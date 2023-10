Originální využití mikrofonu. V chystané hře zemřete, pokud se leknete nahlas

Vývojáři chystané hororové hry Don’t Scream hodlají zbourat bariéru mezi hráčem a jeho virtuálním avatarem. Budou totiž naslouchat zvukům, které při hraní vydává a pokud překročí jistou úroveň, přiláká to virtuální monstrum, které s postavou udělá krátký proces.

Svojí VHS stylizací hra připomíná legendární Blair Witch.

Aby to celé fungovalo, bude samozřejmě nutné mít správně nastavený mikrofon a ano, vývojáři jsou si samozřejmě vědomi toho, jak snadné bude podvádět. Ale proč by to člověk dělal? Ostatně nepůjde o žádnou „velikou“ hru, jejímž pokořením by se člověk mohl chlubit. Naopak, Don’t Scream bude minimalistických tuhých osmnáct minut dlouhý zážitek, který ani nebude mít scénář. Hráč se prostě ocitne uprostřed lesa a skrze objektiv staré VHS kamery bude hledat cestu ven. Retro stylizace v tomto případě slouží k podpoření atmosféry, nikoliv pro zamaskování mizerné grafiky. Ta totiž běží na páté generaci Unreal Enginu a dokáže tedy zprostředkovat realisticky vypadající prostředí.

Celá hra, která evidentně cílí především na streamery, vyjde již 27. října v režimu předběžného přístupu. Na základě zpětné vazby od hráčů pak vývojáři hru ještě poupraví, nemělo by jim to však trvat nějak dlouho.