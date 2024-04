World of Warcraft: Cataclysm Classic startuje v květnu

World of Warcraft: Cataclysm Classic se spustí 20. května, nicméně případní zájemci mohou začít už s pre-expansion patchem Shattering of Azeroth, který vyjde 30. dubna.

Obsah World of Warcraft: Cataclysm Classic

Obsahuje celou řadu novinek, například dvě nové rasy Gobliny a Worgeny, novou profesi Archaeology, samozřejmě celou řadu změn u jednotlivých povolání a v neposlední řadě poničenou krajinu v Kalimdoru i Eastern Kingdoms.

Květnové vydaní přidá sedm nových zón (Mount Hyjal, Vash’jir, Twilight Highlands, Uldum, Deepholm, Kezan a Gilneas), devět dungeonů a tři z pěti raidů. V Eastern Kingdoms a Kalimdoru půjde létat, levelování i kadence obsahu budou zrychlené.

Co se týče ostatních částí World of Warcraftu, v Classicu aktuálně běží třetí fáze Season of Discovery a všichni předplatitelé mají také přístup k separátnímu battle royale režimu Plunderstorm. V aktuální expanzi Dragonflight začne 23. dubna čtvrtá sezona, na letošek se chystá také nová expanze The War Within.