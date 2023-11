Ještě to bude kostrbaté. Premiér seznal, že to Válek nebere vážně, říká Kubek

Co říkáte na dohodu o 9,8 miliardy korun navíc pro odměny zdravotníkům, kterou vyjednal premiér Petr Fiala (ODS)?

Jsme rádi, že se do jednání vložil. Poté, co nám pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pondělí zase znovu nabídl úplně to stejné, co jsme předtím třikrát odmítli, bylo jasné, že situaci asi nebere úplně vážně. Pokud ty peníze skutečně přijdou do základních platů a mezd zdravotníků, tak ta částka může být zajímavá. Ale chybí zatím kalkulace, kolik by to pro jednotlivé kategorie zaměstnanců představovalo. Je tam celá řada otázek, které nemají odpovědi. Proto se žádná definitivní dohoda uzavřít zatím nemohla.

Nejhorší výsledek by byl, kdyby protest skončil a ve zdravotnictví se vůbec nic nezměnilo.