Kalousek: Pusťte mě na finance na osm hodin, najdu 40 miliard pro živnostníky

Pokud mě někdo pustí na osm hodin pracovní doby na ministerstvo financí, dá mi k tomu tři lidi, kteří jsou dnes zaměstnanci ministerstva financí a které si vyberu, tak za těch osm hodin předložím 40 miliard efektivních úspor, které stát další den může poslat živnostníkům,“ řekl iDNES.cz Kalousek. Podobně se vyjádřil na Twitteru.

Na dotaz, kde by šetřil, aby takové peníze našel, Kalousek ve středu řekl, že by deset procent škrtl z provozních výdajů jednotlivých kapitol, včetně obrany a vnitra.

Okamžitý stop stav přijímání státních zaměstnanců. Zrušení všech tabulkových míst, které jsou teď prázdné a čerpají se na ně peníze. Prostě zrušení, tečka, konec. Když jsme to do čínského virusu zvládli bez nich, tak teď to musíme zvládnout tím spíš,“ řekl iDNES.cz Kalousek.



„Samozřejmě škrtnutí takových hovadin slev na jízdném. Sleva na jízdném je typický příklad volebního dárečku, který se musí škrtnout bez náhrady,“ uvedl bývalý ministr financí.

Ušetřil by na dotacích. „Agropotravinářský komplex je štědře dotován ze společné evropské unijní politiky a vedle toho si tato vláda prosadila ještě spoustu dotací z národních zdrojů. Současnou krizí bude agropotravinářský komplex zasažen nejméně, jíst se musí. Nemilosrdně bych mu škrtl dotace z národních zdrojů,“ řekl bývalý ministr financí Kalousek.

„Mám za sebou třicet let práce ve veřejných financích, šest let práce ministra financí a to i v krizových dobách. Jsem si naprosto jist, že za osm hodin pracovních hodin se třemi kompetentními spolupracovníky najdu 40 miliard, které můžeme poslat živnostníkům následující den. To je moje nabídka ministryni financí,“ řekl iDNES.cz Kalousek.