Neoriginální deformace. Vetřelec: Romulus očima hráčů a hardcore fanoušků

Velkou inspirací pro novou xenomorfní kapitolu se stala i videohra Alien: Isolation. Jako obrovští fanoušci vetřelců i zmíněné gamesy jsme si film nemohli nechat ujít a přinášíme své dojmy jako hráči, kteří si při sledování Romula možná všimli i něčeho víc než diváci nepolíbení dobrodružstvím Amandy Ripleyové.

Milujeme xenomorfy! Žádné jiné monstrum v nás nikdy nevyvolalo takové zděšení, zhnusenost a strach jako vetřelec. Dokonalý organismus, za jehož designem stojí švýcarský průkopník biomechaniky H. R. Giger, i 45 let poté, co byl poprvé spatřen na stříbrném plátně, lidstvo fascinuje. Jasným důkazem toho je filmová novinka Vetřelec: Romulus válcující kina.

Nový sci-fi horor s rozpočtem odhadovaným na 80 milionů dolarů (cca 1,8 miliardy Kč) vydělal od svého uvedení celosvětově již 225 milionů dolarů (cca 5 miliard Kč), informuje web The Numbers. Sesadil tím dočasně na jeden týden z trůnu současného krále tržeb a návštěvnosti, marvelovku Deadpool & Wolverine, jehož letos předčila jen pixarovka V hlavě 2. Jak je vidět, kinům vládne korporace Weyland-Yutani, tedy pardon, Disney.

Za nejnovějším filmovým Vetřelcem, který je interquelem, jenž se odehrává mezi hororovým originálem Ridleyho Scotta a mnohem akčnějším pokračováním Jamese Camerona, stojí uruguayský režisér Fede Álvarez. Velmi si ho vážíme za dost možná nejlepší filmový remake všech dob, nebo přinejmenším jeden z nejlepších – Lesní duch (Evil Dead). Oproti originálu Sama Raimiho přidal na brutalitě o 200 %, a vzniklo tak démonické dílo, které nás, i jako otrlé fanoušky Evil Dead, dokázalo šokovat a pohrát si s odolností našich žaludků. Filmař pak ukázal, že je nejenom důstojný pokračovatel a přetvořitel zavedených sérií, ale dokáže zaujmout i originální tvorbou snímkem Smrt ve tmě (Don’t Breathe), v němž se slepý válečný veterán vypořádá s partou kriminálníčků, kteří chtějí vykrást jeho dům.

Stejně jako kolega z rubriky Kultura iDNES.cz jsme již Vetřelce: Romula viděli, a to dokonce dvakrát. Vlastní názor jsme si na něj rozhodně udělali. Velkou roli v našem pohledu hraje určitě to, že jsme zarytí fandové CELÉ vetřelčí série, která nyní čítá včetně crossoverů s predátory již devět dílů, a nejenom některých dílů jako asi většina diváků. Tím druhým faktorem je, že jsme od našich raných let hráči.

Říkejte si o videoherních adaptacích filmů, co chcete, ale značka Vetřelec po boku dalších titánů jako Star Wars patří k franšízám, které přinášejí fanouškům mnoho nejenom prostřednictvím nových filmů, ale i videoher. Dnes je nelze označit ani za doprovodné, protože hned několik z nich se stalo kultem, který rozšířil celé vetřelčí univerzum. Tou nejzásadnější je bezesporu Alien: Isolation, ze které Romulův režisér otevřeně čerpá. To je meta a něco v minulosti nepředstavitelného.

Inspirace Alien: Isolation je zřejmá

Álvarez se dokonce rozhovořil o tom, že ho hra přiměla k tomu, že chce nového Vetřelce natočit, jak už jsme před nedávnem psali. Poprvé filmový Vetřelec odkazuje na videohru. V minulosti se již v roce 1990 objevila xenomorfova lebka ve snímku Predátor 2, šlo však o odkaz na komiks Aliens vs. Predator, který se až později stal videohrou a ještě později filmem. Co mají nový snímek a hra společného? Inu, není toho málo.

I když je hlavním vzorem Romula určitě původní Vetřelec, byla to právě zmíněná videohra, která ho přiměla, aby svůj přírůstek pojal, co se kulis, vizuálu a rekvizit týče, jako retro sci-fi. Alien: Isolation se odehrává 15 let po prvním filmu v roce 2137 a přináší příběh Amandy Ripleyové – dcery Ellen Ripleyové.

O její existenci jsme se dozvěděli poprvé v Speciální edici Vetřelců, která vyšla v roce 1990. Ztvárnila ji Elizabeth Inglisová, což je zesnulá maminka samotné Sigourney Weaverové, protagonistky původní vetřelčí tetralogie. V prodloužené verzi Vetřelců diváci zjistili, že Amanda zemřela dva roky před tím, než byla Ellen probuzena po 57 letech ve vesmíru z kryospánku.

V Alien: Isolation Amandě stále nedá osud její mámy spát. Když zjišťuje, že letový záznam Nostroma, kde sloužila, skončil na vesmírné stanici Sevastopol, vydává se na ni. A jak se brzy nepřekvapivě ukazuje, je na ní i xenomorf. I když Sevastopol vypadá z vesmíru jako rafinerie Nostroma, zevnitř je viditelně podobnější prostředí z nejnovějšího filmu s xenomorfy.

Vetřelec: Romulus 70 %

Děj vetřelčího interquelu se z větší části odehrává na vesmírné stanici Renaissance (Renesance), která je rozdělena na dvě části pojmenované podle pověstí ze starověkého Říma Romulus a Remus. Vše uvnitř je temné, omšelé, rozbité, a i když se děj odehrává v budoucnosti, vypadá to v ní staře. K vidění je i přetřený Commodore 64. Ano, jde o dnes tolik oblíbený retro sci-fi styl, který si během hraní Alien: Isolation oblíbil i Álvarez. To nás jako hráče hřeje na srdci, stejně jako to, že podobnost s videohrou poznávají podle komentářů na sociálních sítích i další pařené. Je tu pomrknutí po systému ukládání i dalších zařízení z videohry.

Divák však musí být pozorný, easter eggy lze snadné přehlédnout. Režisér sliboval i napojení na Vetřelce, ale z nich si k nelibosti jejich fanoušků bere nejméně. Akce je spíše méně, ale když na ni dojde, je dobrá.

Něco z jedničky, něco z dvojky, trojky, čtyřky…

Scény ve stavu beztíže jsou dechberoucí a připomínají jiný herní sci-fi horor – Dead Space. Nový Vetřelec však vyloženě akční není. Je to vážně spíš horor a je to dobře. Hlášek z jiných dílů je tu habaděj a fanda se bude tetelit i usmívat blahem. Chvíli. Je jich totiž až příliš, takže nám ke konci lezli už krkem.

Nový film má být podle nás nový a takových odkazů má být, co se vkusnosti týče, jen pár. Pomrkává se tu přitom nejenom po prvním a druhém, ale i třetím a čtvrtém dílu. To opravdu nebylo nutné. Originalita je to, co Romulovi chybí. A když už jsme u toho, a to hodně fandů nepotěší, novinka si bere dost i z Promethea a Covenantu. Dokonce docela dobře propojuje celou ságu s elementy Scottových prequelů. Závěr se určitě nebude líbit všem, i když u nás pointa zabodovala.

Dokonce mění pohled na společnost Weyland-Yutani. Samotní xenomorfové jsou dobří, jelikož jde o animatronické loutky. Ve dvacet let starém snímku Vetřelec vs. Predátor však byli zpracováni lépe. Na tváře se lepící facehuggeři, kteří jsou o trochu odlišnější než v jiných dílech, však fungují většinou jenom v CGI podobě. Pokud jde o animatronické loutky, nepohybují se přirozeně, ale prkenně a nepůsobí realisticky. Spíše jako hračky na dálkové ovládání. Bohužel jsou toto asi nejhorší facehuggeři, které jsme na filmovém plátně viděli. Ve vesmíru působí efekty moc pěkně a stylově. Vizáž jedné CGI postavy je však na pěst. Její využití je nevkusné a zbytečné. Co se týče slibovaného násilí, Romulus určitě není film pro děti, ale že by byl až tak krvavý? Na Fedeho je to, pardon, slabota. Zvlášť oproti Evil Dead. To je naprosto jiný level.

Zde jsme si „fuj“ řekli snad jenom jednou. Když dojde na krveprolití, vše je takové nějaké sterilní. Přehlédnout „disneyfikaci“ je pro fandu xenomorfů nemožné. Obsazení je složené z mladých herců, z nichž je nejznámější emocionálně založená hrdinka Rain v podání Cailee Spaenyové (Občanská válka, Pacific Rim: Povstání). Její herecký výkon je však v porovnání se Sigourney Weaverovou, Noomi Rapaceovou i Katherine Waterstonovou dost mdlý.

Naopak David Jonsson jako porouchaný android Andy válí na celé čáře a v Romulovi předvádí doslova herecký koncert, před kterým smekáme. Tohoto mladíka čeká slibná kariéra a ještě o něm uslyšíme. Svůj um dokázala i herečka Isabela Mercedová ve vedlejší roli. Hudební doprovod je jeden z nejhorších v celé sérii, což je smutné, protože dosud byla vetřelčí sága na soundtracku značně postavena.

Nejhorší soundtrack v celé sérii

Rutinér, který jenom vykrádá a nepřináší hudbě nic nového, je Benjamin Wallfisch. Ano, ten samý nekňuba, na kterého jsme se hněvali za zprzněný Techno Syndrome 2021 k nepříliš povedenému filmovému rebootu Mortal Kombat. Soundtrack z Promethea i Covenantu posloucháme občas dodnes, ale tento si určitě nepustíme.

Vetřelec: Romulus je důstojný přírůstek do vetřelčí ságy, který jí ostudu nedělá, i když patří spíše k jejím horším dílům. Herecký koncert Davida Johnssona, krvelační xenomorfové, retro sci-fi vizuál i sjednocení celé ságy a inspirace videohrou Alien: Isolation potěšili, ale rádi bychom v dalším dílu viděli více nového a nejenom recyklaci. Série o xenomorfech má však daleko k tomu, aby nastal „Game over, man!“