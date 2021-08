Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v září

1. Lost Judgment

Na čem: Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5

Kdy: 24. září

Lost Judgment je spin-off série Yakuza a pokračování fantastické detektivky Judgment, která letos vyšla na next-gen konzole. V hlavní roli se opět představí detektiv Takayuki Yagami s kumpány. Kromě vyšetřování nás čeká i tuna nových a starých miniher, jakou jsou box, závody dronů, jízda na skatu, golf či tancování v rytmu hudby.

2. Kena: Bridge of Spirits

Na čem: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Kdy: 21. září

Dívka Kena je průvodkyní duší, která se vydává do opuštěné vesnice, aby zde našla posvátnou horskou svatyni. Hra zahrnuje řešení hádanek a boj s nepřáteli, což zní celkem standardně, nicméně novým prvkem je objevování a používání jakýchsi skřítků – Rotů. Ti nepomáhají jen v boji, ale právě i při průzkumu světa. Pokud vás v případě Rotů napadá série Pikmin, jste na správné adrese.

3. Life Is Strange: True Colors

Na čem: PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia

Kdy: 10. září



Alex je dívka, která má schopnost prožívat emoce druhých, vstřebávat je a manipulovat s nimi. Po smrti bratra při domnělé autonehodě se snaží odhalit pravdu v rodném městečku v americkém zapadákově. Hra tentokrát nevyjde na epizody, celý příběh dostaneme najednou. A podle prvních ukázek to nevypadá vůbec špatně.



4. Deathloop

Na čem: PC, PlayStation 5

Kdy: 14. září



Novinka od Arkane Studios vypadá víc než zajímavě. Chopíme se role nájemného zabijáka Colta, který je uvězněn na ostrově Blackreef v časové smyčce. Do půlnoci musí sejmout osm cílů. V tom se mu snaží zabránit Julianna, která naopak smyčku ochraňuje. Hrát za ni může jak umělá inteligence, tak jiný hráč.



5. Diablo II: Resurrected

Na čem: PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5

Kdy: 23. září



Diablo 2: Resurrected je remaster ikonické akční hry na hrdiny z roku 2000, a to včetně rozšíření Lord of Destruction. Nedávná beta ukázala, že modernizovaná podoba respektuje originál a v jádru je to pořád ta samá, dnes již v mnohém překonaná hra. I tak si ji ovšem minimálně jednou celou rád projdu znovu. Víc jsme psali na Bonuswebu zde.

