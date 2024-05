Školné, nadstandardy i návrat Kalouska. Místopředseda chystá oživení TOP 09

Politika Miroslava Kalouska a také Karla Schwarzenberga byla podle Havla hlavním důvodem, proč TOP 09 nejprve volil a následně do ní i vstoupil. „Miroslav Kalousek je stále členem strany ve Středočeském kraji. A čas od času jsem účasten na jednání, na nichž je i on,“ říká Matěj Ondřej Havel.

„(Kalousek) V současné době není členem vlády, takže si asi může dovolit některé kroky glosovat s větší odvahou a razancí, jak to třeba dělá na síti X,“ navazuje Havel s tím, že on sám by se rád dočkal toho, aby se Kalousek znovu zapojil do aktivní politiky TOP 09.

Kalousek se s Pekarovou baví

A není tedy chybou, že nakonec Kalousek nekandiduje do Evropského parlamentu?

„Já si myslím, že domácí politika by Miroslavu Kalouskovi slušela víc než evropská. Myslím, že bude mít ještě co říci. Myslím si, že by mu slušelo to, kdyby zastával nějakou ústavní funkci. My jsme mu například nabídli kandidaturu do Senátu, což odmítl.“

A co neshody mezi Kalouskem a současnou předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou? Jsou reálné? Nebo jde o mediální zkratku?

„Je tam určitá konfrontace názorů, protože on někdy dosti peprně, ostře komentuje dění. Ale domnívám se, že to vychází spíš z toho, že je to taková mediální konfrontace.“

„Že to asi může působit jako nesmířený boj, že ti dva lidé spolu v rámci TOP 09 vůbec nemluví. Ale mohu dosvědčit, že Markéta Pekarová Adamová je schopná s Miroslavem Kalouskem mluvit a Miroslav Kalousek mluví s ní,“ tvrdí poslanec.

Školné a nadstandardy ve zdravotnictví

A jak si představuje Matěj Ondřej Havel „rebrand“ své strany? „Na druhou polovinu tohoto roku se chystáme na to, abychom strategicky a srozumitelně komunikovali nějaká řešení, recepty pro Českou republiku.“

Podle poslance to bude vycházet z dlouhodobého ukotvení TOP 09 jako konzervativně-liberální strany, která chce vycházet z politiky zodpovědného hospodaření se státními financemi, v zahraniční politice se hlásí k odkazu Karla Schwarzenberga a jeho lidskoprávní agendy a nebojí se hovořit ani o kontroverzních tématech jako je školné na univerzitách nebo rozšíření nadstandardů ve zdravotnictví.

„Co se školného na vysokých školách týče, můžu vám říct svůj názor: pokládám ho za prospěšnou věc, ale jen tehdy, pokud bude velmi dobře nastaven systém sociálních stipendií,“ navrhuje Havel.

„A dovedu si představit i diskuzi o nadstandardech ve zdravotnictví, nicméně ne jako zpoplatnění standardu. Pokud bychom diskutovali o nadstandardech, tak to neznamená snížení kvality péče v tom bezplatném ranku pro nás pro všechny. Znamená to, že si můžete připlatit třeba za to, že budete na pokoji sám nebo že budete mít třeba vířivku v porodnici,“ dodává poslanec TOP 09.

Langšádlová je erudovaná odbornice

A jak Havel zpětně hodnotí vyhazov ministryně pro vědu Heleny Langšádlové? Podle místopředsedy TOP 09 není nic neobvyklého, když dojde ke změně na ministerském postu. „Je to přirozené, normální. Koneckonců je to osmá změna v současné vládě.“

Matěj Ondřej Havel řekl, že Helena Langšádlová svou odbornou práci zvládala bez větších problémů a těšila se i podpoře odborné veřejnosti. Nezvládla však komunikaci.

„Tým paní ministryně Langšádlové čítal asi jenom 14 lidí a je jejím manažerským rozhodnutím, komu a kolika lidem svěří komunikaci a jak si tým sestaví. To je vždy odpovědnost konkrétního ministra,“ míní poslanec.

„Paní ministryně připustila, že komunikaci podcenila, že ji to mrzí a my skutečně musíme mít na lidi ve vládě nároky, které odpovídají tomu, aby byla skvělá jak obsahová složka, tak komunikační složka,“ doplňuje Havel s tím, že v tom očekává kvalitativní změnu od nového ministra pro vědu Marka Ženíška.

Poslanec zároveň předpokládá, že Helena Langšádlová zvládne svou novou sněmovní roli, v jejímž rámci se má jako poslankyně zabývat bojem s dezinformacemi. „Dezinformacím a hybridním hrozbám se totiž věnuje dlouhá léta.“

„Ještě třeba v minulém volebním období, byť byla opoziční poslankyní, to bylo její velké téma. Myslím si, že to je v tomto ohledu skutečně erudovaná odbornice. Připomeňme třeba, jak varovala před vstupem ruského investora do našich jaderných energetických programů,“ uzavírá Havel.

