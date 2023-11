Buďto vláda všechny vodila za nos, nebo peníze nebudou jinde, říká politolog

Lékaři dnes dostali od premiéra Petra Fialy (ODS) přislíbeno 9,8 miliardy korun, tedy o více než miliardu víc, než kolik nabízel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Proč podle vás dohodu dojednal až premiér, ne Válek? Co to svědčí o síle šéfa zdravotnického resortu?

Jedna zpráva tohoto dne je, že ministr zdravotnictví ve vyjednávání selhal a horké kaštany z ohně za něj musel tahat premiér. To si myslím, že je jakási kaňka na pověsti ministra Válka. A ukazuje se, že pro jednání s lékaři by se asi lépe hodil jiný ministr než pan Válek, který vlastně nedokázal to, co dokázal premiér. A ano, ukazuje se, že ministr zdravotnictví je v této krizové situaci tak trošku k ničemu.

Na druhou stranu ministr Válek argumentoval tím, že víc peněz pro jeho resort premiér nepustí. Proč tedy tu částku nemohl navýšit premiér víc?

Nevím. Ve vládě mají jeden nahlas oba dva. Jeden hlas má premiér, jeden hlas má ministr Válek, takže vlastně to, co dojednal premiér, podle mě skutečně ministr Válek mohl dojednat taky. Protože ani v případě premiéra nevíme, jak si zajistil to, že ty potřebné peníze budou. Kromě toho, myslím si, že lékaře nezajímá ani tak, jestli jednají s ministrem nebo s premiérem, ale zajímá je výsledek.

A ten dojednali až dnes s premiérem, přestože s ministrem Válkem jednali v minulých týdnech několikrát...

Pokud dokázali tento výsledek dosáhnout s jedním členem vlády, tak je divné, že vláda nedělala takové kroky, aby podobný výsledek dokázal ujednat už i ministr Válek. Možná to svědčí o tom, že uvnitř koalice je pan ministr Válek slabou váhou, která prostě nedokáže přesvědčit ostatní partnery ve vládě, zatímco premiér ano. Ale to je jenom moje spekulace.

Už jste to naznačil, zatím není úplně čitelné, odkud se těch slíbených téměř deset miliard vezme. Tušíte, jaké jsou varianty?

No, to vůbec netuším. Zvlášť, když u jiných příležitostí slyšíme, že vlastně žádné rezervy už v rozpočtu nejsou. A pokud jsem správně porozuměl tomu, že většina té sumy by nakonec měla jít ze zdravotního pojištění, tak i v tom případě ty peníze někde chybět budou. Zvlášť, když od některých zdravotních pojišťoven slyšíme, že skončí v červených číslech, když si vzpomeneme na to, jak vláda nebyla ochotná v minulosti přidat víc na pojištění státních zaměstnanců a podobně, tak mě překvapuje, že najednou je takovou částku vláda schopná někde sehnat. Tak buďto nás vláda doposud tahala za nos, anebo prostě ty peníze budou citelně chybět někde jinde. A to jsem potom zvědavý, kde.

K plošnému omezení péče chtějí nemocnice přistoupit od pátku 1. prosince. Podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády se navrátí k plnému rozsahu neakutní péče postupně, anebo až v momentě, kdy bude podepsáno. Čekáte, že společnost bude dávat silně najevo svou nespokojenst s těmito změnami?

Nepříjemné je to vždycky a pro každého. Když člověk trpí neduhem, chorobou nebo potřebuje nějaký zákrok, tak spíš myslí na to, než na pracovní nebo finanční podmínky zdravotníků. Na jedné straně pacienti občas těžce nesou nátlakové akce lékařů, ale zároveň spousta z nich si uvědomuje, že kvalita lékařské péče se taky odvíjí od toho, v jaké pohodě a v jaké kondici ten lékař ordinuje. Takže někteří lékařům fandí, někteří ne, ale myslím si, že mnohem větší dopady by to mělo samozřejmě na vládu.

Proč?

Protože přece jenom zdravotníci jsou dost vlivná, nejenom nátlaková skupina, ale i skupina, která má možnost o své pravdě přesvědčovat občany, potažmo voliče. A znepřátelit si dlouhodobě zdravotníky je, myslím si, pro vládu velmi nevýhodné. Je vlastně dobře, že tady ten kompromis nakonec nějaký uzavřen byl, že vláda ještě má šanci odejít z těchto jednání bez nějakých citelnějších ztrát. Pokud jsem zaznamenal správně vyjádření pana Přády, tak vyzývá své kolegy, aby zajistili ještě služby v nemocnicích tady o tomto víkendu v normálním rozsahu a v tom dalším dnu se uvidí.

Co si o tom myslíte?

Že je to vlastně i poměrně odpovědný přístup ze strany lékařů. V okamžiku, kdyby skutečně někde došlo k nějakému vážnému odložení nebo zanedbání péče, tak by to bylo v rozporu s Hippokratovou přísahou. To si všechno podle mě lékaři uvědomí, uvědomují, a proto se snaží tu situaci neeskalovat, takže z tohoto hlediska je dobré, že k nějaké té základní dohodě došlo. Jenom je škoda, že k ní došlo až tak pozdě a do toho musel vstupovat až samotný premiér.