Ještě není jasné, kolik nových jaderných bloků vznikne, říká Stanjura

V nedělních Otázkách Václava Moravce se střetli ministr financí Zbyněk Stanjura, předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Debata se stočila směrem ke způsobům oživení ekonomiky, míře inflace, stavu státního rozpočtu a vlivu konsolidačních opatření. Středobodem diskuze ale bylo možné zestátnění energetického giganta ČEZ a dostavba jaderných bloků.

Závazné nabídky na čtyři bloky mají podat francouzská společnost EDF a korejská KHNP. V další části tendru nebude pokračovat severoamerický Westinghouse, jehož nynější nabídka nesplnila podle vlády podmínky. Uchazeči předkládali finální nabídku na stavbu jaderného bloku v Dukovanech a nezávazné nabídky na další tři reaktory.

„My jsme nerozhodli, že ČR postaví čtyři jaderné nové bloky,“ zdůraznil Stanjura. Závazné nabídky na čtyři bloky mají podle něj pomoci k rozhodnutí, kolik se jich bude skutečně stavět, zda jeden, dva nebo čtyři, když tři bloky nedávají smysl.

Předsedkyně poslanců ANO a Stanjurova předchůdkyně na ministerstvu Alena Schillerová uvedla, že vláda o výstavbě nových bloků jednat musí, jde podle ní o zásadní rozhodnutí. „My nejsme v zásadním rozporu,“ poznamenala. Cena může podle Schillerové představovat až dva biliony korun.

„Ten tendr není uzavřený, jsme všichni vázáni mlčenlivostí, my vám k tomu nemůžeme nic říct ani za zavřenými dveřmi,“ podotkl k tomu Stanjura. Vítězný uchazeč by mohl být známý podle něj na přelomu května a června, následně bude dalších devět měsíců pro jednání o smlouvě. „Budeme jednat s ANO, ale až v okamžiku, kdy budeme mít více informací,“ dodal.

Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek upozornil na to, že případná stavba čtyř bloků by znamenala zásadní změnu pohledu na financování. Možná by se musely podle něj omezit některé výdaje či zvýšit některé daně. Muselo by být podle Kalouska také zřejmé, kdo bude investorem. Umí si představit variantu, že vláda založí dvě společnosti, které budou stavět jen nové bloky v Dukovanech a v Temelíně. Podle Stanjury se budou modely financování zvažovat potom, co vláda dostane závazné ceny.

Řeč přišla i na úplné zestátnění největšího výrobce elektřiny v Česku, společnosti ČEZ. „Shoda evidentně není ani v rámci pětikoalice, výrok Víta Rakušana byl třešničkou na dortu,“ řekla Schillerová s odkazem na debatu s názvem Bez cenzury ministra vnitra Víta Rakušana, kterou v pondělí pořádal v Sokolově na Karlovarsku. Na ní prohlásil, že by současná vláda měla stihnout odkoupit zbytek akcií společnosti ČEZ. Jeho výrok vyvolal vášnivé reakce a cena akcií ČEZ po několikadenním poklesu opět stoupla.

Závazné nabídky na dostavbu nových jaderných bloků mají uchazeči předložit do poloviny dubna. ČEZ bude mít následně měsíc a půl čas na jejich vyhodnocení, na konci května jejich pořadí předá vládě.

Úprava tendru podle kabinetu neovlivní termín pro předpokládané zprovoznění prvního reaktoru v Dukovanech do konce roku 2036.

S výstavbou více bloků počítají strategické vládní dokumenty vlády k energetice. Dva nové bloky by podle nich mohly vzniknout v Dukovanech a dva v Temelíně.