Máme ambiciózní plán a dáváme o něm vědět, říká ředitel World of Warcraftu

Na příští rok se chystá expanze The War Within, do roku 2030 vyjdou ještě Midnight a The Last Titan. Všechna tři plánovaná rozšíření už mají loga a společné budou mít příběhové pojítko označované jako The Worldsoul Saga Storyline. Očekávat můžeme hlubší příběh, který neskončí spolu s expanzí.

„Abychom byli schopni udržet WoW a dokonce růst, a to se nám daří, musíme se vyvíjet. Musíme se podívat nejen na to, jak jsme k věcem přistupovali v minulosti, ale i na to, jak naši hráči hrají dnes a co chtějí,“ řekl ředitel hry Ion Hazzikostas PC Gameru.

„Když to řeknete nahlas, stává se to skutečností a hráčům to signalizuje, že máme velký ambiciózní plán ohledně budoucnosti této hry, a dáváme jim to vědět,“ nastínill. Slibuje, že příběh The War Within bude uspokojivě ukončen, ale ne úplně, protože je součástí většího příběhu.

„To, že s jistotou víme, kam směřujeme, nám dnes umožňuje věnovat se hlubšímu vyprávění příběhu a budování světa, protože s jistotou víme, že předjímáme, zaséváme semínka, která někam povedou. A to je vzrušující po všech stránkách.“

Co se naopak nezmění, je standardní schéma úvodu expanze, které zahrnuje čtyři nové zóny, osm dungeonů, raid a zisk nových úrovní. Novinkami The War Within jsou tzv. Hero Talents, které mají u stávajících povolání prohloubit specializace, takže se půjde vydat cestou Dark Rangera či Farseera.

Funkce Warbands potěší všechny, kteří hrají na svém účtu víc než jednu postavu, protože konečně přinese sdílení reputací, předmětů v bance a dalších prvků. Nová je také spojenecká rasa Earthen Dwarves. Tvářemi datadisku budou Anduin, Thrall, Magni a Alleria. Se startem alfa verze se počítá na jaře.