnů počkat na (přislíbené) naskladnění? Holý nesmysl.



Jenže pak přišlo něco, čeho se mnozí báli. Cena kryptoměn začala v prosinci prudce růst. Těžaři vzali zbylou nabídku útokem, včetně té, kterou poskytují překupníci. Ano, ačkoliv třeba konkrétně bitcoin se už na klasických GPU nevyplatí těžit, jiné kryptoměny stále ano. Asi největším lákadlem těžařů vybavených výkonnými herními grafikami se stalo ethereum, které při současném trendu splatí i drahou grafickou kartu za asi půl roku a pak už jen vesele vydělává do kapsy těžaře.

Ačkoli fámy, že výrobci rovnou z fabriky posílají grafické karty těžařům ve velkém, jsou nepodložené, nedá se upřít fakt, že zejména v Číně se „těžařským farmám“ extrémně daří, fotografií mnoha karet zapojených do jedné masivní farmy nebo dokonce notebooků s RTX čipy lze nalézt spoustu. No a vzhledem k tomu, že Čína je „hned u zdroje“, není těžké si domyslet, kde vaše přislíbená grafická karta už z loňského září skončila.

Teď nemá smysl nic kupovat

Ještě loni po uvedení modelů jak Nvidie, tak AMD to vypadalo, že kdo si dá stranou nějakých 12–22 tisíc, sežene v závislosti na svých nárocích něco z nové generace od vyšší střední třídy až prakticky téměř po špičku.



Za nějakých 10–13 tisíc korun se měly prodávat karty série RTX 3060 Ti a RX 6800, v cenové relaci mezi 15 a 20 tisíci jsme měli kupovat už opravdu dobře vybavené RTX 3070 nebo RX 6800 XT, a na ty opravdu náročné v cenové hladině okolo 22 tisíc měl čekat model RTX 3080. To je v podstatě vlajková loď Nvidie, pokud tedy dáme stranou extrémní model RTX 3090. AMD mělo zase za cenový ekvivalent 1 000 amerických dolarů svého „herního mastodonta“ v podobě RX 6900 XT.

Jenže v momentě, kdy je o herní grafické karty tak extrémní zájem, už rovnou obchody nebo dokonce samotní výrobci zvyšují ceny. Do toho pak vstoupí překupník vybavený internetovým skriptem či botem na rychlé koupení dostupného zboží a přidá vlastní marži, a všechno dokončí těžař, který si i přehnané ceny nechá líbit, protože mu investici karta stejně sama splatí. A hráči? Ti buď musí mít opravdu bezednou peněženku, a nebo zkrátka zatnout zuby.

Aktuálně jsou totiž ceny grafických karet holý nesmysl. Po modelech AMD se až na občasnou RX 6900 XT naprosto slehla zem, což je do jisté míry dáno tím, že AMD dodává čipy i do playstationů a xboxů. Těch několik málo modelů Nvidie stále z obchodů mizí v řádu sekund a pak se objevují na bazarech s naprosto nesmyslnými cenami: RTX 3060 Ti okolo 20 tisíc korun, RTX 3070 okolo 25 tisíc a sehnat RTX 3080 od překupníka pod 30 tisíc je prakticky utopie. Někteří si dovolí říci klidně i o 40 tisíc korun.



Nejhorší na tom celém je, že jsou bití i hráči, kteří si chtějí postavit normální stroj s rozumným rozpočtem, a vlastně ani nechtějí některou z moderních grafických karet. Jenže ono je pryč úplně všechno, včetně poměrně obyčejných modelů jako třeba GTX 1660 nebo RX 5500 XT, modely, které by za normálních podmínek byly dostupné za pár tisíc, jenže aktuálně jsou vyprodané nebo výjimečně dostupné za ceny, které odpovídají už modelům o třídu vyšším.

Představení RTX3080

Situace tak nabírá absurdních rovin. Nvidia kupříkladu znovu rozjíždí produkci modelů RTX 2060 a také už prakticky odepsané GTX 1050 Ti. A i po těch bude určitě velká sháňka. PC hraní zkrátka dělá tak trochu krok zpátky. Zároveň ale musíme uznat, že – až snad vyjma Cyberpunku – není vlastně jakými hrami výkonné karty „krmit“. Jasně, někdo by chtěl novinku třeba jen proto, aby mohl hrát současné tituly na obrazovce s vyšším rozlišením, a nebo něco, co ustojí jeho Skyrim se 100 aktivními grafickými modifikacemi naráz. Ale jinak čekají PC hráči stejně jako konzolisté.

Vysvobození přijde pravděpodobně až s nějakým znatelnějším pádem ceny kryptoměn společně s dostatečným časovým odstupem, kdy už výrobci budou schopni na trh dodávat pravidelně větší objemy karet. Do té doby nám tak nezbývá nic jiného, než nadále ždímat naše postarší karty typu GTX 1060 nebo RX 580 a dohánět resty z uplynulých let. Předchozí „kryptokrize“ trvala zhruba půl roku, v té současné jsme teď něco přes dva měsíce. Lepší to tak asi ještě nějakou dobu nebude.