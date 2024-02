Blizzard zkouší s Hearthstone další zavrženíhodný monetizační trik

Hearthstone v březnu oslaví deset let, a tak není divu, že se tvůrci ohlížejí do minulosti, do časů, kdy si užívali výsluní popularity. Ostatně ani hravé téma točící se okolo geniálního vynálezce a výrobce hraček Whizbanga není úplně nové.

Nová expanze Whizbang’s Workshop zahrnuje 145 nových karet a vyjde 19. března. Tvůrci tradičně představili nové klíčové slovo – Miniaturize. Funguje to tak, že pokud hráč vyloží takto označeného miniona, v ruce se mu objeví mini verze se stejnými schopnostmi, ovšem s vyložením za jednu manu a hodnotami 1/1.

Zábavně vypadá legendární karta Zilliax Deluxe 3000, u níž si hráči už při sestavování balíčku vyberou dvě z osmi verzí, které se zkombinují, a završí to volbou vzhledu.

Corridor Sleeper má potenciál.

Pozornost hráčů ovšem vzbudila úplně jiná věc – a ne právě v pozitivním slova smyslu. Ti, kteří si set předobjednají, totiž získají jednu kartu, Corridor Sleeper, dřív než ostatní.

Prozatím samozřejmě nevíme, jak dobrá je a zda se propracuje mezi meta karty. Ale o to tu nejde. Jde především o nebezpečný precedens, protože příště se tato pay 2 win taktika může týkat nějaké výrazně silnější karty. Je to překročení hranice, která nikdy neměla být překročena. Takto už prosím příště ne.