RECENZE: WRC 9 jsou dobré závody, ale novinek přináší málo

Loňské WRC 8 bylo s přehledem nejlepším počinem v této dlouholeté sérii. Přineslo propracovaný kariérní režim se správou týmu, povedený jízdní model a náročné rychlostní zkoušky. Výsledkem byl komplexní závodní titul, jenž se dokázal kvalitami přiblížit před vydáním jasně favorizovanému DiRT Rally 2.0 od Codemasters.

WRC 8 rovněž krásně ukázalo, co dokáže s každoročně vydávanou sérií udělat roční přestávka, kterou si autoři vybrali právě mezi sedmým a osmým dílem. Letošní WRC 9 se už ze stejného luxusu těšit nemůže, protože vychází po pouhém roce. Vývojáři ze studia Kylotonn mají navíc v současné době plné ruce práce s chystaným návratem značky Test Drive Unlimited. Z WRC se tudíž rázem stal spíše vedlejší a méně důležitý projekt. To však neznamená, že jde o špatnou hru. Dobré vlastnosti dílů minulých zůstaly zachovány. Redukce času i lidských zdrojů se ale poměrně citelně projevila na objemu novinek.

Trojice neprobádaných končin

Tradiční změnou jsou aktualizované soupisky jezdců, týmů a podniků reflektující původní podobu letošního kalendáře mistrovství světa v rallye. Hráče budou v této oblasti asi nejvíce zajímat hned tři nové destinace ve formě Japonska, Nového Zélandu a Keni. Ze sestavy naopak vypadly Austrálie, Chile, Španělsko a Korsika. Celkem se proto vypravíte do třinácti zemí. Základ vozového parku opět tvoří třídy R2, R5 a WRC. Vývojáři alespoň lehce rozšířili nabídku historických speciálů.

Zatímco v základní verzi loňského dílu jste našli pouhou čtveřici historiků, nyní jich dostanete hned devět. Najdete mezi nimi legendy jako Alpine A110 Berlinette, Lancia 037 nebo Ford Escort MKII RS1800. Jako DLC jsou potom dostupné další dva legendární kousky. Ačkoli je to krok kupředu, zůstává stále WRC z hlediska vozidel relativně úzce zaměřeným titulem, který se pevně drží oficiální licence a nad její rámec toho příliš nenabízí. Třeba speciální režim výhradně věnovaný a přizpůsobený historickým vozům by nemusel být do budoucna k zahození.

Velké změny nečekejte ani u rychlostních zkoušek. V každé rallye absolvujete čtyři unikátní trasy, které lze odjet i v opačném směru. Tři klasické erzety většinou doplňuje kratší speciálka zasazená do města či na stadion. Více zkoušek by hře bezesporu prospělo. Vývojáři na druhou stranu menší počet vyvažují délkou samotných tratí. Výjimkou totiž nejsou ani zkoušky o délce přesahující dvacet kilometrů. Stejně jako u loňského dílu musím pochválit jejich zpracování a náročnost. Jednotlivé podniky se od sebe výrazně liší prostředím i charakterem svých cest. Když k tomu přičtu dynamické počasí, je o výzvu i zábavu postaráno.

Pro nováčky i pokročilé

Jízdní model šel u WRC v posledních letech jednoznačně nahoru. Lehkého vylepšení se dočkal i v aktuálním ročníku. U aut je nyní lépe cítit jejich hmotnost, což se projeví zejména při brzdění a ovládání na nezpevněném povrchu. Pokud máte volant, tak oceníte i o něco propracovanější force feedback a vibrace.

WRC 9 WRC 9

Méně zkušení hráči mají i nadále k dispozici řadu asistentů. Hru si díky tomu mohou užít pokročilí virtuální závodníci i příznivci arkádovějšího odreagování s gamepadem. Devítka navíc konečně přichází s nastavením obtížnosti v procentech. Dříve jste si museli vystačit s pouhou čtveřicí obtížností.

Stejná kariéra, nový spolujezdec

Nejhmatatelnější inovací minulého WRC byl citelně rozšířený kariérní režim se správou týmu. Ten je v téměř nezměněné podobě přítomen i v aktuálním díle. Kromě závodění a pozvolného stoupání až do vrcholné kategorie WRC se musíte starat i o finance, zaměstnance či vztahy s automobilkami. Nechybí ani podrobný strom různorodých vylepšení týmu a auta. Přítomny jsou i vedlejší aktivity mezi jednotlivými závody ve formě tréninků, extrémních zkoušek či jízd s historickými auty. Tyto speciální úkoly si nově lze vyzkoušet i v samostatném módu výzev.

Zbylé herní režimy jako rychlá rallye či sezona asi není potřeba dlouze představovat. Při přesunu do multiplayerové části na vás kromě online závodů a split-screenu vyskočí možnost založit klub a společně s vybranými hráči jezdit uzavřené závody či pořádat šampionáty.

WRC 9 WRC 9

Rozporuplným aspektem WRC zůstává technická stránka. Pozitivně hodnotím nově namluvený rozpis. Spolujezdec zní aktuálně výrazně živějším a realističtějším dojmem. Zvuky motorů byly podle slov autorů rovněž upraveny. O znatelném zlepšení ale nemůže být řeč. Při jízdě z pohledu třetí osoby mi přišly zvuky motorů vyloženě utlumené. O něco lepší kulisa se dostavila až při přepnutí do interiéru. I tak jsem ale očekával větší pokrok.

Doslova nulový posun kupředu udělala grafika. Ta už dnes nikoho neohromí a spíše část hráčů odradí. Nejlépe hra paradoxně vypadá v noci a za deště. Při běžných denních podmínkách je to už horší. Uvidíme, co Kylotonn vymyslí s příchodem nových konzolí. Oproti konkurenci je WRC tradičně slabší i v celkové prezentaci. Značně archaické animace po vítězství či dojetí do cíle erzety dávají připomenout, že hra běží na už notně zastaralém interním enginu. WRC dále postrádá jakoukoli smysluplnou omáčku okolo závodů, kterou v posledních letech zdatně servírují třeba Codies u své F1.

Přechod na nový engine je ale vzhledem ke končící licenční smlouvě nepravděpodobný. Už tak nepříliš valnou technickou stránku doráží chyba v testované PC verzi zabraňující v průběhu hraní přepínat mezi okny. Běžná klávesová zkratka Alt + Tab totiž znamenala okamžitý zásek a vypnutí hry.

Po zásadně přepracované osmičce přichází deváté WRC jen s drobnějšími inovacemi. Aktuální lokace a soupisky jsou u licencované hry samozřejmostí. Vývojáři k tomu přidali rozšířený vozový park historiků, upravené zvuky a lehce vylepšený jízdní model. V nabídce herních režimů byste výraznější novinky ale hledali marně. Hra po vzoru loňského dílu těží především z robustní kariéry a dobré hratelnosti. Do budoucna by však sérii neuškodil větší počet erzet, lepší prezentace a modernější grafický kabátek s lepší optimalizací.