KOMENTÁŘ: Je to blbost, říká degustátorka o vaginálním pivu od streamerky

Po uložení dětí do postýlek jsem si předsevzala udělat samé veliké věci – vyžehlit, vysát pavučiny, udělat faktury. A jako vždy mi to nevyšlo. Jenže tentokrát ne z lenosti, ale z důvodu jednoho skvěle vymyšleného clickbaitu na téma vaginálního piva, co se na mě valil ze všech virtuálních stran.

Natálie Raclavská Natálie Raclavská je certifikovaná pivní hodnotitelka, autorka pivního blogu Polsko-český pivní deníček.

Rozumný člověk ignoruje články doplněné banálními soft porno obrázky udržovanými v estetice rybářského kalendáře pro rok 1997 – a na chvíli se to dařilo i mně. Říkala jsem si, že toto může zaujmout leda tak er dvanáctkové fundamentalisty. No a pak přiběhly děti, rozdrobily svačinky po kuchyni, polily se čajem a já jsem se vrátila ke svému skvělému životu a na článek, o kterém se tolik mluvilo na sociálních sítích, zapomněla.

Jenže k večeru přišla vytoužená chvilka relaxačního scrollování a bylo to tu zas – článek se objevil na pivní skupině na Facebooku, v příspěvku kámoše, pod ním komentáře jeho kámošů… Ne, nemůžu dnešní večer věnovat velkým věcem, musím zareagovat a napsat něco o vaginálním pivu, koneckonců čuchám piva na soutěžích – žehlení počká. Takže o co jde? Polská značka The Order of Yoni uvaří pivo na laktobacilech z poševního výtěru influencerky.

Můj tip je, i když to samozřejmě nevím jistě, že z poševního výtěru vyizolují lakobacily, kterými zakvasí sladinu. Tento postup se nazývá kettle sour – znamená to, že ještě „v kotlíku“ zakvašujete do určitého momentu sladinu, pak kvašení varem přerušíte a pak se sladinou se sníženým pH pracujete normálně dál jako u vaření každého jiného piva. Čili podle vybrané receptury provedete vaření s chmelem a kvašení pivními kvasinkami. Takto bych to dělala já a tímto způsobem se vyrábí velká část tzv. kyselých piv, též známých jako sour beer.

Značka Order of Yoni zatím k prezentaci používala jen tři modelky.

No jo, jenže, proč ty laktobacily musí pocházet zrovna z místa „tam dole“? Pokud byste tu otázku zadali sládkovi nebo markeťákovi, dostali byste dvě různé odpovědi. Z technologického hlediska by laktobacily mohly klidně být vyizovlované ze střeva nebo jogurtu a efekt by byl stejný (v případě jogurtu zřejmě lepší, to jsou šlechtěné vyzkoušené kultury, se kterými lidé spolupracují už po tisíciletí). Co z marketingového hlediska? Asi to funguje, koneckonců se tady o tom bavíme. Nad tím pivem se vznáší aura toho tolik přitažlivého a zakázaného, o čem – jak vidíme na příkladu vaginálního piva – máme tak zkreslené představy.

Takže v bodech, proč to je celé, a tady mě fakt nenapadá vhodnější slovo, blbost:

1. Nesmíme plést laktobacily a pivní kvasinky. Ano, je možné laboratorně vyizolovat laktobacily z poševního výtěru a použít je k fermentaci. Ano laktobacily se může předkvašovat sladina u některých pivních stylů (soury), ale laktobacily neumí prokvasit pivo tak, aby mělo – jak píšou na stránce 4–5,8 % alkoholu. To už je práce pro nejlepšího přítele člověka – Saccharomyces cerevisiae.

2. Laktobacily z pochvy do piva nevnesou nic, co by nevnesly jiné laktobacily běžně používané v pivovarnictví. Nikdo žádnou esenci influencerky nebo modelky neucítí – ani školený degustátor vám neřekne, ze které buchty to bylo vařeno.

3. Není to nějaký originální nebo inovativní nápad – thajská umělkyně Toi Sennhauser podávala pivo s použitím výtěru z pochvy v roce 2005 k oslavě Oktoberfestu. Šlo o umělecký projekt, měl upozornit na sexualizaci žen v její domovině.

I takto The Order of Yoni prezentuje svá piva.

4. Z marketingu má u mě projekt The Order of Yoni taky za 5. Z jedné strany texty o vznešeném božském ženském principu, z druhé strany banální fotky jak z nominačního seznamu na cenu sexistické prasátečko.

5. V tom šumu se objevuje informace o tom, že je to „polská značka“. Hrozí myšlenková zkratka polská značka = polský pivovar, a to není žádný pivovar, jen na zakázku uvařená várka. Je to nefér vůči polským kraftovým pivovarům, které posledních 10 let patří k evropské špičce.

6. Prostě tam chybí nějaký fór. Je to jen nudné a vulgární. Navíc to může poškodit dobré jméno pivovarů, které experimentují, protože: „Když teď vaří z pochvy, tak z čeho ty minipivovary budou vařit příště?“

7. A fyziologická otázka, ne filozofická otázka na konec: Když jako piješ pivo z vagíny téhle polonahé ženy na obrázku, tak jako prožíváš co?

Shrnuto: nemyslela jsem si, že to o sobě kdy prohlásím, ale v tomto případě se budu řadit mezi vagínoskeptiky. Toto pivo podle mého názoru nemůže zaujmout beergeeky – oni vědí, jak se pivo vaří. Může zaujmout, ale vzhledem k ceně to nebude produkt ani pro milovníky gambáče. Rozruch udělali dobrý, to se musí nechat, ale zatím mě nenapadá jiné využití než jako bizarní dárek na rozlučku se svobodou. Nebo se pletu?