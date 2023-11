Vrabel má vést nové hnutí, volá po volební koalici vlastenců v čele s SPD a KSČM

„Můj návrh spočívá v tom, že budeme chtít, aby se spojily všechny vlastenecké strany, aby se spojily do jednoho volebního uskupení do evropských voleb,“ nastínil Vrabel svůj plán. Po ustavujícím sněmu hnutí a pochodu na Staroměstské náměstí ho představí i na demonstraci u sochy Mistra Jana Husa.

„Jestli se zvládneme spojit, tak by to samozřejmě muselo být tak, že SPD bude na vrcholu. Tomio Okamura by získal to, co si vždycky přál, že spojí vlasteneckou scénu. Komunistická strana by na tom získala, protože by byla součástí velké koalice,“ popsal Vrabel svůj plán ve videu na své facebookové stránce.

Tvrdí, že předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, které tuto myšlenku už představil, by nápad podpořila, i když komunisté nyní jednají o kandidátce s bývalým premiérem Jiřím Paroubkem. SPD a Trikolora ale už tento týden ve Sněmovně podepsali dohodu o společném postupu do voleb v příštím roce.

Vrabel to ale nevzdává. Napíše lídrům všech vlastenecky orientovaných stran. A bude podle něj na Okamurovi, Konečné a šéfce Trikolory Zuzaně Majerové, aby to zvážili během adventu a do konce roku.

„Jestli se teď neshodneme, nedohodneme do evropských voleb na společné kandidátce, ne na tom, abychom byli kamarádi a abychom spolu chodili na pivo, ale na společné kandidátce proti vnějšímu nepříteli, proti Washingtonu a proti Bruselu (Vrabel ale ve svém videu používá karikovanou formu Bruseli – pozn. autora), pokud se my tady nesemkneme, vlastenci proti vnějšímu nepříteli, to jsou ti globalisti, tak Česká republika nemá šanci,“ tvrdí Vrabel.

Nové hnutí hnutí Plán Česká republika na 1. místě, které má ustavující sněm, také zveřejnilo své programové zásady. Bude usilovat mimo jiné o vyhlášení referenda o vojenské neutralitě České republiky, referenda pro vystoupení ČR z Evropské unie a referenda pro vstup ČR do uskupení BRICS (uskupení v němž jsou Brazílie, Indie, Čína a Jihoafrická republika), o zakotvení možnosti plateb hotovostí do Ústavy a o svobodu projevu bez cenzury, nejen v médiích, ale také na sociálních sítích působících na území České republiky.