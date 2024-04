Blizzard se nebrání dalšímu filmu Warcraft, na filmaře si ovšem hrát nechce

Od uvedení filmu Warcraft: První střet, který adaptoval oblíbený herní fantasy svět, brzy uběhne osm let. A i když naděje umírá poslední, prozatím to nevypadá, že by se fanoušci v dohledné době dočkali nějakého dalšího snímku.