Streamerka Amouranth poskytne své vaginální kvasinky na výrobu piva

Od doby, co se streamerka Amouranth exkluzivně upsala platformě Kick za 7 milionů dolarů (psali jsme tady), toho od ní nebylo moc slyšet. Vrátila se v nejlepší možnou dobu, kdy pomalu začínáme mít nouzi o témata, jelikož předvánoční videoherní nálož už máme odbavenou a do vyhlašování výročních žebříčků je ještě daleko.

Order of Yoni zatím k prezentaci používal jen tři modelky, Amouranth by ale mohla povědomí o značce pořádně nakopnout.

A jak už je u ní zvykem, dává o sobě vědět typicky polarizujícím způsobem, kterým části internetového publika vykouzlí úsměv na tváři a (početnější) zbytek znechutí – pomáhá totiž na trh pivu vyrobeného s pomocí jejího vaginálního výtěru.

Jakkoliv to zní bizarně, vaginální pivo není žádná novinka, polská značka Order of Yoni už ho vyrábí od roku 2016. První várka dokonce nese českou „stopu,“ zdrojový materiál totiž pro ní poskytla modelka Alexandra Brendlová.

I když sama Amouranth v rozhovoru pro portál Dexerto mluví o tom, že pro výrobu budou použity vaginální kvasinky, ve skutečnosti se jedná o laktobacily, které jsou součástí poševní mikroflóry. Ale těžko se na ní zlobit, že nezná přesnou metodologii výroby, jediné, co po ní totiž výrobce kromě propagace bude potřebovat, je poševní stěr.

Dosavadní recenze piva Order of Yoni jsou jen lehce nadprůměrné.

„Tyto stěry jsou pak odvezeny do laboratoře, kde jsou bakterie izolovány, vyčištěny a následně analyzovány a namnoženy. Na konci procesu se bakterie použijí k výrobě čisté kyseliny mléčné, která se přidává do piva Yoni,“ popisují výrobci piva celý proces na svých oficiálních stránkách. (Mimochodem nedávat do souvislosti název pivovaru s povedenou samurajskou arkádou Trek to Yomi, jóni je ze sanskrtu pocházející výraz, kterým dnes spirituálně zaměření lidé nazývají ženské pohlavní orgány).

Pravdou je, že navázaná spolupráce je důležitá spíše pro polský „pivovar“, jehož nabídka je zatím hodně omezená a skoro to vypadalo, že už ani neexistuje. V nabídce měl dosud jen tři příchutě (čti dívky), prakticky nikde dnes ovšem nejsou k sehnání a recenze jsou spíše průměrné (byť některé z nich velmi vtipné). S tváří nejpopulárnější streamerky současnosti a chytlavým sloganem „Chutná jako povedené rande“, by se ale situace mohla brzy výrazně zlepšit.