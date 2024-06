První kontakt s klubem? Po soudu s Peltou, říká jablonecký trenér Kozel

Ještě v květnu trénoval fotbalisty Liberce. Teď už se Luboš Kozel zabydluje u sousedů v konkurenčním Jablonci. „Derby člověk vždycky prožívá víc a je jedno, na které straně stojí. Já doufám, že se mi v něm bude dařit tak jako doposud. Ještě jsem v něm neprohrál a doufám, že ta série vydrží,“ říká Kozel.

Jak moc je pro vás přesun na trase Liberec-Jablonec pikantní?

Takhle to neberu. V Liberci jsem skončil a dostal jsem nabídku od Jablonce. Jsem rád, že přišla a že můžu dělat práci, která mě baví a naplňuje. To, že to je hned vedle Liberce, je jen shoda okolností.

Nechtěl jste si po konci U Nisy od fotbalu trochu odpočinout?

Už na konci v Liberci jsem říkal, že se necítím psychicky unavený a pokud přijde další angažmá a mně ta práce bude dávat smysl, tak se tomu bránit nebudu. Možná by mi to i chybělo.

Kdy se vám Jablonec prvně ozval?

První kontakt byl po soudu s panem Peltou na začátku června. To jsem byl na dovolené v Rakousku. V pátek jsem zaregistroval, že byli odvolaní trenéři Jablonce a v sobotu proběhl první kontakt.

Luboš Kozel vede trénink jabloneckých fotbalistů.

Mimochodem, jak moc jste soud majitele klubu Miroslava Pelty sledoval? (Vrchní soud zrušil rozsudek nad Peltou v kauze sportovních dotací a vrátil věc k dalšímu projednání. ) Věděl jsem, že soud probíhá. Jsem rád, že to takhle dopadlo a věřím, že to bude znamenat začátek lepších časů pro tenhle klub.

Budete při losu nového ligového ročníku hledat v rozpisu, kdy se utkáte s Libercem?

To ne. Budu koukat na soupeře, které nám los přisoudí v úvodních kolech. Tak abychom dobře odstartovali. Naším cílem je posunout Jablonec výš. Poslední tři sezony skončil ve skupině o záchranu. Z hlediska kádru tu potenciál vidím. Věřím, že ho doplníme tak, jak chceme, a že vytvoříme tým, který bude hladový a bude se snažit vrátit tam, kde se nacházel roky předtím.

Jaký styl hry chcete s Jabloncem předvádět?

Každý ví, jakého fotbalu jsem zastáncem. Vždycky je to ale taky o tom, vštípit týmu tvář, která vyhovuje i jeho složení. Nějakou představu mám, ale s týmem se teprve seznamuju. Profesionální fotbal je o výsledcích. Není to o tom, že budu za každou cenu tlačit, abychom hráli tak, jak mně se to nejvíc líbí.

Jak bude vypadat kádr Jablonce pro další sezonu?

Změn bude poměrně dost. Hráčskou kariéru ukončil Tomáš Hübschman, který tu byl dlouhá léta. Smlouva skončila Davidu Houskovi, hostování Filipu Součkovi. Kontrakt končí i Miloši Kratochvílovi, u něj bych ale měl zájem, aby pokračoval dál. Jsem rád, že naopak dál v Jablonci bude pokračovat Matěj Polidar. Nově tu s námi jsou Jan Fortelný a David Puškáč. Změn ale bude ještě víc. Momentálně máme asi největší díru ve středu pole.

Coby trenér Liberce jste se v zimě posil nedočkal, budete mít v tomto ohledu v Jablonci lehčí situaci?

Protože byl majitel ještě minulý týden mimo republiku, fungovali jsme na začátku jen po telefonu. Ale už za ten první týden jsem měl možnost poznat, že tady jde všechno kolikrát jednodušeji. To, že tu už dnes jsou s námi Fortelný a Polidar ukazuje na to, že jsme možná v tomhle smyslu akčnější. Věřím, že v nejbližších dnech přibudou další hráči. Před odjezdem na soustředění do Itálie už bychom chtěli mít mužstvo v dostatečném počtu a kvalitě.

Veterán Tomáš Hübschman už pokračovat nechtěl?

To už asi bylo dané před mým příchodem. Tomáš je osobnost, byl tu řadu let. Věk ale člověk nezastaví. Určitě by tu měl svůj význam z hlediska lídrovství v kabině. Ale rozhodl se takhle a já jsem s tím srozuměný.

Jak jste Jablonec dosud vnímal jako soupeře?

Jako tým s kvalitními hráči, jen mi někdy přišlo, že to nefungovalo dohromady. Možná je to dané i tím, že tu je hodně hráčů různých národností a stylů. Naší prací bude z toho vytvořit fungující tým. Když Jablonec přijel na začátku jara do Liberce, měl za sebou čtyři zápasy, kdy hrál fantasticky. Říkal jsem si, že půjde nahoru, ale pak se ani nedostal do prostřední skupiny. Cílem bude tohle všechno stabilizovat a vytvořit hladové mužstvo, které potáhne za jeden provaz. Musíme se naučit překonávat krizové momenty.

V Jablonci jste už krátce působil v roce 2007. Jaká je to po tolika letech změna?

Jsem o sedmnáct let starší. Je pravda, že tenkrát to pro mě byla první ligová štace a zkušenost, která netrvala dlouho. Nedopadlo to dobře. Cítím, že mám vůči Jablonci kvůli tomu nějaký dluh, který teď můžu splatit.