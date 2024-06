Brankáři, problém fotbalistů Olomouce. Přijde před novou sezonou změna?

Gólmanská jednička Matúš Macík vytvořil několik minel, třeba když mu v zápase s Pardubicemi podjela pod nohou do branky přihrávka od obránce Beneše. Sigma nakonec přišla o dva body.

Další gólman Tomáš Digaňa se zase v domácím utkání proti Plzni notně podepsal pod gól Dweha. Také zápas s favoritem měli Hanáci dobře rozehraný, ale i kvůli chybujícímu gólmanovi o body nakonec přišli.

Třetí gólman Jakub Trefil se v uplynulém ročníku Fortuna:ligy do prvoligového zápasu ani nedostal, třebaže sezonu předtím odchytal 19 zápasů. Ani on však nezůstal bez minel, například proti Liberci, kdy pustil zdánlivě jednoduchou střelu ze střední vzdálenosti. A takových momentů jde najít povícero…

Trenér brankářů Tomáš Lovásik proto zkoušel vše možné, nicméně své svěřence do pohody nedostal. Závěr uplynulého ročníku odchytal dvacetiletý Tadeáš Stoppen, ale že by v něm fanoušci Sigmy viděli jistotu, se také říct nedá. Z posledních šesti zápasů dostal patnáct gólů, což je poměrně vysoké číslo. Soupeřům na to stačilo 36 střel.

Tomáš Digaňa

„Mají máslo na hlavě, i když nehrají jen brankáři. Chyby udělali všichni, ale tohle se sešlo v určitém období, a byť jsme udělali změnu, dostali jsme i kuriózní góly. Moc se to nepovedlo. Ale to neznamená, že kluci nejsou šikovní gólmani,“ říkal už dříve sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Trenér Lovásik byl často terčem kritiky, a to nejen od Mináře, ačkoaliv pro velký fotbal připravil například Aleše Mandouse, jenž v Sigmě začínal až jako třetí gólman. Nakonec z Olomouce přestoupil přímo do Slavie. Kvalitní brankáře tedy Lovásik produkovat umí, spolupráce s Macíkem mu však nevyšla. I proto u A týmu Sigmy bývalý ligový brankář skončil a přesouvá se k béčku.

A na spadnutí je i konec urostlého Macíka, který je v letním přestupovém období případným zájemcům k dispozici.

Neví se, kdo bude jednička Od pondělního začátku letní přípravy převzal áčko Sigmy nový trenér Tomáš Janotka, jenž loni dovedl druholigový B tým ke druhému místu. A přivedl si také nový realizační tým včetně nového trenéra brankářů, kterým je někdejší ligový gólman Otakar Novák. V trenérské roli figuroval ve Zlíně nebo reprezentaci do osmnácti let.

Jakub Trefil

„Má zkušenosti jako hráč i jako trenér. Umí dobře pracovat s mladými kluky, proto si myslím, že je pro nás ideální. Věřím, že bude dobře fungovat i spolupráce s Tomášem Lovásikem v béčku,“ říká Janotka na adresu nového kolegy.

Ten však na startu přípravy nebude mít jednoduchou pozici. Musí mezi gólmany znovu nastolit pohodu a naučit je podávat nejen dobré, ale zejména stabilní výkony. Pozici má o to těžší, že Sigma stále neví, s kterým mužem mezi třemi tyčemi vyrukuje do nové sezony.

Trefil totiž míří na roční hostování do slovenského Komárna, které postoupilo do tamní nejvyšší soutěže. Digaňa prvoligové standardy příliš neprokázal ani v jednom z deseti zápasů, Macík dost možná v Sigmě skončí. V Olomouci určitě zůstane Stoppen, který má bezesporu velkou perspektivu, ovšem má na to být jedničkou Sigmy?

Ostatně i trenér Jiří Saňák, který tým převzal po Jílkově odvolání, v závěru sezony konstatoval: „Macík je zraněný, jinak by chytal na úkor Tadeáše on.“

Tadeáš Stoppena

Skvělými výkony se v B týmu pod Janotkou blýskal Jan Koutný, ale devatenáctiletého klučinu bez prvoligové zkušenosti jen tak do brány nepostavíte.

I proto Janotka povídá: „Brankáři jsou pro nás téma. První impulz byl příchod Oty Nováka na pozici trenéra brankářů. Teď se můžeme bavit o nějakém posílení nebo odchodu. Ale všichni, co tu jsou, mají plnohodnotnou smlouvu a počítáme s nimi do přípravy.“

I tak se dá čekat, že Sigma bude chtít v brankovišti jednoznačně posílit, zvlášť v případě, že se najde vážný zájemce o Macíkovy služby. Opakující se brankářské patálie už totiž v Olomouci trvají dvě sezony.