Kalousek předpověděl vznik nové politické strany. Řekl i kdy

„Poptávka lidí, kteří jsou nešťastní z pocitu, že nemají koho volit a nechce se jim volit někoho jenom proto, že druhá alternativa je ještě horší, je veliká. Na trhu voličů platí ta samá zásada jako na jakémkoliv jiném trhu. Je-li někde nějaká velká poptávka, tak dříve nebo později se tam objeví nabídka,“ řekl zakladatel TOP 09 Kalousek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„Kdybych někomu radil, jak to udělat, tak bych řekl: ‚Rozhodně to nedělej před krajskými a senátními volbami, protože ohlásit vznik nového subjektu a pak nebýt v těch volbách vidět, to je velmi nešikovné.‘ Takže ten prostor je evidentně někde mezi říjnem a lednem,“ radí Kalousek současným politikům.

„Skoro bych se vsadil – aniž bych komentoval, jestli se na tom budu, nebo nebudu účastnit, protože to opravdu nevím – že něco takového v té době vznikne,“ míní.

Patrioti nebudou mít žádný vliv, soudí

Kalousek se také vyjádřil k situaci po volbách do Evropského parlamentu. Je přesvědčen, že nová populistická frakce, na jejímž vzniku se podílelo i hnutí ANO, nebude mít v EU vliv. „Ať už jsou to rakouští Svobodní nebo maďarský Fidesz, nenajdete tam žádnou stranu, která by měla něco společného s českými zájmy,“ vyjádřil se o nové frakci Patrioti pro Evropu.

„Asi nejvýznamnější událostí v Evropě byly samozřejmě i francouzské volby a spekulace o tom, co bude pro Evropu znamenat francouzské uspořádání, které se tam bude těžko hledat. Pochopitelně událostí, která se přímo týká České republiky, je založení frakce v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu. Možná ji můžeme říkat Patrioti pro Putina,“ vyjádřil se exministr financí Kalousek s tím, že frakce podle něj nebude mít v europarlamentu vliv.

„To, že se vítěz evropských voleb v České republice – hnutí ANO s těmito lidmi dal dohromady do jedné evropské frakce, je taky varovné. Ať už jsou to rakouští Svobodní nebo Orbánův Fidesz, tam nenajdete žádnou stranu, která by měla něco společného s českými zájmy. Naopak, pokud bychom hledali třeba největší odpůrce Benešových dekretů, tak to jsou rakouští Svobodní a maďarský Fidesz,“ varuje Kalousek.

V europarlamentu vznikla frakce Patrioti pro Evropu, kterou založilo české hnutí ANO a maďarský Fidesz. Do čela uskupení byl zvolen šéf francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení Jordan Bardella. Místopředsedkyní frakce se stala česká europoslankyně za ANO Klára Dostálová. Nová frakce se stane třetí největší silou v EP.

Frakce má 84 členů z dvanácti zemí a její místopředsedkyní je rovněž europoslankyně Kinga Gálová z maďarského národněkonzervativního hnutí Fidesz. Celkem má frakce šest místopředsedů, kromě Dostálové rovněž Roberta Vannacciho z italské Ligy, Sebastiaana Stötelera z nizozemské strany PVV, Antónia Tângera Corru z portugalské Chegy, Hermanna Tertsche ze španělského Voxu a Haralda Vilimského z rakouské strany FPÖ.