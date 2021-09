RECENZE: WRC 10 provede celou historií mistrovství světa

Příští rok oslaví mistrovství světa v rallye svoji jubilejní padesátou sezonu. První ročník oficiálního světového šampionátu WRC byl Mezinárodní automobilovou federací FIA vypsán na rok 1973. V tomto roce soutěž navázala na tři sezony svého předchůdce, tehdejšího mistrovství světa značek (International Championship for Manufacturers) a daleko staršího mistrovství Evropy, které se jezdí již od roku 1953. V sedmdesátých letech se jak ve značkách, tak i později ve WRC udělovala cena jen automobilkám jako dnešní pohár konstruktérů. Jezdečtí mistři světa zpočátku korunováni nebyli, pročež k tomu došlo až od sezony 1979.

Nový mód na oslavu výročí

Tipnete si, která značka získala první titul mistra světa WRC? Byl to tým Alpine Renault se slavnou modrou „alpinkou” A110 1800, která v novém vydání WRC 10 samozřejmě nemůže chybět! Největší z těch mála novinek čerstvé desítky je právě zbrusu nový herní režim 50th Anniversary, jenž vznikl na oslavu toho kulatého výročí.

A proč již letos, když se jede devětačtyřicátý ročník? Příští WRC hra opět vyjde až zkraje podzimu, takže tvůrci z francouzského studia KT Racing předpokládají, že se větší část příštího roku bude hrát hlavně WRC 10 než následný titul, a proto jubilejní režim vložili s předstihem do aktuálního dílu.

Ve výročním módu na vás čeká minimálně 15 úrovní, tedy 15 erzet, rozkročených mezi roky 1973 a 2019. Jde o milníky v historii WRC, které autoři vybrali spolu s promotérem seriálu, mnichovskou společností WRC Promoters GmbH, v níž mimochodem půlku drží rakouský koncern Red Bull. Začínáte se zmíněnou Alpinou v řecké Acropolis Rally a končíte přede dvěma lety za volantem současné Toyoty GR Yaris ve španělské Rally Catalunya. Jakkoli jezdíte v lokacích, které jsou zčásti pouze kosmeticky „zestárlé“ erzety ze současnosti, tak se díky výročnímu režimu podíváte navíc nejen na Nový Zéland a do Řecka, ale rovnou dvakrát do Itálie: na Sardinii v současném WRC a do okolí San Rema v historických jízdách.

Režim 50th Anniversary konečně pořádně využívá valnou většinu historických vozidel v nabídce, přičemž letos kvůli výročí mají všechny i své reálné posádky, zatímco v minulém WRC 9 v nich jezdí jen smyšlená jména. Tudíž potěší drobný nárůst jak posádek, tak i automobilů, kdy si nyní vybíráte ze 75 posádek a 25 unikátních vozů, zatímco minulý rok to bylo 57 posádek + 21 aut. Evidentně to není zdaleka kompletní počet přihlášených jezdců a navigátorů z reálného šampionátu, protože jen do úvodního Rallye Monte Carlo 2021 bylo zapsaných 84 účastníků.

Minule to samé, dnes také

WRC 10 samozřejmě pokrývá aktuální sezonu WRC, tudíž se svými 12 světovými soutěžemi na svého předchůdce jednu ztrácí, když ubyly Argentina, Německo, Mexiko, Nový Zéland (nyní jen jedna etapa pro výroční režim) a Turecko, zatímco přibyly Chile, Chorvatsko, Estonsko a Španělsko.

WRC 10 WRC 10

Nabídku rychlostních zkoušek u každého podniku oproti WRC 9 sice rozšířily úvodní krátké shakedowny, nicméně i přesto má aktuální hra drobně menší počet erzet: 101 proti 107 z minulého roku. Jenže k tomu lze připočíst ještě 15 zkoušek z výročního režimu, takže celkově je WRC 10 drobně obsáhlejší než minulý díl, což je v jádru rozhodně fajn.

Je ovšem třeba přiznat, že stejně jako minule i letos není WRC 10 zdaleka žádnou zbrusu novou hrou, ale jen kosmeticky upravenou devítkou. Tvůrci se tento fakt již ani nesnaží skrývat. Na každoroční plnohodnotný vývoj totiž francouzský distributor Nacon (dříve známý jako Bigben Interactive), jemuž studio KT Racing patří, prostě nemá dostatek lidí. KT Racing se totiž poslední měsíce plně soustředí na svůj největší a nejambicióznější titul Test Drive Unlimited Solar Crown, jenž má vyjít přesně za rok, takže poslední díly WRC připravuje jen část osazenstva menší pobočky v Lyonu. A druhé „závodní“ studio RaceWard z Milána zase pilovalo čerstvě vydaný RiMS Racing, takže také nemělo koho postrádat.

Navrhněte si vlastní design

Tudíž autoři ještě stihli do WRC 10 přidat druhou a poslední větší novinku v podobě editoru vzhledů vozidel, načež svoji invenci pro letošek prakticky vyčerpali. Barvy, fonty, nahrávací obrazovky, možnosti nastavení hry i vozidel, grafika a detaily aut, diváci a postavy u tratí, profily a délky erzet (opět do 23 km), volby denní doby a počasí (stále 4 časy + 8 podmínek) či všechny jízdní režimy – vše je na 100 % shodné jeden i dva roky nazpět. Což o to, dělají to tak i všichni ostatní konkurenti od Codemasters po Milestone, jenže pokud jezdíte jeden z minulých titulů, tak pro vás novinka nemá takřka žádnou cenu.

Navíc již v menu nenajdete přizpůsobení hloubky ostrosti obrazu (Depth of Field), v kolonce prohlížení vozů (Showroom) si letos nelze přizpůsobit počasí okolí a z garáží automobilových legend odjel Ford Escort RS 1800, zatímco přijela quattra od Audi a Toyoty Celica s Corollou. Jízdní a fyzický model byl na základě KT enginu pouze převzat z WRC 9. Pro letošek s nastavením jízdy znovu radila trojice oficiálních poradců. Závodníci Kalle Rovanperä (mistr světa WRC-2 2019), Sean Johnston (4. místo J-WRC 2019) a špičkový virtuální jezdec Lohan Blanc (mistr světa WRC eSports 2019) se ovšem při domácím testování (kvůli covidu do Francie již nejezdili) shodli, že řízení oproti minulému ročníku ještě krapet ztíží.

Tvůrci tak na základě jejich odezvy jednak přidali pod kotlíkem, tudíž při stejné rychlosti okolí plyne rychleji než minule, a jednak přidali na citlivosti řízení, takže bez asistentů se vám auto ve smyku snáze otočí kolem svislé osy. Což vám může pomoci v utažených vracečkách, ale naopak uškodit při škobrtnutí o mantinel či svodidla, kdy se auto ochotněji otočí napříč vozovkou. Ovládání hry bylo opět laděno ve spolupráci s německým výrobcem periferií Fanatec, tudíž mnoho hráčů hlásí velké problémy se zpětnou odezvou na jiných volantech, zejména značky Thrustmaster. Já zkoušel nový Logitech G920, když jsem zaregistroval spíše slabší vibrace a občas neodpovídající síly na volant, jinak fungoval normálně.

WRC 10 WRC 10

To už jsem měl větší problémy se zvukem, kdy mi často do jízdy hra pouštěla zcela nepatřičné ambientní zvuky projíždějících vozů, originálně určené do menu, a nepomohl ani restart. Na druhou stranu uslyšíte nově natočené a reálnější zvuky motorů, než má WRC 9. Pečlivější zvuková stránka mě docela překvapila, protože Nacon má licenci WRC už jen na příští rok, kdy zřejmě vydá svůj poslední díl, takže se dá pochopit, že se náročnějšímu vývoji studio KT Racing již moc nevěnuje. Ostatně jsem zvědav, jak si v ročníku 2023 povedou za kanálem v Codemasters, pro které licenci na dalších 5 let zakoupili v EA.

Grafika pěkná, fyzika stejná

Méně schopný KT engine z pera samotných autorů série WRC, studia KT Racing, má větší potíže při počítání většího počtu rychlých objektů na scéně, než když musí počítat jediný. Ze stejného důvodu v nedávném RiMS Racing, postaveném okolo stejného jádra, jezdíte jen proti 9 soupeřům, protože veškerou kapacitu engine alokuje na špičkovou fyziku a na vlastní plynulý chod hry mu již mnoho nezbývá. To ve WRC, kde jezdíte maximálně ve dvou a kde je fyzika výrazně jednodušší, odpadá. Tudíž i letos je grafika celkově docela povedená, detailní a krásně ostrá. Na sestavě Intel Core i5-6600K 3,5 GHz, 32 GB RAM a NVIDIA GeForce GTX-1080 8 GB při maximálních detailech ve WQHD rozlišení WRC 10 nemá potíž trvale udržet 60 FPS.

Obrazově WRC 10 ovšem na 99 % odpovídá minulému dějství, protože drtivou většinu erzet znovu recykluje, a pokud už se na nich něco více změní, je to o pár desítek či stovek metrů posunutý start. Grafické úpravy jsou tak i letos velmi střídmé, takže je do kabin aut lépe vidět, jinak identičtí diváci a maršálkové jsou občas na jiných místech kolem trati, u cesty nyní spatříte více malých objektů, jako jsou vlajky, stany či domky, někde si majitelé přetřeli své baráky jinou omítkou a absurdně vypadají jinak rozmístěné stromy. Za rok se přece velké koruny jen tak nepřesadí…

Svět okolo vás je letos laděný více do světla, což podporuje jak obecně vyšší jas, tak i výraznější efekty sluníčka. Jen stále škoda tvrdých sněhových bariér, jež se tu chovají jako zdi, přitom vedle v sérii DiRT Rally již dávno najdete měkké, které auto nezastaví, nezničí a jen reálně zpomalí. Kromě výročního si tento rok zajezdíte naprosto shodnou sestavu jízdních režimů jako několik roků nazpátek. Testovací areál, 25 tréninkových lekcí, závodní online kluby a soutěže, kooperativní režim pro dva typu jezdec-navigátor, vertikálně rozdělená obrazovka, online i offline výzvy, rychlé závody, sezona i kariéra, všechno takřka jedna k jedné převzato z WRC 9.

Nově si můžete v sezoně a v kariéře na úvod zvolit ze čtyř předvoleb počtu erzet v každém podniku a v kariéře v ptačím pohledu uvidíte jiné interiéry vaší centrály, pročež v kalendáři jsou události namíchány odlišně. No, alespoň malé zpestření, jinak vše při starém jako rok i dva nazpět. Jenom telegraficky připomenu znovu pět tříd automobilů (WRC/WRC-2/WRC-3/J-WRC a legendy), přičemž nechybí ani naše Fabia R5. Obtížnost umělých soupeřů si velmi podrobně nastavíte mezi 50 až 150 % skutečných časů, takže si náročnost opravdu precizně přizpůsobíte podle svých schopností. Jakkoli je WRC poslední dva ročníky bez jakékoliv výrazné progrese, tak po obsahové stránce je to stále naštěstí nabušená a obsáhlá hra.

Po přelomovém WRC 8 bylo již minulý rok patrné, že od této série nemůžeme očekávat žádné extra buřty. Příští rok je pro duo Nacon/KT Racing tím posledním, pak hází žezlo WRC velkým obloukem na druhou stranu kanálu La Manche, takže jejich WRC tituly dojíždí už jen setrvačností. Kulaté výročí tak spadlo autorům doslova do klína, protože s editorem vzhledů je historický režim vlastně jedinou (a dobrou) novou funkcí, jež stojí za řeč. Jakkoli je desítka pouze kosmeticky upravenou devítkou, stále se jedná o kvalitní, levné (PC verze od osmi stovek) a zábavné virtuální rallye s velkou nabídkou tratí, vozů i jízdních režimů a s pokročilým vedením vlastního týmu. Pokud ovšem spokojeně jezdíte v jednom z minulých dílů, tak vám nový ročník nic signifikantního nepřinese.