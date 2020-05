RECENZE: MotoGP 20 uspěje i u těch, kteří hledají větší výzvu

Licenci na hru z prostředí mistrovství světa silničních motocyklů (MotoGP) má už od roku 2013 bez přestávky v rukou italské studio Milestone. Tým se sídlem v Miláně se poslední dobou zaměřil výhradně na tvorbu motocyklových her, takže by se mohlo zdát, že licence na oficiální MotoGP hru nemůže být v lepších rukou. Snaha studia o vydání tří až pěti titulů ročně se však na kvalitě jednotlivých her dlouhodobě podepisuje.

MotoGP si muselo navíc dva roky zpátky projít poměrně bolestivým přechodem na Unreal Engine čtvrté generace, který nahradil zastaralý interní engine přímo od Milestone. Nutná změna na nějaký čas zabránila výraznějším inovacím. Poměrně slušný loňský díl s chytřejší umělou inteligencí a několika dalšími vylepšeními byl však minimálně zajímavým příslibem do budoucna.

MotoGP 20 tento pozitivní trend potvrzuje a na první pohled přináší solidní množství novinek. Fanoušci reálné předlohy určitě ocení aktuální soupisky licencovaných strojů, týmů a jezdců sezony 2020 rozdělené do tříd Moto3, Moto2 a MotoGP. Kategorie MotoE a Red Bull Rookies Cup přijdou do hry později. Nabídku tratí rozšířil čerstvě postavený KymiRing ve Finsku.

Vývojáři před vydáním lákali zejména na rozšířenou kariéru s důrazem na vývoj motorky i správu týmu a vylepšený jízdní model. Právě u fyziky a pocitu z jízdy bych rád začal. V tomto směru autoři opravdu nepřeháněli. Jednotlivé stroje jsou v MotoGP 20 v první řadě o poznání živější a neklidnější než v předchozích dílech. Jízdní model mi připadá autentičtější a zároveň zábavnější.

Pokud vypnete základní asistenty, tak je zvládnutí silnějších mašin kategorií Moto2 a MotoGP poměrně slušný oříšek. O historických strojích z 90. letech nemluvě. Díky různým dobrovolným pomocníkům hra zároveň zůstala z hlediska obtížnosti o poznání přístupnějším titulem než konkurenční TT Isle of Man od studia Kylotonn. Větší pozornost by si zasloužily závody v dešti. Při nich je jízdní model stále až příliš benevolentní a ani v masivním lijáku se chování motorky výrazněji nemění.

Díky přepracované fyzice a věrohodnějšímu jízdnímu modelu může nyní MotoGP uspět i u hráčů, kteří hledají větší výzvu. Dobrému zážitku z jízdy přispívá i další citelná inovace v podobě systému opotřebení pneumatik. Gumy bylo potřeba hlídat už ve starších dílech. Nově jejich životnost ovlivňuje hned několik faktorů.

Německý Sachsenring, na němž převládají levotočivé zatáčky, dá logicky více zabrat levé straně pneumatik. Před startem se vždy vyplatí pouvažovat nad strategií a způsobem jízdy.

V první řadě jsou to tři rozdílné směsi s různou výdrží, které si volíte před začátkem závodu. Důležitou roli hraje i teplota trati. S vyšší teplotou se totiž životnost pneumatik zkracuje. Neméně důležitý je i profil okruhu. Takový německý Sachsenring, na němž převládají levotočivé zatáčky, dá logicky více zabrat levé straně pneumatik. Před startem se vždy vyplatí pouvažovat nad strategií a způsobem jízdy.

Dále přibyla i správa paliva. Po vzoru jiných her si lze v průběhu závodu navyšovat či snižovat výkon motoru a s ním spojenou spotřebu benzinu. Lehkých úprav se dočkal i způsob brzdění a model poškození. Časté kontakty se soupeři mohou negativně ovlivnit výkonnost motorky a v horším případě ji i úplně rozbít. I lehčí strkanice poté způsobí ztrátu křidélek zlepšujících aerodynamiku. Ve výsledku tedy četné inovace v oblasti hratelnosti utváří fungující celek, jenž vylepšuje zážitek ze samotných závodů.

Pochvalu si zaslouží také už zmíněná umělá inteligence s přízviskem A.N.N.A, která zažila premiéru v loňském díle. Její přednosti i neduhy jsou jasně zřetelné. Počítačem ovládaní protivníci jsou živelní, nevyzpytatelní a často chybují. V některých momentech se opravdu chovají téměř jako živí hráči. Musíte ovšem počítač i se situacemi, kdy to AI s agresivitou trochu přepískne a bez problémů vás vyprovodí z trati. I přesto pozitivní vlastnosti umělé inteligence převládají.

Hratelnost je lepší, manažerská část však zklame

Zatímco v oblasti hratelnosti nové MotoGP výrazně přidalo plyn, tak z hlediska obsahu i nadále lehce tápe. Jako zklamání hodnotím přepracovaný kariérní režim. Vývojáři do něj implementovali manažerskou část, ve které se máte starat o vývoj motorky i správu týmu. Nápad to není špatný. V sérii F1 od Codemasters ostatně vývojový strom funguje bezvadně. V MotoGP však působí značně nedomyšleně.

Kromě oficiálních týmů můžete nyní závodit i za ty fiktivní. Hned z počátku kariéry jsem pohotově vybral smyšlený tým. Po bližším zkoumání jsem však zjistil, že jediná hmatatelná výhoda fiktivního týmu tkví v možnosti vizuálně si upravit barevné schéma motorky a kombinézy. Je tedy úplně jedno, zda zvolíte vymyšlený, či skutečný tým. Dokázal bych si představit, že se hra pochlubí třeba možností hledat a uzavírat smlouvy s různými sponzory, spolupracovat s médii, nebo umožní třeba výběr týmového kolegy. Nic takového však ve hře nenajdete.

Místo toho před startem kariéry angažujete do týmu manažera, inženýra a datového analytika. Osobní manažer vás průběžně upozorňuje na týmy, které by o vaše služby mohly mít potenciálně v budoucnu zájem. Tím jeho role končí. Šéf inženýrů a datový analytik jsou naopak přímo navázáni na rozšířené možnosti v oblasti vývoje motorky.

Strom vylepšení je rozdělen podle zvolené kategorie do tři nebo čtyř větví. Základními oblastmi vývoje je motor, rám, aerodynamika a elektronika. Právě podle vaší oblasti zájmu si najímáte vrchního inženýra a datového analytika. Následně do vybraných oblastí výzkumu a vývoje ještě zaúkolujete pár mechaniků a v zásadě máte hotovo. Možná se ptáte na to, jak do této skládanky zapadáte vy jakožto jezdec.

Vývoj určitých součástek lze urychlit účastí v tréninzích. Jednotlivé úkoly a testovací povinnosti však nejsou zdaleka tak propracované a zajímavé jako ve formulích od Codies. Vývoj poměrně rychle plyne i bez vaší pomoci, takže se vlastní účast při testování stává v podstatě zbytečnou. Systém vývoje a celkově správa týmu má navíc další dva znatelné nedostatky. Intuitivnost celého vývojového stromu i vysvětlení jeho fungování má do ideálu daleko. Na to by se však po čase dalo nějak zvyknout.

Větším problém spatřuji ve výsledcích celého snažení. Ani pečlivý vývoj a aplikace vylepšení totiž výrazné navýšení výkonnostních parametrů stroje nepřinese. Po jedné sezoně vás hra navíc ponouká k logickému přestupu do vyšší kategorie či lepšího týmu, takže budete vůbec rádi, když nějaké změny výkonových parametrů za jednu sezonu pocítíte. Díky tomu vývoj motorky stejně jako celá slavná manažerská část kariéry není kdovíjak důležitou součástí celého zážitku.

Když odhlédnu od kariéry směrem k ostatním režimům, tak zbývá tradiční nabídka ve formě rychlého závodu a jízdy na čas. Větší pozornost si zaslouží historický mód, který byl příjemným zpestřením už v MotoGP 19, kde jste si mohli libovolně a podle vlastních preferencí užít celkem 60 výzev kopírujících známé momenty a konkrétní souboje z nedávné historie reálného šampionátu. Každou výzvu navíc doplnila dobová ukázka a krátký text. Pro fanoušky MotoGP parádní věc. Pro úplnou spokojenost by mi vlastně stačilo, kdyby vývojáři přidali nové výzvy především z 80. a 90. let.

Místo toho se celý režim dočkal kompletního přepracování. V jeho nové podobě vývojáři na skutečné souboje rezignovali. Jako náhrada vás čekají v podstatě běžné smyšlené závody, jež smíchají legendární stoje a jezdce z různých období. Pokud v těchto kláních uspějete, tak získáte určitý počet žetonů. Za ty si poté odemykáte další legendární jezdce a jejich stroje. Zkrátka klasická šablona známá z celé řady jiných her. Dříve unikátní a zajímavý režim tím v mých očích výrazně ztratil na atraktivitě a trvanlivosti.

Na split-screen se opět nedostalo. Viditelná je naopak snaha o podporu e-sportu.

Změny se příliš nedotkly multiplayeru, takže si užijete pouze klasické online závody. Na split-screen se opět nedostalo. Viditelná je naopak snaha o podporu e-sportu. Ze stran grafiky a zvuků zůstalo rovněž vše při starém. Technická kvalita MotoGP tedy nějak zvlášť nenadchne. Modely jezdců a motorek jsou společně s nasvícením na slušné úrovni. Okolí tratě a vzdálenější objekty tradičně zaostávají. Minimálně pečlivější zpracování divácké kulisy na tribunách by si hra zasloužila. V některých ohledech slabší grafika se alespoň pozitivně podepsala na nízkých hardwarových nárocích a plynulém chodu hry.

MotoGP 20 je co se týče hratelnosti velice dobrou hrou. Vývojáři vylepšili jízdní model i fyziku. Důležitou roli nyní sehrává i správa pneumatik a paliva. Letošní díl navíc stejně jako jeho předchůdce těží z povedené umělé inteligence a dobré optimalizace. Jako zklamání naopak hodnotím manažerskou část kariéry, podivný historický režim a slabší atmosféru při závodech.