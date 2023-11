Vydírání to není, protest však odvoláme až po podpisu, říká předák lékařů

Když vám ministr Válek nabízel pro příští rok téměř 8,6 miliardy na platy, odmítli jste. Premiér nabídl 9,8 miliardy a přijali jste. Tolik jste chtěli?

Nešlo nám o výši částky, ale o způsob jejího rozdělení. Od začátku jsme navrhovali totéž: navýšit základní platy ve všech nemocnicích. Bohužel ministr Válek nabízel opakovaně něco jiného, garantovaný minimální plat. Jenže v praxi by to mohlo vypadat tak, že lidé, kteří už mají osobní ohodnocení, by o něj přišli. To bylo velmi demotivační. Pan premiér byl v tomto směru vstřícnější.

V čem byl premiér vstřícnější než ministr zdravotnictví?

Přišel se svými poradci na jednání s tím, že se s námi chce dohodnout. Byl ochotný akceptovat naše návrhy o způsobu odměňování, tedy navýšení základních platů ve všech nemocnicích, nejen těch státních. To je rozhodně spravedlivější než původní návrh ministra zdravotnictví. Přidáno dostanou všichni a těm, kteří ho mají, zůstane i osobní ohodnocení. O to nám šlo od začátku.

Šlo jednání hladce?

Ne vždy. Trvalo tři hodiny a byly tam vypjatější situace, když se řešily technické detaily právě kolem způsobu navýšení platů. Ale jinak vcelku ano.

Odkud vláda najednou peníze vezme a co na to říkal ministr zdravotnictví, podle kterého víc přidat nešlo?

Ministr na tomto jednání nebyl. Nebyl ani na některých předešlých. Peníze by měly nemocnicím přijít ze zdravotních pojišťoven a stát by měl garantovat, že zmíněných 9,8 miliard dostanou zaměstnanci na platy. Zajistí buď dodatky k úhradové vyhlášce, nebo novu úhradovou vyhláškou. To zatím nevíme přesně.

Takže jste s výsledkem spokojený a čeká vás odpočinkový víkend?

Odpočinek mě nečeká, naopak. Naše pracovní skupina se budeme s kolegy chystat na další jednání, které se má uskutečnit příští týden v pondělí nebo úterý. A spokojený budu teprve tehdy, až uvidíme černé na bílém, jakým způsobem vláda vyřeší zvýšení základních platů, a až podepíšeme dohodu. Pak ukončíme protestní akci.

Očekáváte, že by mohl ještě nastat nějaký zádrhel?

Stát se může cokoli. Souhlasit musí zdravotní pojišťovny a za nás kromě mě jako zástupce mladých lékařů také zástupci odborů a České lékařské komory. Třecích míst tam bylo několik. Uvidíme, zda se vše podaří vyřešit.

Mnozí vám vyčítají, že jste docílili svého vydíráním.

S tím absolutně nesouhlasím. Copak lze označit za vydírání, kdy trváme na dodržování zákoníku práce a řekli jsme si o vyšší mzdu. To přece může udělat kdokoli v jakékoli firmě. Kvůli přetížení a nízkým mzdám lékaři z nemocnic utíkají. Pokud si je tam chceme udržet, musíme je zaplatit a vytvořit jim dobré podmínky.

Vyzval jste lékaře, ať zajistí víkendový režim v nemocnicích s tím, že v dalších dnech protest odvoláte. Ale pro pacienty se zatím nic nemění. Nemocnice už mají naplánované služby na celý prosinec a leckde to znamená značné omezení péče.

V tuto chvíli je to tak. Doufáme ale, že co nejdříve podepíšeme dohodu a protest odvoláme, takže lékaři se ještě budou moci zapojit do prosincových služeb. Pak by nemocnice mohly nabídnout větší počet plánovaných výkonů, než by zvládly bez sloužících lékařů. Těch, kteří vypověděli přesčasy, je stále kolem 6 100. Někteří sice od protestu nakonec ustoupili, ale jiní se přidali.

A když oznámíte, že jste se dohodli a protest končí, znamená to, že „poslechnou“ všichni lékaři – do jednoho?

Předpokládám, že většina ano, ale samozřejmě nemůžeme ručit za každého jednotlivce. Bude záležet na konkrétních lidech, zda ještě v prosinci budou chtít služby navíc, nebo ne. My je k tomu vyzveme, ale přesčasy jsou dobrovolné.