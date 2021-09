RECENZE: V RiMS Racing je špičková fyzika nade vše

O italském studiu RaceWard, jež si jako svoji další značku zakoupil francouzský distributor Nacon (dříve Bigben Interactive), jste pravděpodobně ještě neslyšeli. Není to studio v pravém slova smyslu, nýbrž jen monogram vývojářského domu Lunar Great Wall Studios z Milána, který si před pěti lety založili bývalí zaměstnanci z Milestone. Milestone úřaduje také ve stejném městě módy a cíli Giro d’Italia. A zatímco Lunar Studios ještě pod svým původním názvem vydali pouze nepříliš úspěšnou 2D fantasy adventuru Another Sight, Nacon z nich po převzetí vedle KT-Racing a Neopica udělal své třetí studio, specializované ryze na závodní tituly.

RiMS Racing je tudíž v žánru herního motorsportu jejich prvotinou, což se i přes širokou výpomoc od kolegů z KT-Racing na hře muselo zákonitě projevit. RiMS Racing, jakožto motocyklový hardcore simulátor na otevřených i permanentních tratích, vyvíjelo jako AA titul pouze necelých čtyřicet vývojářů, což je na takto ambiciózní titul na dnešní dobu málo. I přes své menší zkušenosti (přece jen praxi z Milestone nelze považovat za nějakou extra referenci) se autoři zhostili svého úkolu relativně se ctí, protože s méně schopným KT enginem od Kylotonnu, kolem něhož byl RiMS Racing postaven, se zázraky dělat zkrátka nedají.

Nejvíce je to zřejmě vidět na opravdu mrzkém obsahu, v němž mnoho rozmanitosti věru nenajdete. To, že v garáži parkuje naprosto směšných osm motocyklů, by ani tolik nevadilo, jenže všechno to jsou pouze komerční supersportovní litry. Dobře, cruisery, choppery či endura se do zdejšího okruhářského stylu nehodí, ale postrádám zde kupř. nakedy nebo scramblery. Větší rozmanitost mašin by hře rozhodně prospěla. Na druhou stranu se menší tým mohl plně zaměřit na dokonalé zprostředkování reálných jízdních vlastností a výkonů všech osmi strojoven. Autoři nejen konzultovali přímo s fabrikami, ale také osobně měřili na okruhu Monza, který mají od svého studia, co by kamenem dohodil.

Je malým paradoxem, že zrovna Monza, ležící hned za hranicemi Milána, v seznamu tratí absentuje. Místo ní se projedete opět ve spíše střídmější nabídce lokací pokrývající jednak desítku skutečných permanentních okruhů (Fuji, Laguna Seca, Le Castellet, Monsanto, Mosport, Nürburgring GP, Sakhir, Silverstone, Suzuka, Zolder) a jednak pětici otevřených přírodních tratí, jež jsou jako smyšlené profily vložené do skutečných oblastí (australská poušť, italské Alpy, Norsko, Mallorca a Route 550 v Novém Mexiku). Pouze v Bahrajnu si zajezdíte v noci, pro ostatní se otevírá výběr ze šesti podmínek na trati od sucha a sluníčka až po silný liják.

Svezení do historie

Osvěžující je rozhodně přidání dnes dávno zapomenutého přírodního okruhu Monsanto u Lisabonu, který si nepamatuji z žádné závodní hry snad kromě rFactoru. Jeho sláva patří zpátky až do padesátých let, kdy se na něm jela první a poslední velká cena F1, protože kvůli své náročnosti (různé povrchy a úzká vozovka bez únikových zón) se záhy přestal využívat. Jestli něco KT engine umí, tak je to velmi solidní grafika. Ukazuje to jak série TT Isle of Man, tak hlavně taktéž velmi pohledná FIA European Truck Racing Championship, což je také první hra od méně zkušeného studia Neopica.

RiMS Racing mi na sestavě Intel Core i5-6600K 3,5 GHz, 32 GB RAM a NVIDIA GeForce GTX-1080 8 GB při maximálních detailech ve WQHD rozlišení jezdí naprosto stabilně a plynule, přitom grafika nabízí jak daleký výhled, tak i pohledné částicové efekty. Nicméně, co jsem slyšel od kolegů, tak na konzolích to žádná sláva není. A to ani na těch silnějších. Už jsem zmínil, že RiMS Racing není rozhodně hra pro každého, protože se snaží zaměřit na tu minoritnější část zákazníků, která raději preferuje dobrý požitek z jízdy před tunou obsahu.

A právě zážitku z řízení motocyklů tvůrci podřídili úplně vše. Absolutní prioritou při vývoji byla reálná fyzika a chování motocyklu za všech podmínek na trati (suchá/mokrá vozovka, studené/zahřáté gumy). Autoři nejenže pečlivě sledovali a měřili chování motorek na nové Monze, ale široce spolupracovali s koncernem Pirelli, jehož výzkumné a vývojové centrum, jak jinak, sídlí také v Miláně. Mechanickou práci motocyklu při jízdě a všechny síly na něj působící pak počítá zcela nově navržený engine, resp. jeho část vytvořená s polytechnickou univerzitou v Miláně, která se dlouhodobě zabývá studiem a výzkumem jednostopých vozidel.

RiMS Racing

RiMS Racing je tak současnou absolutní špičkou motocyklových her po stránce reálných jízdních vlastností. Shodou náhod si právě nyní dokončuji rozšiřující kurz v motoškole, v níž studujeme zejména chování motorek při vyšších rychlostech. Takže i se svými předchozími zkušenostmi s řadou Kawasaki Ninja můžu krásně porovnávat. Jedinou přímou konkurencí RiMS Racing jak chováním, tak i žánrem je řada TT Isle of Man od KT Racing. I ta je však ohledně simulace fyziky daleko jednodušší a arkádovější. A pokud vzpomenu sérii RIDE od Milestone (i na ní část tvůrců z RiMS Racing dříve pracovala), tak ta je v jízdních vlastnostech oproti RiMS málem z pravěku.

Následovník Tourist Trophy

RiMS Racing mi tou propracovanou fyzikou dal vzpomenout na onehdy taktéž pokročilý simulátor Tourist Trophy: The Real Riding Simulator pro PS2 z roku 2006 od Polyphony Digital. To byla ve své době podobně laděná hra, jež upřednostnila jízdní model před obsahem. RiMS Racing je velmi obdobný, byť je laděný více do sportovní stránky. Stále ovšem nabízí i nejlehčí předvolbu jízdy pro nováčky, kdy u každého motocyklu velmi výrazně posílí všechny myslitelné asistence, byť i s nimi není problém se pěkně vyválet. Naopak se ukazuje, že když si zvolíte předvolbu pro reálné chování motocyklu, tak není zdaleka tak náročná jako např. u Moto GP od Milestone.

Místo toho je daleko přesnější, takže se musíte oprostit od toho klasického drcení plynu, co to jde, a přidávat i brzdit s maximálním citem. Je tedy dobré si rozdělit obě brzdy na samostatné ovládání. Když pak klidně i sami v testovací jízdě jedete okruh co nejvíce tak, jako kdybyste na něm drandili ve skutečnosti, najednou zjistíte, že se motorka chová velmi obdobně! Svoji extra klasu fyzický engine ukazuje na mokrém povrchu, který pomalu vysychá, a kombinuje suchou vyježděnou stopu s loužičkami. Vjedete neopatrně do vody a gumy se začnou smýkat, jak ztrácí adhezi. S motorkou to šije, ale stačí zavřít plyn, guma se záhy chytne a vy cítíte, jak se zakousne zpátky do asfaltu a se strojem to trhne vpřed.

A takovéto pocity vám i s obyčejným joypadem předá jen málokterá motocyklová hra. Abych řekl pravdu, více si tady užívám obyčejnou jízdu v osamocení a piluji časovky, protože, jak jsem již předeslal, po obsahové stránce hra na současnou jednostopou i dvoustopou konkurenci propastně ztrácí. Jelikož je KT engine plně zaměstnán počítáním fyziky, až se z něj kouří, zbylo při jízdě méně výpočetní kapacity na to ostatní. Tudíž jezdíte vždy maximálně proti pouhým devíti závodníkům, a to jak v singlu, tak i v online multiplayeru, který i z tohoto důvodu malého startovního pole prakticky nikdo nejezdí.

RiMS Racing

Za celý týden jsem pravidelně našel jen jediné lobby a některé dny ani jednu seanci. Kromě online závodu či turnaje tvůrci pravidelně vypisují taktéž časovky. Ty sice jezdí daleko více hráčů, ale těchto jízd je prozatím vždy pouze pět, přičemž se obměňují pomalu, takže se rychle ojezdí. Nechybí tu ani rozdělená obrazovka, ale opět z výkonových důvodů se k vám do dvojice přidají pouze tři uměláci, takže i toto závodění postrádá jakékoli napětí. Na úvod vás hra provede interaktivním tutoriálem na Zolderu, přičemž vedle klasik typu volné jízdy a jednoho závodu je tou největší kolonkou kariéra.

Závodění pro trpělivé

Je škoda, že kariéra nabízí jen tři předvolby umělých jezdců, což je samozřejmě zoufale málo. Přitom do jednoho závodu vně tohoto režimu si můžete jejich rychlost jemně přizpůsobovat mezi 20 až 100 %. Každopádně zde platí, že i na nejnižší stupínek oproti jiným hrám jezdí již docela kalup a s minimální délkou závodu na pět až sedm kol je také třeba počítat, protože jinde začínáte třeba jen s dvěma koly. V kariéře na vás čeká celkově 157 jízd, časovek a závodů rozdělených do 70 podniků, které se vám odemykají postupně. Jenže úplně všechny absolvovat nelze, protože často si musíte chtě nechtě vybrat jeden z trojice, kdy se ty dva další uzamknou.

Tady tvůrci fakt nepřemýšleli, když ani odjeté podniky nemůžete třeba pro vylepšení výsledku opakovat. Jedinou výjimkou jsou jízdy jezdecké akademie, jejichž splnění v kariéře je zpřístupní i do samostatného režimu. To jsou relativně rozmanitá individuální cvičení, kdy kupř. musíte překonat určitou rychlost, zajet sekci okruhu na čas nebo předjet x soupeřů. Když si navolíte dva vyšší obtížnostní stupně, tak se vám úplně uzamkne i možnost restartu závodu. Musíte leda zdlouhavě zpět do hlavního menu a spustit jej celý znovu.

Ani kariéra nepřetéká rozmanitostí, když pořádně nedokáže využít ani všech dvacet variant tratí, navíc se kromě té akademie a závodů proti devítce zúčastňujete již pouze duelů jeden na jednoho, popř. vícekolových turnajů. Zákonitě se po několika hodinách začnou disciplíny i lokace více opakovat a závodění už je spíše únavné než zábavné. Velkou potíží je ten malý počet jezdců na trati, protože buď všem hned ujedete, nebo bojujete vesměs proti jednomu dvěma jezdcům, tudíž závody ztrácejí jakýkoli větší adrenalin. V tomto slabý KT engine prostě novým kouskům nenaučíte… Ani na lepší vzorec chování uměláků nezbylo moc výkonu, když jejich stopa často kličkuje jak had, v první zatáčce si klidně lehne polovina celého vláčku a utažené zatáčky na vyšší obtížnost kroutí v rychlostech, jaké vy nemáte šanci dosáhnout, protože vás to vynese, a je nikoli.

Když páčka supluje šroubovák

Unikátní funkcí RiMS Racing je vaše dílna a vývojové centrum. Kromě ježdění se tu musíte, ať se vám to líbí, nebo ne, věnovat péči o motocykl. Všechny hlavní součástky jako gumy, kotouče, destičky, třmeny, tlumiče, brýle, páčky a další se postupně opotřebovávají o to více, když je ke všemu ničíte svými pády, jež se na jízdě nijak neprojevují, ale stroj se aspoň poškrábe a virtuálně se dílům zkracuje životnost. Pak nastupuje vskutku unikátní funkce, kdy musíte různými pohyby páček ovladače a mačkáním tlačítek v podstatě demontovat staré díly a montovat místo nich nové.

RiMS Racing

Otáčením páčky kupř. šroubujete, tlačítkem přikládáte a držením tlačítka zasouváte díly. Řekl bych, že mě to bavilo tak jednou, pak mi tento zbytečně zdlouhavý servis již pil krev. Chcete vyměnit starý tovární díl za lepší? Třeba originální výfuk za pořádného Akrapoviče? Opět šroubujete a šroubujete. Vřele doporučuji co nejdříve tuto otravu vypnout v jednom ze tří vývojových stromů, ale než na to budete mít potřebnou úroveň, nějaké ty hodiny nezajímavé mechaničiny to bohužel potrvá. A velmi podobné to je i v boxech při pit stopech. Výměnu gum i dotankování opět provádíte přes nudné páčkové a tlačítkové sekvence. A zatímco mimo kariéru si sekvence můžete hned vypnout, v kariéře opět jen později za utracené zkušenosti.

Je sice pravda, že se ve vaší dílně a přidruženém obchodu můžete přehrabovat mezi více než pěti stovkami licencovaných dílů a doplňků od reálných výrobců (Arrows, Brembo, Motul, Marchesini, Termignoni, Yoshimura ad.), ale jejich (de)montáž je minimálně prvních několik hodin hraní naprosto útrpná. Takováto hra samozřejmě nemůže nabízet pouze umělé zvukové samply motorů, jako to dlouhá léta dělají přes ulici u Milestone, takže všechny stroje mají i své reálné zvuky, pro jejichž střih si autoři zakoupili specializovaný nástroj Lesound AudioMotors.

Pozorní najdou několik nedotažených drobností, jako jsou opravdu ohyzdné nahrávací obrazovky v nízkém rozlišení, v depu vám tankují z bajonetového kanystru, i když mají motorky normální víčko se zámkem, a když po pádu brousíte motorku na boku, tak zcela chybí jiskry od kovových částí. Nereálně také vypadají jezdci, kteří na motorce leží i při rozjezdu a v nízkých rychlostech.

RiMS Racing je na tom ve výsledku podobně jako starší FIA European Truck Racing Championship, obě od nováčků v žánru a od stejného distributora Nacon. Vynikající fyzika a pocit z jízdy se v RiMS Racingu musí vyrovnat se slabým počtem motorek, jezdců i tratí, s kompromisy méně výkonného externího enginu a s nudnou mini hrou na motocyklového mechanika. Nicméně přese všechno, jakmile sednete do sedla a otočíte plynem, na trati jedné stopy v současnosti nemá sobě rovného.