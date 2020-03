TOP 09 chce zvýšit ošetřovné. KSČM má připomínky k variantě zrušení maturit

„Nesmíme připustit, aby rodiče školáků propadli do nouze. Do budoucna tím zamezíme mnohem větším výdajům,“ uvedla šéfka TOP 09 před mimořádnou schůzí Sněmovny.



Vláda navrhla, aby na ošetřovné měli nárok rodiče dětí do 13 let a to po celou dobu uzavření škol. „Byly opominuty děti, které mají nějaký handicap a jsou starší než 13 let,“ řekla Pekarová Adamová.

Její strana navrhne také delší odsun EET, než navrhla vláda. Vláda navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do tří měsíců od ukončení stavu nouze.

TOP 09 podporuje, aby byla třetí a čtvrtá fáze elektronické evidence tržeb odsunuta minimálně do roku 2021, lépe až do roku 2022. Odsunutí až na rok 2022 prosazují i lidovci.

Průměrování známek místo maturit se nezdá TOP 09 i KSČM

Poslanec Dominik Feri řekl, že ministr školství Robert Plaga bude muset také vysvětlit, proč zvolil takové řešení, že když se do června nevrátí studenti do škol, bude maturitní vysvědčení studentům vystaveno jako průměr známek z posledních tří vysvědčení - z poloviny a konce třetího ročníku a z poloviny čtvrtého ročníku. „Maturita se má skládat, ne průměrovat,“ řekl Feri.

Komunisté, kteří vládu tolerují, budou vládní návrhy podle předsedy Vojtěcha Filipa podporovat s výjimkou toho, že by se nemusely v určitém případě maturity skládat, ale jen průměrovat. „Pokud jde o EET, tak ODS i TOP 09 si řeší svůj politický problém,“ řekl Filip.

„Budeme jednat tak dlouho, dokud dnes všech šest zákonů, které chce prosadit vláda, neschválíme,“ řekl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.