RECENZE: Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged jsou fajn arkádové závody

Pokud se libovolného fanouška závodních her zeptáte, kteří vývojáři jsou jeho srdci nejbližší, asi jen málokdo si vzpomene na Milestone. Tato italská partička je totiž dokonalou ukázkou toho, jak to vypadá, když někdo naprosto dominantně upřednostňuje kvantitu před kvalitou. Autoři celé řady motorkářských sérií včetně licencovaných Monster Energy Supercross nebo MotoGP sice opakovaně ukazují, že nejsou úplně neschopní. Jejich snaha vyprodukovat každý rok tři až pět her však naprosto pohřbívá jakoukoliv důkladnější péči nebo snahu o větší inovace a s kvalitou je to pak zákonitě jako na houpačce.

O to větší překvapení bylo, když v roce 2021 studio přineslo arkádové závody s licencí hračkářského giganta Mattel a od hráčů i kritiků se začala na jejich adresu snášet velmi pozitivní hodnocení. Výsledkem byly i pro studio (zřejmě, u žádné jiné hry čísla nikdy nesdílelo) rekordní prodeje a bylo jen otázkou času, než přijde pokračování. Na to jsme na poměry Milestone čekali dlouho, celé dva roky. Dokáže druhý díl s podtitulem Turbocharged na úspěch jedničky navázat?

Nic zásadního

Nebudeme chodit kolem horké kaše a rovnou si přiznejme, že to podle tradiční receptury autorů není kdovíjak zásadní skok vpřed. Pokud jste první díl hráli, dokážete si prakticky dokonale představit, co na vás ve dvojce čeká. Pokud ne, stačí stručné vysvětlení. Hot Wheels Unleashed jsou poměrně klasické závody, ve kterých se ozlomkrk ženete typicky oranžovými (ale i různými jinými) drahami, zatáčky berete bokem napřed, svištíte loopingy, vyhýbáte se překážkám, podnikáte šílené skoky, a to všechno za plastikovým volantem ikonických angličáků.

Druhý díl navrch přihazuje jen pár novinek. Katalog funkcí vozidel nově obohatila možnost skoku a jakéhosi ústřelu bokem. První zmíněný prvek využijete při překonávání překážek, ten druhý pak pro lepší úhybné manévry nebo naopak odpálkovávání soupeřů z trati. Faktem však je, že nejde o žádné revoluční prvky.

Přišlo mi, že jsou překážky a skoky až na výjimky do tratí napasovány hodně surově a kdovíjak závody neobohacují. Efektivní využití úskoků je pak skutečně obtížné a většinou se mnohem více vyplatí drahocennou energii pošetřit na oblíbený boost. Takzvaný dash tedy pocítíte hlavně v častých momentech, kdy vás příjemně agresivní umělá inteligence vypálí z tratě.

Královsky zábavné arkádové závodění

Ani spíše chudší menu inovací však nemění nic na tom, že Hot Wheels Unleashed nabízí naprosto královsky zábavné arkádové závodění s velmi responzivním, férovým a přesným jízdním modelem a celou řadou bláznivinek. To jde ruku v ruce především se zajímavým designem tratí.

Zpočátku sice v rámci kariéry jezdíte na relativně sterilních okruzích, postupem času se ovšem dostáváte do stále šílenějších kulis, které nešetří magnetickými vývrtkami nebo různými dynamickými nebezpečími a pastmi. Samotná jízda je zároveň proklatě rychlá a soupeři patřičně připoutaní rubberbandingem. Ten bývá spíše kritizován, v tomto případě však zajišťuje za každých okolností napínavé závodění, které je zároveň i na normální obtížnost opravdu solidní výzvou a od startu po cílovou čáru se vždycky jede plech na plech.

U výzvy se možná ještě na chvíli zastavme. Seznam herních režimů rozšířily tři nové v podobě eliminací, orientačních závodů na checkpointy a driftovacích výzev. Eliminace jsou jen trochu napínavější variací na klasické závody, orientační závody mi s rychlými vozy přišly až moc jednoduché, u driftů jsem však narazil na opačný problém.

Možná jsem jenom máslo, i dosažení základního cíle se pro mě často neobešlo bez řádně zpocených dlaní a takzvaný Unleashed cíl, obvykle dvojnásobná bodová porce než ta základní, už bývala nad mé síly. Mám tedy podezření, že obzvlášť bodované smyky mohou být pro některé dětské hráče (na které hra bezpochyby také cílí) nebo jejich nezkušené rodiče nebezpečně frustrující.

Sbírka modelů Hot Wheels

Jednoznačně silnou stránkou zůstává nabídka modelů Hot Wheels. Ve hře jich v současnosti najdete přes 130 a sbírka se bude dále rozrůstat. Potěší jejich prakticky dokonalé grafické zpracování, které pamatuje i na malé oděrky a specifickou vizáž různých materiálů. Pro nadšené sběratele jde opět o splněný sen a ti ostatní zase ocení pestrost carlistu, ve kterém najdete zmenšeniny klasických závoďáků i naprosto kuriózní ptákoviny, jako je pojízdná záchodová mísa nebo pes Snoopy s jeho boudou.

Příjemný je také fakt, že autoři odolali vábení systémů lootboxů nebo mikrotransakcí. Ve hře tak najdete relativně standardní obchod, kde si kupujete balíčky s autíčky jako v hračkářství za virtuální měnu. Té získáváte za závodění tak akorát, a navíc i ty nejexotičtější modely nejsou kdovíjak drahé, a tím pádem nedosažitelné.

Jen škoda, že prakticky jedinou motivací pro další nakupování je prostě fakt, že chcete rozšiřovat svou sbírku. Ve hře sice funguje nový koncept vylepšení atributů, který přináší citelné změny chování aut na trati. Ten je spíše kontraproduktivní v tom smyslu, že prakticky každé, i to nejzákladnější autíčko může být maximálně efektivní a v zásadě záleží na tom, jestli vám více vyhovuje specifické chování konkrétní třídy vozidla. Vytrácí se tak větší motivace k postupu a částečně i pocit progresu. To je obecně kamenem úrazu hry.

Příběhová kampaň sice nabízí stylové kreslené cutscény, příběhové pozadí je však skutečně zajímavé jen pro nejmladší hráče, a jde tak spíše o hravější způsob, jak hráče postupně protáhnout všemi kombinacemi tratí, výzev a režimů. Velká škoda je pak bossfightů. V rámci zápletky totiž s dvojicí závodníků likvidujete z určitých důvodů zmutovaná obří zvířata, to však v praxi probíhá jako jednoduchý závod v časem, během kterého musíte repetitivně bourat cíle představující nepřátelské životy. Dokázal bych si představit mnohem hravější způsob, jak v tomto konkrétním případě licenci a reálie kaskadérských modýlků využít.

Podobně jako před dvěma lety je to i s audiovizuálním zpracováním. Platí, že samotné modely autíček jsou vyvedeny naprosto nádherně a patřičně vyhrát si můžete například v editoru polepů, kde naplno doceníte, že každý výrobní materiál jinak lomí světlo a jinak pracuje s odlesky. Samotné lokace, ve kterých se miniaturizovaně proháníte, jsou pak celkem zdařilé, i když vám asi graficky vyloženě dech nevyrazí. Zamrzí jen, že se závodí pouze v pětici prostředí, která se začnou velmi rychle opakovat. Po chvíli se tak radost z průjezdu muzeem dinosauřích koster nebo arkádovou hernou promění spíše ve stereotyp.

Je vlastně paradoxní, že můžu o Hot Wheels Unleashed 2 říkat podobné věci, jako o nedávno recenzované Forze Motorsport. Závodní základ je prakticky perfektní, napínavý a zábavný, jen by to chtělo trochu více poladit omáčku kolem. Obsahově hra rozhodně chudá není, především co se nabídky autíček nebo tratí týče. Navíc nabízí i zběsilý multiplayer, dnes spíše výjimečnou možnost split-screenu nebo propracovaný, i když malinko nepřehledný editor tratí, kde můžete popustit uzdu své fantazii.

Musíte však počítat s tím, že vás vpřed požene spíše jen touha po sbírání nových modýlků, oproti prvnímu dílu těch významných kroků vpřed vlastně není moc a někde to pořád trochu drhne. Pokud vám více téhož stačí nebo se sérií zatím zkušenost nemáte, klidně novinku do košíku přihoďte. V opačném případě raději počkejte na slevu.

Nebo na další díl. Jak známe Milestone, nebudeme muset čekat dlouho.