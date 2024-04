Blíží se beta World of Warcraft: The War Within, vstup zajistí epická edice

Na oficiálních stránkách hry lze nyní vyjádřit zájem o testování. Pozvánky budou rozesílány v několika vlnách, nicméně existuje možnost, jak si zajistit garantovaný přístup. A ano, případné zájemce bude stát peníze navíc.

Blizzard zahájil předobjednávky, přičemž k dispozici jsou tři digitální edice: základní (1 265 korun), heroická (1 770 korun) a epická (2 276 korun). Všechny tři obsahují kromě vlastní expanze The War Within také přístup do současné Dragonflight, boost jedné postavy na úroveň 70 a měnu (čím vyšší edice, tím více) pro nákup v Trading Post. Heroická k tomu přidává kosmetické předměty.

Epická zahrnuje vše předešlé, ještě více kosmetických předmětů, přednostní přístup do hry o tři dny dříve, třicet dní herního času a garantovaný přístup do betaverze. Kromě toho bude ještě ve středu 17. dubna odhalena sběratelská edice.

World of Warcraft: The War Within

Nadcházející tři expanze budou mít společné příběhové pojítko – The Worldsoul Saga Storyline. První na řadě je expanze The War Within (Khaz Algar), druhá Midnight (Quel’thalas) a třetí The Last Titan (Northrend).

Novinkami The War Within jsou tzv. Hero Talents, které mají u stávajících povolání prohloubit specializace. Funkce Warbands potěší všechny, kteří hrají na svém účtu víc než jednu postavu, protože konečně přinese sdílení reputací, předmětů v bance a dalších prvků. Nová je také spojenecká rasa Earthen Dwarves. Tvářemi datadisku budou Anduin, Thrall, Magni a Alleria.

Přesné datum vydání prozatím nebylo oznámeno, na základě zveřejněné roadmapy lze odhadnout, že The War Within vyjde koncem léta.