ANALÝZA: Kalouskova vysoká hra. Snaha o kandidaturu ohrožuje koalici SPOLU

Působí to trochu jako pouhý truc vůči jeho nástupkyni v čele TOP 09 Markétě Pekarové Adamové či snaha o návrat do oficiálních politických funkcí. Ve skutečnosti ale protřelý politický stratég Miroslav Kalousek rozehrál hru, která může mít dalekosáhlé následky. Nejen pro samotnou topku, ale také pro celý projekt koalice SPOLU do Evropských voleb.