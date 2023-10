Vondra chce vyhrát eurovolby. Lídři SPOLU podepsali memorandum o spolupráci

„Klíčové téma bude migrační politika a bezpečnost,“ řekl Vondra. Za další zásadní téma eurovoleb označil Green Deal a jeho dopady.

„Nikdy to nebylo spojení jen na jedny volby,“ uvedla šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová před podpisem memoranda o spolupráci tří stran také v Evropských volbách v příštím roce.

Minimálně osm křesel, řekl Jurečka k eurovolbám. Reálných je 30 procent, věří

„Dokážeme hledat to, co nás spojuje. Co trápí naše občany a co trápí firmy,“ řekl předseda lidovců Marian Jurečka. „Náš cíl je minimálně obhájit osm křesel. Jako reálný výsledek považuji 30 procent,“ uvedl pro iDNES.cz Jurečka k ambicím koalice SPOLU v eurovolbách. Osm europoslanců nyní mají ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

„Je jasné, že nás nečeká hezké období, bude to doba plná lží, strašení, nepravd a záměrného rozdělování společnosti,“ řekl Fiala.

Dohodu oznámili lídři stran koalice SPOLU symbolicky na den přesně tři roky poté, co si Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová plácli na společný postup jejich stran před volbami do Sněmovny, aby dostali od moci tehdejšího premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše.

Představení dohody se zúčastnili i europoslanci za ODS Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová a Luděk Niedermayer, který je v europarlamentu za TOP 09 a mají být na prvních třech místech kandidátky. Čtyřkou bude europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který byl také při představení dohody koalice SPOLU v karlínské Truhlárně.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová na sociální síti X reagovala, že společná kandidatura SPOLU má jediný cíl - vyhnout se souboji v kampani, který by oslabil nepopulární vládu. „Kandidáti mají protichůdné postoje a jediným pojítkem je antibabiš. To je v této době žalostně málo,“ napsala Schillerová.

Lidovci a TOP 09 jsou v Evropském parlamentu součástí Evropské lidové strany (EPP), zatímco ODS patří ke frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v června příštího roku. Rozhodovat budou voliči o obsazení celkem 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Česko má nyní 21 mandátů v europarlamentu a jejich počet se měnit nebude.