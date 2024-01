Šéfkou Blizzardu se stala manažerka Call of Duty. Oslavují prodejem retra

Začátek konce studia Blizzard se datuje do roku 2008, kdy se sloučilo s obřím vydavatelstvím Activision. Ačkoli Blizzard si v prvních letech užíval autonomie, postupně vliv ztrácel, což vyvrcholilo odchodem spoluzakladatele, prezidenta a CEO Blizzardu Mikea Morhaima. Důležité je připomenout, že všichni nástupci už měli pouze titul prezidenta společnosti, zůstali tak podřízeni Activisionu.

Blizzard nedal WarCraft III: Reforged nikdy dohromady.

Blizzard během té doby zkolaboval. Nebyl to jen skandál se sexuálním obtěžováním na pracovišti, ale celková neschopnost dotahovat projekty. Ostatně zpackal i WarCraft III: Reforged, vylepšenou verzi původní ikonické strategie. A to je říct.

Loni Microsoft koupil celé vydavatelství Activision Blizzard. Šéf Microsoft Gamingu Phil Spencer se nechal několikrát slyšet, že by rád oživil strategii StarCraft a mezi fanoušky i zaměstnanci převládala dobrá nálada. Mnozí totiž vstup Microsoft vnímali jako spásu.

Mem, který se nenaplnil.

Dnes už je zřejmé, že Microsoft zachráncem Blizzardu není a žádné speciální péče se studiu nedostane. Microsoft vyhodil 1 900 lidí z herní divize, zejména ovšem v Activision Blizzardu, dále zrušil vznikající survival hru. Na druhou stranu, nelze se mu moc divit. Zmíněná hra vznikala šest let, což je v herním průmyslu opravdu dlouhá doba, a do vydání zbývaly podle optimistických odhadů nejméně dva další roky.

Odejitý prezident Blizzardu Mike Ybarra byl podle mnohých jen poskok bývalého šéfa Activisionu Bobby Koticka. Na jeho obranu, pravomoci jsou jasně vymezené a Blizzard už žádnou autonomii dávno nemá a mít nebude. Ybarra aspoň stabilizoval a rozšířil tým starající se o World of Warcraft, u hry jsou vidět některé pozitivní krůčky směrem vpřed. Ostatně Ybarra sám aktivně hrál nejenom World of Warcraft, ale i další hry, například Diablo 4.

World of Warcraft je hlavním zdrojem příjmu Blizzardu, letos vyjde expanze The War Within.

Nová prezidentka, která otěže oficiálně převezme 5. února, žádné napojení na Blizzard nemá. To není nutně špatná věc, nicméně není to ani člověk, který by portfoliu studia rozuměl. Johanna Faries je absolventkou Harvardu a v posledních pěti letech byla na pozici generálního manažera značky Call of Duty. Předtím téměř dvanáct let působila v oblasti marketingu a obchodních příležitostí v Národní fotbalové lize (NFL).

Ačkoli je prý velkou fanynkou Diabla 4, je zřejmé, že Microsoft pozici obsadil byznysmenkou, která nebude trpět přehnaným sentimentem. Můžeme očekávat, že pokračovat bude nastolená linie, tedy vydávat hry co nejrychleji s maximální možnou mírou monetizace. Ostatně u World of Warcraftu si hráči musí kupovat expanze, platit předplatné a do toho tam je in-game obchod s předměty.

Nová prezidentka Blizzardu Johanna Faries

Zveřejněný dopis Johanny Faries je klasické PR, nemající s realitou nic společného. Do Blizzardu přichází s „pokorou a úctou“, chápe, že hry od Blizzardu mají „jiné komunity a zážitky … a požadované modely úspěchu“ než Call of Duty. S vedením Blizzardu „začíná zkoumat, jak univerza posunout do ještě větších výšin“.

Na oslavu si můžete na Battle.netu koupit tři klasické hry od Blizzardu: strategie WarCraft: Orcs & Humans za 5,99 eura (zhruba 150 korun), WarCraft II: Battle.net Edition za 9,99 eura (zhruba 250 korun) a akční RPG Diablo za 9,99 eura (zhruba 250 korun). Ačkoli jsou to hry, které Blizzardu udělaly dobré jméno, cena je samozřejmě přehnaná. Všechny tři hry jsou navíc k mání už dávno na GoG. Jedinou novinkou tak je integrace do launcheru Battle.net.

Warcraft: Orcs & Humans Warcraft II Battle.net Edition

Mimochodem, na stránkách Blizzardu jsou k dispozici manuály k Warcaftu II (zde) a Diablu (zde). Tak se pokochejte, jaká to byla nádhera, zejména ten k Diablu s citáty od Nietzscheho či Danteho je úžasný. Tohle byla skvělá doba.