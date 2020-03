RECENZE: Overpass je slabota, do žánru off-road závodů nepřináší nic nového

Her s tématikou terénních závodů či simulátorů na trhu příliš nenajdeme. Když vynecháme rallye tituly, které si zaslouží zařazení do samostatné kategorie, tak nám toho už moc nezbývá. Nejvýznamnějším zástupcem posledních let je bezesporu simulátor Spintires, potažmo jeho nástupce Mudrunner, jehož prodeje překročily milion kusů. Zmínit lze ještě rozporuplně přijatý Dakar 18 a nezávislý počin Pure Rock Crawling. Ze starších kousků si možná ještě vzpomenete na Off-Road Drive z roku 2008 či český MotorM4X. Tím bychom ovšem mohli skončit.

Švédské studio Zordix se s podporou vydavatelství Bigben Interactive do tohoto značně prořídlého žánru vrhá s novinkou Overpass. S netradičními tituly mají vývojáři slušné zkušenosti. Jejich předchozí dvě hry v podobě Aqua Moto Racing Utopia a Snow Moto Racing Freedom totiž přinesly závody vodních a sněžných skútrů. Velkou díru do světa s nimi však neudělali.

V Overpassu si zajezdíte s malými terénními buginami a čtyřkolkami. Tyto dvě kategorie jsou od sebe jasně odděleny a každá nabízí trochu jiný pocit z jízdy. Techniku však můžete střídat a upřednostňovat dle libosti.

Hra přináší 25 licencovaných strojů značek Polaris, Arctic Cat, Suzuki a Yamaha. Vzhledem k náplni hry to není špatný počet. Jednotlivé kousky se však v rámci jedné kategorie od sebe příliš neliší, takže bych spíš uvítal víc kategorií a ve výsledku pestřejší techniku. U dvou druhů autoři zůstali i v případě závodních disciplín. Primárně na vás čekají jasně ohraničené překážkové dráhy s přírodními i uměle vytvořenými nástrahami v těžko prostupném terénu.

Ty doplňuje na první pohled primitivnější, avšak ve výsledku výrazně náročnější zdolávání prudkých kopců. Celkem šest odlišných prostředí vás vezme na pláž i do džungle. Jednotlivých tratí a jejich různých verzí je poté opravdu dostatek. V tomto směru si tedy není nač stěžovat. Horší už je to však s atmosférou během samotných závodů. Po vzoru reálné předlohy se jezdci na trať vydávají postupně, takže vždy soupeříte pouze proti času a při jízdě na protivníka přímo nenarazíte.

Kolem trati bohužel nepotkáte ani žádné diváky, pořadatele či fotografy. Okolní prostředí a ve výsledku i celková atmosféra při závodech je tedy na bodu mrazu. Overpass nevyniká ani svou audiovizuální stránkou. Modely vozidel, prostředí a nasvícení celé scény ani náhodou nenadchnou. Nepotěší ani nevýrazné zvuky motorů a tuctový soundtrack. Pochválit naopak můžu pěkně zpracované odlétávající bláto od kol a postupné špinění jezdce i techniky.

Overpass

U hry s off-road tématikou je však pro mě tím nejdůležitějším aspektem jízdní model a fyzika. Overpass je prezentován jako realistická záležitost, která se nebojí oslovit i náročnější hráče. Minimálně v oblasti fyziky však hra příliš nenadchne a za takovým Mudrunnerem značně zaostává.

Už samotné zpracování terénu není kdovíjak propracované. Buginy i čtyřkolky se na jakémkoli povrchu chovají vesměs stejně a výzvu hledejte spíš v příkrém kopci než v kalužích bahna, kterých si ve výsledku stejně moc neužijete. Vozidla nezapadávají, ale po povrchu spíš kloužou jako po ledu. Na nějakou deformaci terénu či vlivy počasí rovnou zapomeňte.

Fyzika si slabší chvilku vybere i při skocích, následných dopadech a při výraznějších kontaktech s prostředím. Pocit z rychlosti rovněž není nejlepší. Vyloženě úsměvně poté působí zpracování pádů jezdce ze čtyřkolky. Další, spíš drobnější problémy, bugy a nedodělky ve výsledku celkový dojem z jízdy značně srážejí.

Overpass

Potěší aspoň možnost měnit počet poháněných náprav a připojovat nebo odpojovat uzávěrku diferenciálu. V případě čtyřkolek můžete navíc naklánět jezdce. Určitou snahu tedy vývojářům upřít nelze. U čistokrevné off-road hry bych ovšem v dnešní době očekával něco víc než jen průměrnou fyziku a funkce, které nabízely už výrazně starší tituly jako MotorM4X a Off-Road Drive.

Náročnější hráči, kteří hledají věrohodný zážitek, tedy příliš spokojení nebudou. Overpass však příliš nepotěší ani příznivce arkádovějšího vyžití. Vývojáři se totiž snažili, aby hra byla i přes všechny nedostatky v první řadě obtížná. Primárně je to vidět na obtížně překonatelných časech umělé inteligence. Druhou nástrahou je poté zpracování jednotlivých tratí. Ty těžší mají čistě trialový charakter, takže vás čeká spousta balvanů a prudkých stoupání.

Zásadní je v tomto směru znalost jejich profilu a nástrah. Časté kolo střešní kombinace nevedou k úspěchu už jenom díky mechanickému poškození vašeho terénního stroje. Výraznější dopady na jeho ovládaní bohužel nemají. Vše je vám spočítáno až po dokončení závodu, kdy dostanete fakturu za požadované opravy. Rozhodně tedy neočekávejte, že do hry naskočíte a začnete všechny závody bez problémů vyhrávat. Určitému procesu učení a frustrujícím momentům se zkrátka nevyhnete.

V nabídce herních režimů vývojáři příliš neexperimentovali. Nejvíc času pravděpodobně strávíte v kariéře. V ní si můžete v relativně košatém stromě vybírat různé závody a postupně odemykat nové stroje, součástky, vybavení pro jezdce či lepší smlouvy od sponzorů. Ve výsledku tedy dostanete lehce okleštěný standard, který přinášejí třeba hry od italského studia Milestone.

Overpass

Stejně jako na celkové prezentaci je i zde na první pohled vidět, že jde o titul od menšího a nepříliš ostříleného studia. Kromě kariéry si v rámci singleplayeru užijete už jen běžný rychlý závod. V kolonce multiplayeru figuruje online, o který není mezi hráči zájem a jeho lobby zeje prázdnotou. O poznání perspektivněji se jeví lokální multiplayer v podobě split screenu i hot seatu. Tyto již lehce archaické režimy k Overpassu perfektně sedí a nabourávají jinak poměrně sterilní atmosféru při závodech.

Overpass je průměrným titulem, který v ničem příliš nevyniká. I přes malou konkurenci vývojáři nedokázali do žánru off-road závodů přinést nic extra nového. Největší předností hry jsou pestré a náročné tratě, které představují ve spojení s dobrými časy umělé inteligence slušnou výzvu. Za očekáváním naopak zůstává průměrný a občas haprující fyzikální i jízdní model a malá pestrost vozového parku. Vzhledem k cenovce bych navíc očekával větší množství obsahu, jeho lepší prezentaci a celkově o poznání vyladěnější zážitek.