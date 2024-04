Kdo je Matěj Ondřej Havel? Skaut a učitel dějepisu může nahradit Langšádlovou

Na Univerzitě Hradec Králové vystudoval učitelství pro střední školy v kombinaci čeština–dějepis a sbormistrovství chrámové hudby. Doktorské studium absolvoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obhájil disertační práci o knězi a politikovi Františku Reylovi.

Po škole nastoupil jako učitel dějepisu na biskupské gymnázium a v 31 letech se stal ředitelem prestižního hradeckého Gymnázia J. K. Tyla, které řídil do letošního 1. dubna. Donedávna tam učil každé pondělí dějepis, dnes přiznává, že už jen občas supluje.

Jeho politická kariéra byla raketová. V komunálních volbách v roce 2018 ještě neúspěšně kandidoval do zastupitelstva Hradce Králové, v roce 2020 kandidoval opět neúspěšně do krajského zastupitelstva. Uspěl až ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Ze čtvrtého místa kandidátky ho preferenční hlasy vynesly až na první místo. Přeskočil i v kraji oblíbeného exšéfa lidovců Pavla Bělobrádka.

Ve Sněmovně se zajímá o otázky školství a zasedá například ve výboru pro vzdělávání, kulturu a mládež. Jako historik se stal i šéfem podvýboru pro heraldiku.

Jestli vystoupá až do ministerského křesla, nechce spekulovat. „TOP 09 dokáže vygenerovat vícero erudovaných osobností, rozhodne předsednictvo,“ řekl Havel. Loni byl zvolen do funkce místopředsedy strany.