Blizzard oznámil rozšíření Diabla 4, World of Warcraftu a Cataclysm Classic

Show zahájil Mike Ybarra, šéf Blizzardu, který věří, že začíná nové éra studia. Což je pravda, protože gigantické vydavatelství Activision Blizzard nově spadá pod Microsoft, takže nepřekvapilo, že se na pódiu záhy objevil i Phil Spencer, šéf Xboxu a Microsoft Gamingu. Korporátní děkovačky a ujišťování, že hráč je středobodem snah Blizzardu, zabraly skoro čtvrt hodiny.

Jako první přišla na řadu týmová střílečka Overwatch 2. Představen byl nový hrdina Mauga, kterého si možná pamatujete z příběhového kraťasu zveřejněného před lety. V týmu zastane roli tanka a určitě potěší, že vyzkoušet si ho mohou o víkendu nejen fanoušci přímo na Blizzconu, ale i všichni doma. Na příští rok se chystá trojice dalších hrdinů – Venture (DPS) a Space Ranger (podpora), což je ovšem jen kódové označení. Hráči se dále dočkají nového režimu Clash.

Věděli jste, že šedesát procent hráčů mobilního Diabla Immortal nehrálo žádné jiné Diablo? Já vím, že vás to nezajímá, do popředí se naštěstí rychle dostalo Diablo 4. Generální manažer značky Rod Fergusson představil řadu QoL (quality of life) v oblasti sezon, pozornost se ovšem upíná k připravované první expanzi.

Jmenuje Diablo 4: Vessel of Hatred a soustředí se na osud Mephista. Vydáme se do nové oblasti Torajan Jungle a těšit se můžeme i na nové povolání – prozatím o něm víme jen to, že jsme se s ním v žádném Diablu dosud nesetkali.

Pokud jde o kartičky Hearthstone, kovbojská expanze Showdown in the Badlands, které vyjde 14. listopadu, byla ohlášena už během října. Co se nějakých strukturálních změn nebo výhledů do vzdálenější budoucnosti týče, nic moc jsme se nedozvěděli. Tvůrci chtějí usnadnit novým hráčům a navrátilcům vstup do hry, chystají proto Catch Up Packs, tedy balíčky až s padesáti kartami namísto pěti, a to z posledních dvou let. To je fajn. Jeden takový získají po přihlášení všichni. Na příští rok se chystá kooperativní režim Battlegrounds Duos.

Ani mobilní Warcraft Rumble není úplnou novinkou, vyšel totiž o den dřív. Podrobnosti jsme psali na Bonuswebu zde. Na pódiu každopádně zaznělo, že s novou sezonou vyjde vždy i nějaká nová jednotka a že raidy se chystají bohužel až na příští rok.

Nejvíc spokojeni mohou být fandové World of Warcraftu, který příští rok oslaví neuvěřitelných dvacet let. Už 30. listopadu vyjde Cataclysm Classic s levelem prozatím omezeným na 25 a raidem Blackfathom Depths pro deset hráčů s novými mechanismy a odměnami. Po pár měsících se maximální dosažitelná úroveň zvedne. Zároveň s vydáním začne Season of Discovery, která umožní změnit schopnosti u svého povolání, výsledkem čehož může být například léčící mág.

Co se retailové verze týče, nadcházející tři expanze budou mít společné příběhové pojítko – The Worldsoul Saga Storyline. První na řadě je expanze The War Within (Khaz Algar), druhá Midnight (Quel’thalas) a třetí The Last Titan (Northrend). Veškeré novinky poměrně energicky představil navrátivší se šéf Warcraftu Chris Metzen.

Rozšíření The War Within uvedl velmi povedený filmeček, v němž vidíme Anduina, Thralla a znepokojivé vize. Pokud se vám stýskalo po pavoucích, respektive Nerubianech, budete nadšení. Velmi hezky ovšem vypadají i další představené zóny.

Co se novinek týče, Hero Talents mají u stávajících povolání prohloubit specializace, takže se půjde vydat cestou Dark Rangera či Farseera. Funkce Warbands potěší všechny, kteří hrají na svém účtu víc než jednu postavu, protože konečně přinese sdílení reputací, předmětů v bance a dalších prvků. Nová je také spojenecká rasa Earthen Dwarves. Tvářemi datadisku budou Anduin, Thrall, Magni a Alleria.