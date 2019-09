RECENZE: WRC 8 boduje jízdním modelem i pořádnou kariérou

Videoherní odnož série WRC se od svého návratu v roce 2010 nedokázala několik let zbavit nálepky průměrné a druhořadé značky, jež by bez oficiální licence neměla šanci zaujmout. Situace se začala k lepšímu obracet až po změně vývojářů. Tápající italský tým Milestone na přelomu let 2014 a 2015 vystřídal francouzský Kylotonn, pod jehož křídly WRC konečně nabralo ten správný směr. Po technicky nevyladěném WRC 5 přišla pařížská parta s o poznání povedenějším WRC 6 a následně s ještě o kus lepším WRC 7. Od letošního WRC 8 jsem si tedy sliboval další krok kupředu, kterým by se série přiblížila hlavnímu konkurentovi v podobě DiRT Rally.

Výraznějším inovacím nahrává už pouhý fakt, že si WRC v loňském roce vybralo roční přestávku. Vývojáři se k mé radosti zaměřili především na kariéru. Ta v minulosti bohatou náplní zrovna neoplývala. WRC 8 proto přijíždí s kompletně přepracovaným kariérním režimem. V něm vás čeká kromě samotných závodů také správa týmu. Stane se z vás jezdec a šéf týmu v jedné osobě, který zodpovídá za výsledky na trati i mimo ni. V praxi to znamená především hlídání financí, najímání zaměstnanců a vybírání aktivit mezi jednotlivými podniky šampionátu.

Finance budete získávat především za dobré umístění v jednotlivých soutěžích. Ani to ale mnohdy nemusí k přebytkovému rozpočtu stačit. Četné výdaje totiž dáte na platy členů týmu a zejména za samotné opravy a nové díly pro váš závodní speciál. Časté chyby a kolostřešní kombinace tedy pocítíte nejen na horším čase v erzetách, ale i ve své virtuální peněžence.

V počátečních fázích kariéry je tedy dobré jezdit hlavou a najmout takové zaměstnance, které jste schopni zaplatit. Sám jsem se v prvním roce dostal do červených čísel, z nichž jsem se vymanil především díky již zmíněným aktivitám mezi podniky. Zajezdit si můžete třeba s několika staršími rallye speciály nebo prověřit své dovednosti ve zkouškách s extrémními povětrnostními podmínkami.

WRC 8 WRC 8

Za úspěch v těchto dvou aktivitách získáte téměř stejné peníze jako za vítězství v jednom podniku šampionátu, což se rozhodně vyplatí. Pokud máte financí dostatek, tak si můžete volné dny zkrátit tréninkem svých řidičských dovedností nebo jednoduše nechat sebe i svůj tým na pár dní oddechnout, což se kladně podepíše na jejich výdrži. Kromě peněz získáváte také vývojové body, které následně v košatém stromě proměňujete za výkonností vylepšení auta nebo lepší výsledky vašich zaměstnanců. V tomto ohledu je na první pohled jasné, že se Kylotonn inspiroval u série F1 od Codemasters, kde strom vylepšení funguje obdobně.

Samotné jádro kariéry je ale standardní a těží pochopitelně z oficiální licence. Po vzoru předchozích dílů si projdete až třemi kategoriemi. Po nejslabší třídě Junior WRC a střední WRC 2 skončíte po pár úspěšných sezonách až v královském WRC, ve kterém si zajezdíte s těmi nejsilnějšími speciály čtyř různých značek. V základu běžná kariéra tedy dostala díky bonusovým aktivitám a manažerské části vítanou přidanou hodnotu, čímž vytváří skvělý mix a jeden z nejlepších kariérních režimů v rallye hře vůbec.



Jediným trvajícím slabším aspektem je menší šíře vozového parku. Ta je dána zejména pouhou čtveřicí historických a legendárních speciálů. Dalších pět lze získat až zakoupením DLC nebo speciální edice. Tímto krokem vývojáři trochu vybrakovali základní hru a ještě více odkryli oblast, kde je DiRT Rally 2.0 výrazně silnější.

WRC 8 WRC 8

Možná jste si při čtení o kariérním režimu řekli, že žádný týmový management ani další podobné věci řešit nechcete. Pokud máte zájem pouze o samotné závodění, tak vás nasměruji do režimu sezony. Ten je právě o týmové funkce okleštěn a jezdíte v něm pouze jednu rallye za druhou. Pro občasné hráče je poté připravena stálice v podobě rychlé rychlostní zkoušky, kde si stačí vybrat zemi, erzetu a posádku. Úplně novým režimem je poté testovací areál. V něm můžete pilovat své dovednosti nebo zkoušet různá auta a nastavení.

Na poli multiplayeru stojí za zmínku kromě klasické online části také split-screen a bohužel chybějící hot seat. Jeho absenci považuji u rallye hry za poněkud nešťastnou a doufám, že se v příštím dílu vrátí. Celkově se ale WRC 8 v oblasti herní režimů nemá rozhodně za co stydět. Stále navíc nesmíme zapomínat na jeho zásadní trumf v podobě exkluzivní licence MS v rallye, která pro spoustu fanoušků tohoto sportu představuje hlavní důvod, proč si hru zakoupit. Díky propracované kariéře a spoustě dalším novinkám už ale rozhodně nemusí jít o důvod jediný.

Skvělý jízdní model pro každého

WRC 8 boduje i svým jízdním modelem. Největší zbraní hry je šíře v oblasti nastavení. Celá řada pomocníků vám umožní si jízdní i destrukční model přizpůsobit svým schopnostem. Z WRC tedy můžete získat jak arkádový požitek, tak i něco, co se v některých momentech pomalu blíží simulaci.

WRC 8 WRC 8

Jenom oblast mechanického poškození lze nastavit v pěti fázích od pouhé vizuální destrukce až po realistické poruchy, kde každý větší náraz znamená výrazný problém. Na tomto poli zůstává pozadu pouze rychlost umělé inteligence, kterou místo dnes populárního seřízení podle procent lze usměrňovat pouze pomocí čtveřice obtížností. Jinak se ale WRC svou kombinací arkádových a simulačních prvků velmi blíží již jednou zmíněné F1, která svými nároky dokáže zaujmout podobně široké publikum.

Ačkoli DiRT Rally 2.0 zůstává na poli jízdního modelu stále o krok vepředu, tak si myslím, že WRC 8 dokáže zaujmout i příznivce simulací, kteří ještě pár let zpátky nemohli přijít sérii na jméno. Samotný pocit z řízení totiž není po vypnutí veškerých asistentů vůbec špatný. Zejména fyzika jízdy na asfaltu je o poznání lepší. Na šotolině auto stále působí na můj vkus až příliš uklouzaným dojmem. Po pár odjetých soutěžích si ale stejně na vše zvyknete.

WRC 8 WRC 8

Budou to právě náročnější hráči, kteří dozajista ocení další výraznou inovaci v podobě mechanického poškození závodního náčiní. To je nyní o poznání propracovanější, což pocítíte především při zvolení realistického nastavení. Výrazně náchylnějším se stalo zavěšení a odpružení. To nyní i po jednom větším kontaktu odchází. Kromě zhoršených jízdních vlastností se technické problémy projeví třeba vibracemi do volantu. Na opravy v servisní zóně mezi etapami máte přitom tradičně omezený čas, takže se jízda s rozmyslem vyplatí dvojnásob.

Aby těch výzev a nástrah nebylo ve WRC 8 málo, tak si vývojáři připravili pro hráče ještě dynamické počasí. U delších rychlostních zkoušek se díky jeho implementaci může stát, že odstartujete na suchu, v půlce se přežene prudká přeháňka a trať po ní začne postupně osychat.

Stejnou pochvalu jako dynamické počasí a mechanické poškození si zaslouží i zpracování samotných rychlostních zkoušek. Ty se snaží být věrné své reálné předloze a je to poznat. Jejich košatost, různorodost a náročnost jsem si pochvaloval už u předchozího dílu a ten osmý na tom nic nezměnil. Stále patří k tomu nejlepšímu, co série WRC nabízí. Samotný seznam zemí kopíruje reálnou soupisku, takže pro letošek přibylo Chile s Tureckem a naopak vypadlo Polsko. Celkem se tedy podíváte do čtrnácti zemí, což je bezesporu dostatečný počet, který můžou v Codemasters jen tiše závidět.

WRC 8 WRC 8

O něco méně pozitivní to je bohužel s počtem erzet v jednotlivých podnicích. Na papíře nabízí každá země sedm rychlostních zkoušek. Minimálně tři z tohoto počtu jsou ale identické a pouze se jedou v opačném směru. V praxi si tedy užijete ve většině podniků tři různé erzety plus jednu takzvanou super speciálku, která se často koná v ulicích města nebo na stadionu. Například v kariéře má vlivem toho každá rallye pouze čtyři rychlostky, což za úplně dostatečný počet nepovažuji. Každá rallye naštěstí disponuje jednou delší zkouškou, která atakuje či překračuje délku dvaceti kilometrů a představuje tudíž mnohem větší výzvu než zbytek erzet o délce pěti až deseti kilometrů.

Závěrem se určitě sluší napsat pár řádků i o audiovizuální stránce, která při porovnání s předchůdcem o dva roky starším doznala spíše drobnějších změn. Výsledkem toho je solidní nasvícení celé scény, pěkně vytvořené modely aut a o něco slabší zpracování objektů okolo trati, jako jsou stromy či diváci. Grafika i zvuky tedy nijak zvlášť neurazí ani nezklamou. Závodní hry ale přece jenom asi málokdo z nás hraje kvůli grafice.

WRC 8 WRC 8

WRC 8 přináší dosud největší novinky v této dlouholeté sérii. Výrazně přepracovanou kariéru doplňuje dynamické počasí, neúprosné vlivy poškození na chování auta a tradičně náročné, avšak krásné rychlostní zkoušky. V oblasti jízdního modelu a fyziky zůstává DiRT Rally stále na čele. Tím se nemusíte příliš trápit, protože Kylotonn si jde s WRC vlastní cestou a nabízí skvělou a obsahově nabitou rallye hru, které byste rozhodně měli dát šanci.