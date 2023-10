Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v listopadu

Last Train Home

Na čem: PC

Kdy: 28. listopadu

První světová válka skončila, boj československých legionářů ovšem pokračuje. V podání brněnského studia Ashborne Games se hráči musejí dostat domů přes Sibiř ozbrojeným vlakem.

Last Train Home spadá do žánru taktických strategií ve stylu Commandos, přičemž hráči navíc ještě pečují o základnu právě v podobě zmíněného vlaku. Zda je to hra pro vás, můžete zjistit i díky demu na Steamu, případně si přečtěte naše první dojmy z hraní.

RoboCop: Rogue City

Na čem: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Kdy: 2. listopadu

V připravované herní adaptaci RoboCop: Rogue City se vypravíme do blízké budoucnosti tak, jak si ji tvůrci představovali na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Na jedné straně tak máme člověka-robota či ikonické mechy ED-209, na druhé CRT obrazovky a terminály s osmdesátkovou estetikou. A dopadlo to velmi dobře.

„Robocop je nečekaný hit, který byste si ani v takto našlapané fázi herního roku neměli nechat ujít. Naprosto dokonale využívá všechny přednosti své filmové předlohy a dokáže je přetavit v moderní a zábavnou videohru, která si zachovává vlastní výraz. Není přitom jen o bezmyšlenkovité akci, ale nabízí i adventurní nadstavbu, díky níž v jeho světě můžete strávit klidně i třicet hodin. Skvělá práce. A my už se nemůžeme dočkat oznámení, na kterou osmdesátkovou legendu se Teyon vrhnou příště,“ píšeme v recenzi na Bonuswebu.