World of Warcraft překvapil hráče režimem battle royale

Plunderstorm je přístupný všem, kteří si platí předplatné World of Warcraftu. K jeho spuštění je potřeba pouze live verze World of Warcraftu bez nutnosti vlastnit jakýkoli datadisk.

Plunderstorm totiž stojí mimo současnou hru a nevyžaduje znalost dostupných ras a povolání. Hráči si vytvářejí zcela novou postavu a používají schopnosti specificky vytvořené pro tento režim.

„Objevujte kouzla, schopnosti a vylepšení, která můžete získat při plenění truhel s poklady a porážení nepřátel. Po sebrání se vám kouzla a schopnosti automaticky přidají na action bar, přičemž dva sloty jsou určeny pro útočné dovednosti a dva pro utility, jako jsou skoky, zvýšení rychlosti a crowd-control,“ vysvětluje Blizzard.

Na bitevním poli Arathi Highlands se utká šedesát lidí, přičemž jedna bitva by měla trvat maximálně patnáct minut. Kouzla a schopnosti lze vylepšovat, například právě otvíráním truhel. Odměny jsou kosmetické a lze na ně dosáhnout za účast, tedy bez nutnosti vítězství.

Blizzard prozatím plánuje nechat event běžet několik týdnů. Odezva hráčů, aspoň podle reakcí na fórech, není pozitivní, ale kdo ví, žánr battle royale je i po letech na špici popularity.

Na jaro se chystá čtvrtá sezona Dragonflight, během letoška vyjde nadcházející expanze The War Within. Podle některých odhadů by mohla dorazit už v srpnu.