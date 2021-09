RECENZE: Hot Wheels Unleashed jsou nečekaně dobré akční závody

Ačkoliv jsem od Hot Wheels Unleashed původně nečekal moc, dostala se mi pod ruce velmi slušná závodní arkáda, která mě s každou odehranou hodinou bavila víc a víc. Asi nepřekvapí, že hra vychází ze skutečných sad, pomocí nichž si děti staví různé bláznivé dráhy. Autíčka sbírají i mnozí dospělí.

Viděl jsem pár drah postavených ve skutečnosti a přijde mi to jako plastový šunt. A to neříkám jako bývalý fanda konkurenčního Matchboxu. V herní podobě ovšem vypadají naprosto kouzelně. Všechna autíčka si můžete detailně prohlédnout, samozřejmostí je fotografický režim. Dráhy jako takové jdou daleko za rámec toho, co si děti staví v pokoji. Hra k tomu přidává i pár interaktivních prvků. Pořád ovšem platí, že dráhy jsou postavené například v garáži nebo v areálu vysoké školy, takže okolní svět je vůči autíčku obrovský.

Z herního hlediska je to čistokrevná arkáda. Potřebujete jen plyn, brzdu, turbo a ovládání směru. Při odpočítávání před závodem bystě měli před doskočením 2 zmáčknout plyn, získáte tak částečné nabití turba do začátku. Díky tomu můžete kolem pomalejších soupeřů rychle prosvištět. Co totiž nechcete, je bourat do ostatních.

Nečekejte nějaký extra zábavný kolizní model, hlavní penalizací je, že vás to zpomalí. Celou dráhu musíte projet co nejrychleji, aniž byste se otírali například i o krajnice. To znamená, že zatáčky se musíte naučit řezat ve smyku. Záleží samozřejmě i na volbě vozu, nicméně i tak to chce trochu cviku. Odměnou vám bude nejenom první místo, ale i skvělý pocit z dokonalého průjezdu.

Hra postupně přitvrzuje. Nejsou to jen komplikovanější dráhy se skokánky, do nichž nesmíte najet úplně pomalu, ovšem ani to přehnat s nevhodně nasazeným turbem. K různým boostům rychlosti se naopak přidají i různé zpomalovače a překážky. Například pavouk po vás hází pavučiny, které vás úplně zastaví. Škorpión zase plive jed, jenž vás připraví o turbo, takže je záhodno se mu vyhýbat. Ne vždy je to snadné. A konečně třeba dračí tlama: když do ní narazíte v okamžiku, kdy se zavírá, můžete rovnou mačkat tlačítko pro restart pozice vozu. K tomu se přidávají i hrátky s gravitací, takže ve vzduchu si musíte autíčko nastavit do polohy tak, aby dopadlo správně.

Autíčka mají čtyři hlavní vlastnosti: rychlost, zrychlení, ovladatelnost a brzdy. Rozdíly jsou znát, každopádně jsem si jist, že si rychle vyberte nějaké, co vám sedne. Zpočátku jsem měl trochu obavy ohledně rozšiřování vozového parku. Na začátku jsem totiž dostal jen tři krabičky s náhodnými autíčky. Krabičky a naštěstí i konkrétní vozy se ovšem získávají i hraním kampaně.

Další vozy si můžete koupit za herní peníze, a to buď přes náhodnou krabici, nebo z nabídky, která se každých několik hodin obnovuje. Pokud máte nějaký vůz dvakrát, můžete ho buď prodat, nebo rozebrat na součástky, které potřebujete pro tuším dvojí vylepšení základního vozu. Trocho toho gamblingu mi v případě sběratelství nevadí, protože hra z vás nesosá skutečné peníze a je nastavena ještě přijatelně.

Nadstavba s vylepšováním mi přijde zbytečná. Já to měl tak, že jsem si nakonec ze shopu koupil kousek, který se mi líbil nejvíc a s ním jezdil téměř pořád. Ale samozřejmě chápu ty, kteří budou lovit celou kolekci. Sběratelství je zkrátka sběratelství.

Kampaň pro jednoho hráče je sympaticky navržená. Máme tu mapu města s uzly, které postupně plníme, abychom si odkryli další část mapy. Základem je klasický závod, které doplňují časovky a souboje s bossy. Pod těmi si představte trochu komplikovanější závody, obvykle s nějakým gimmickem. Na mapě jsou ještě políčka tajemství, která je třeba odemknout. Například tak musíte vyhrát konkrétní závod s konkrétním vozem.

Na Hot Wheels Unleashed je sympatická i ta omáčka okolo. Konečně zase někdo myslel na závody ve dvou u jedné televize či monitoru, takže je možné hrát s někým dalším na rozpůleném obrazovce. Samozřejmostí je i hraní online. Jako zbytečná mi přijde funkce základny, což je byt, který si postupně zdobíte, ať už jde o typ zdi, podoby plakátů či vystavených věcí na poličce.

Velkým plusem je i přiložený editor tratí, s nímž můžete tvořit stejné kousky jako tvůrci. Zkusil jsem nějakou lehčí navrhnout a musím uznat, že i s ovladačem v ruce to šlo poměrně hladce. Vzhledem k tomu, že dráha nemusí být vždy ohraničená nějakým dílem, před uploadem je třeba, abyste trať validovali. To znamená, že ji musíte jednou projet od startu do cíle. Mimochodem, upravovat lze i vzhled autíček.

Co se záporů týče, myslím, že vylepšování vozů by mělo být levnější a odměny malinko vyšší. Jasně, když za bosse získám 120 zlaťáků, dvě krabice a další harampádí, je to ok. Jenže třeba 40 zlaťáků za závod, když krabice stojí 500 zlaťáků, to není moc motivační. Konkrétní vozy v shopu stojí od 500 do 2 000 zlaťáků.

Naštěstí jsou na mapě uzly se zajímavými odměnami, takže motivace dál hrát je. Chápu i tvůrce, že nechtějí, abychom si všechno odemkli za den či dva hraní. Vadí mi tak hlavně cena za vylepšování. Otravné také je, že tvůrci už chystají minimálně tři placené Hot Wheels Passy s deseti, respektive devíti vozy. Je tak nasnadě, že ty nejzajímavější budou klasicky zamknuté za DLC. Doufejme, že přijdou i s nějakými bezplatnými rozšířeními.



Celkově jsem z Hot Wheels Unleashed přesto příjemně překvapený. Driftování a (skoro) bezchybné průjezdy ve velké rychlosti zprostředkují skvělý požitek z jízdy. Navíc hra vypadá mnohem lépe než její skutečná předloha. Když k tomu připočtu multiplayer a editor tratí, fandové arkádových závodů si přijdou na své.