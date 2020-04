RECENZE: TT Isle of Man Ride on the Edge 2 jsou konečně pořádné motorky

Studio Kylotonn už patří mezi stálice závodního žánru. Francouzský tým dokázal výrazně pozvednout sérii WRC či oživit delší dobu spící značky V-Rally a FlatOut. Dva roky zpátky se s titulem TT Isle of Man Ride on the Edge vrhli také na motorky. I přes nedostatky ze stran ovládání a fyziky šlo o solidní debut a slibný začátek nové série. Nyní se na naše herní zařízení dostává druhý díl.

Hra je opět postavená okolo licence slavné akce Tourist Trophy. Pravděpodobně nejslavnější a nejnebezpečnější motocyklové klání na světě se pravidelně už více než sto let koná na ostrově Man. Rovnou zapomeňte na široké uzavřené okruhy. Tourist Trophy vás stejně jako reálné závodníky vezme na téměř 61 kilometrů dlouhý Snaefell Mountain Course složený z běžných pozemních komunikací, které se pro potřeby závodu vždy na pár dní uzavřou.

Tato Mekka motorkářů je ve své plné délce a podobě věrně převedena do hry. Něco podobného byste jen těžko hledali v nějaké jiné závodní hře. Vždyť i legendární Nordschleife má v porovnání s TT jen třetinovou délku. Hra samozřejmě neobsahuje pouze tento jediný okruh. Celkem navštívíte dalších sedmnáct přírodních tratí na území Anglie a Irska. Vzhledem ke slušné délce jednotlivých okruhů i jejich různorodosti jde o dostatečný počet.

Vývojáři licenci využili i k implementaci reálných jezdců, týmů a strojů. Základ tvoří kategorie Supersport a Superbike, které doplňuje ještě pětice historických strojů. I v tomto směru autoři striktně kopírují reálnou předlohu, takže se celkový počet mašin zastavil na osmnácti. Tady by neuškodilo přidat pár třeba čistě sériových motorek nebo sajdkáry, jež jako DLC rozšířily první díl. Co do různorodosti strojů to totiž v současné podobě není žádná sláva.

Citelného vylepšení se dočkal kariérní režim. Část závodů si nyní můžete v přehledném kalendáři sami vybírat podle požadované obtížnosti či prestiže a s ní související odměny za vítězství. Hra před vás hned zkraje postaví jasný cíl. Jakožto neznámý jezdec musíte nejprve vyhrát požadované šampionáty. Až poté se vám otevře cesta k účasti na samotném Tourist Trophy. Minimálně první sezonu tedy budete objíždět různé menší podniky či například lokální irský šampionát.

Během tohoto procesu vyděláte určitý obnos financí, který poté utratíte za nové motorky či jejich různé výkonností a vizuální vylepšení. Kromě peněz získáte do pomyslného inventáře také perky, jejichž aktivací odemknete drobné výhody jako třeba redukci penalizací či menší opotřebení pneumatik.

Mezi novinky se řadí také režim Challenge Zone. Ten je svázaný s kariérou a nabízí volné ježdění v poměrně rozlehlé oblasti irského venkova. Během postupu hrou vás čekají také různé výzvy, které je možné plnit právě v této oblasti. Za odměnu dostanete další finance nebo rovnou novou součástku do motorky. Z dalších režimŮ hra nabízí už jen dobře známý rychlý závod a jízdu na čas, takže je kariéra ve spojení s módem výzev a otevřenou oblastí tím nejzásadnějším obsahem. V multiplayeru poté najdete standardní online závody a offline hot seat.

Začátek na lehčích okruzích a posTupné zvyšování obtížnosti není určitě na škodu. TT Isle of Man Ride on the Edge 2 totiž není v žádném případě jednoduchou hrou. Tratě složené z běžných cest jsou o poznání užší než speciálně postavené okruhy. Skýtají navíc více nebezpečí v podobě horizontů a různých nerovnostní. Stačí pouze malá nepozornost či špatný odhad rychlosti a hned se připomenou také stromy, zídky či další objekty, které nebezpečně blízko lemují každou trať.

Adrenalinovému pocitu z jízdy citelně pomáhá i výtečný pocit z rychlosti. Podobné opojení rychlostí mi dokázal v polední době nabídnout snad jen DiRT Rally, na který jsem si při hraní TT několikrát vzpomněl. Hra jednoduše nic neodpustí a vyžaduje maximální pozornost a určitou dávku zkušeností. Pro příznivce arkádovějších titulů může být obtížnost už za hranou. Pokud naopak hledáte výzvu a příklon k simulaci, tak vám žádná jiná motocyklová hra z poslední doby nenabídne lepší zážitek.

Krásné tratě a perfektní pocit z rychlosti doplňuje i obstojný jízdní model a fyzika. Z každé motorky jde cítit její obrovský výkon a nízká váha. Podobně věrohodně na mě působily jízdní vlastnosti i při brzdění a průjezdech zatáčkami. Celkově velice slušný pocit z jízdy bohužel kazí pár neduhů. V první řadě je to až nepochopitelně špatné chování motorky v pomalých rychlostech. Pří projíždění šikan, vracáků a různých pomalých zatáček se motorce vůbec nechce zatočit a jít do náklonu. Ve vyšších rychlostech jinak pěkně fungující přenášení váhy v pomalejších pasážích nepochopitelně selhává.

Valná většina okruhů je naštěstí složena z rychlých a táhlých zatáček, takže ve výsledku nejde o tak závažný problém, jak by se mohlo na první pohled zdát. Další nedokonalost fyzika hry odhalí při přejíždění některých nerovností a horizontů. Na určitých místech se motorka dokáže nelogicky utrhnout či rozklepat a vám nezbývá nic jiného než sledovat ne moc povedenou animaci pádu. Nejde o příliš častou chybu. S přihlédnutím k jinak skvělému pocitu z jízdy je ale škoda, že vývojáři tyto neduhy do vydání neodstranili. V porovnání s minulých dílem je to ale i přesto v tomto směru výrazný krok kupředu.

Z audiovizuálního hlediska se o žádnou revoluci nejedná. Pochválit mohu modely motorek a pěkné nasvícení. Horší už je to se vzdálenějšími objekty a vyhlazováním hran. Vzhledem k povaze hry se ale stejně bude vaše pozornost koncentrovat výhradně na silnici. Na kochání zde není čas ani prostor. Do ideálu má situace daleko i v případě zvuků. Jednotlivé motorky zní zkrátka jednotvárně a nevýrazně. U titulu, která sází především na pocit z jízdy, bych očekával v tomto ohledu výrazně víc. Zajímavě působí z audio stránky snad jen efekty šumícího větru. Nemile mě překvapila také absence závodů za deště.

V součtu je však druhé TT Isle of Man překvapivě vyspělým počinem, který v oblasti jízdního modelu a pocitu z rychlosti jen těžko v současné nabídce motocyklových her hledá konkurenci. Díky solidně postavené kariéře a dostatečnému počtu tratí navíc nestrádá ani z hlediska obsahu. Doplácí až na poměrně velké množství drobnějších nedostatků a problémů spíše technického charakteru. Kromě toho je dobré počítat také s vyšší obtížností a faktem, že jde stále o titul primárně postavený okolo licence jednoho slavného závodu.