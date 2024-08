Nalíčit ghúla trvalo pět hodin. Nahlédněte za oponu seriálu Fallout

Postapokalyptický seriál Fallout na Amazon Prime se inspiroval stejnojmennou videoherní sérií. Premiéru měl letos v dubnu. U diváku uspěl tak masivně, že byla záhy potvrzena druhá řada. Na Prime to byl druhý nejúspěšnější debut v historii platformy (po The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Zatímco na druhou řadu je ještě brzy – optimisté spekulují o konci roku 2025, aktuálně můžete nahlédnout na kompilaci záběrů z natáčení s komentáři herců a tvůrců.

Dozvíte se například, že nalíčení radiací zohaveného ghúla trvalo poprvé pět hodin, nicméně postupně se čas snížil až na 45 minut. Uvidíte, jak vznikalo Los Angeles 200 let po jaderných explozích či jak ožila některá monstra.

Vydání seriálu okamžitě zvýšilo zájem o hry, zejména o onlinový Fallout 76. Ačkoliv studio Bethesda kutí The Elder Scrolls 6 a již dříve naznačilo, že teprve až poté se pustí do Falloutu 5, úspěch seriálu může plány změnit.

Seriál Fallout diváky zavedl do postapokalyptické budoucnosti. Stejně jako u her filmaři vsadili na výraznou stylizaci a odlehčenost, která trochu ředí bezútěšnost nukleární válkou spálené Země. Jednou z hlavních hrdinek je naivní Lucy (Ella Purnellová), která celý svůj dosavadní život prožila v krytu. Bezpečný úkryt, Vault 33, ovšem musela opustit a vydat se na záchrannou misi. Čekal ji ovšem tvrdý střet s realitou.