Zajistil Fiala vyšší platy lékařům? Není to realistické, míní Prymula i Kalousek

„Jsem rád, že k dohodě došlo a riziko snížení dostupnosti péče snad bylo zažehnáno,“ řekl MF DNES Prymula v reakci na dohodu mezi premiérem a zástupci lékařů a zdravotnických odborů. Dodal, že obsahu dohody však nerozumí.

„Platové navýšení je téměř takové, jaké bylo za jednání s ministrem Valkem. Garance navýšení platů je ale nerealistická. Zcela nemožná u soukromých poskytovatelů, ale i navýšení prostřednictvím již schválené vyhlášky bude poněkud eskamotérský kousek,“ uvedl Prymula.

Dohodu premiéra s lékaři odsoudil také bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něho jsou jen dvě možnosti: buď „premiér byl trestuhodně nepřipraven a slíbil nesplnitelné“, nebo „využil odborné nepřipravenosti lékařů a oblbnul je nesplnitelným slibem“. „Ať tak či onak, to, co bylo dnes dohodnuto, nelze garantovat a nelze to ani dodržet,“ napsal Kalousek na sociálních sítích.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek lékařům původně nabídl 6,8 miliardy korun z úhradové vyhlášky na navýšení platů. Po několika neúspěšných jednáních částku zvedl na 8,5 miliardy korun, ani na to ale lékaři nekývli. Ti totiž požadovali sjednocení platů pro lékaře ve všech nemocnicích, zatímco návrh ministerstva by zaručil vyšší platy jen pro lékaře ve státem řízených zdravotnických zařízeních.

Lékaři se nakonec dohodli s Fialou, který na růst platů nabídl 9,8 miliard korun. „Peníze by měly nemocnicím přijít ze zdravotních pojišťoven a stát by měl garantovat, že zmíněných 9,8 miliardy dostanou zaměstnanci na platy. Zajistí buď dodatky k úhradové vyhlášce, nebo novu úhradovou vyhláškou. To zatím nevíme přesně,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES viceprezident České lékařské komory (ČLK) a předseda Sekce mladých lékařů Jan Přáda.

O tom, kde vláda peníze na platy zdravotníků vezme, pochybuje i šéf opoziční SPD Tomio Okamura. „Vláda se zřejmě pokusí sebrat peníze zdravotním pojišťovnám. Největší VZP po všech vládních škrtech plánuje na příští rok schodek 5 miliard. Pokud by měla zaplatit nový Fialův schodek, tak bude jen ona v mínusu přes deset miliard,“ uvedl Okamura.

Podle prezidenta ČLK Milana Kubka není jasné, jak bude samotné rozdělení peněz vypadat. „Chybí zatím kalkulace, kolik by to pro jednotlivé kategorie zaměstnanců představovalo. Je tam celá řada otázek, které nemají odpovědi,“ řekl.

Omezení péče, které nemocnice v prosinci čeká kvůli hromadné výpovědi z přesčasové práce tisíců lékařů, se ale s novou dohodou zatím nemění. K odvolání protestu podle Přády a Kubka dojde až ve chvíli, kdy bude dohoda definitivně podepsána.