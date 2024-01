Začíná boj poslanců o korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí

„Jsme připraveni jednat řádově do jedné hodiny v noci,“ avizoval v úterý šéf poslanců ODS Marek Benda k tomu, jak bude probíhat mimořádná schůze. Jednat o něm bude Sněmovna celou středu a pak zřejmě i ve čtvrtek i v pátek.

Očekávají se velké obstrukce opozice. „Odmítáme protiústavní zákon o korespondenčních volbách,“ řekl předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. SPD řekla, že chce zákon blokovat všemi prostředky. „Všemi dostupnými zákonnými prostředky,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Česká republika má podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové důležitější problémy. „V této těžké době ekonomické, energetické krize a zdražování, kdy lidé řeší spoustu problémů, občané nemohou rozumět tomu, my se tu budeme týdny, měsíce hádat o korespondenční volbě,“ řekla Schillerová.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle návrhu, pod který se podepsali předsedové vládních stran i jejich poslaneckých klubů, mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025.

„Hlavni výhrada je ta, že my se domníváme, že volby mají být tajné. Mají být osobní a myslím, že se to dá vyřešit jiným způsobem. Je možné zřídit větší množství míst, kde mohou lidé v zahraničí hlasovat. Nemusíme dělat korespondenční volbu. Nám se zdá ten návrh protiústavní právě proto, že není zaručeno, že je to osobní, tajná volba,“ řekla iDNES.cz Schillerová. Za hlavní důvod snahy koalice prosadit korespondenční volbu označila snahu koalice podpořit své skomírající volební preference.

Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají. Korespondenční volbu by mohlo využít na 600 tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem.