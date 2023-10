Mít k dispozici spoustu peněz, udělám Pillars of Eternity 3, sní vývojář

Ne že bychom dopředu nepočítali s tím, že Baldur’s Gate 3 bude skvělou hrou, její obrovský komerční úspěch nás však stejně zarazil. Přece jen stohodinová RPG s tahovými souboji nepatří v dnešní zrychlené době k těm nejoblíbenějším žánrům.

Pillars of Eternity jsou skvělé, ale jen pro úzkou skupinku trpělivých hráčů.

Lidé si však nakonec cestu ke hře dokázali najít ve velkých počtech, což dalo vydavatelstvím jasnou zprávu o tom, že je o podobné hry zájem. Jedním z těch, které vřelé přijetí třetí Baldur’s Gate nenechalo chladnými, je i legendární vývojář John Sawyer. Ten má na svědomí mnoho podobných hitů, namátkou jmenujme Icewind Dale, Neverwinter Nights 2 nebo Fallout: New Vegas.

Ani hardcore RPG hry nemusí nutně vypadat jako z minulého století.

Jeho dvoudílná série Pillars of Eternity byla právě přiznanou poctou prvním dvěma dílům Baldur’s Gate. Jenže Sawyer se na rozdíl od tvůrců Baldur’s Gate 3 soustředil jen na uspokojení konzervativních fanoušků, kterým dal klasickou shora viděnou „chodbařinu“, na jakou byli zvyklí z dětství. Což o to, hry to byly bez debat dobré (viz naše recenze), ale nové fanoušky se jim oslovit nepodařilo a tak skončily finančním neúspěchem (viz náš článek). Sawyer sám pak naznal, že doba se změnila, a jeho poslední hry jako The Outer Worlds nebo Pentiment už přinesly daleko modernější přístup.

Sawyer aktuálně připravuje Avowed, to má však blíž ke Skyrimu než k „Balduře“.

Na „pilíře“ ovšem stále nezanevřel a v rozhovoru pro magazín Touch Arcade se nyní nechal slyšet, že kdyby měl k dispozici stejný rozpočet jako vývojáři z Larianu, moc rád by udělal i třetí díl. I s tahovými souboji, jak prý vždy toužil. Podle něj totiž kvůli systému „aktivní pauzy“, používanému ve všech podobných titulech, vlastně nikdo plně nechápe všechny aspekty pravidel.

Sawyerovo studio Obsidian patří pod Microsoft, který má v podstatě neomezený budget, přesto jsou šance na vysokorozpočtové Pillars minimální – značka dnes už jednoduše nemá dost fanoušků. V tuto chvíli se navíc plně věnuje přípravě akčního RPG Avowed, které z původně plánované multiplayerové hry raději „osekal“ na ryzí singleplayer.