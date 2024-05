Poslechněte si první skladbu z Kingdom Come: Deliverance 2

Podstatnou, ale někdy přehlíženou částí úspěchu českého RPG Kingdom Come: Deliverance byla monumentální hudba nahraná živým orchestrem (poslechnout si můžete tady). A vypadá, že nejinak tomu bude i u druhého dílu, na který fanoušci čekají netrpělivě už šest dlouhých let (viz naše preview). Alespoň tak tomu naznačuje povedený hudební motiv, který po krátkém použití v prvním traileru nyní Warhorse uvolnili i jako samostatnou skladbu. Svým názvem odkazuje na svatou Barboru, jíž je zasvěcen Unescem chráněný chrám v Kutné Hoře. Právě v tomto stříbrnými doly proslaveném městě se bude odehrávat podstatná část hry.

Soundtrack bude mít opět na starosti skladatel Jan Valta, nahrán byl pomocí symfonického orchestru a o jeho adaptaci do proměnlivého herního prostředí se pak postará Adam Sporka. Knigdom Come: Deliverance 2 by měl vyjít koncem letošního roku na PC a poslední generaci konzolí.